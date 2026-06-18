W skrócie Promocja obejmuje trzy hybrydowe SUV-y BYD – Seal U DM-i, Sealion 5 DM-i i Atto 2 DM-i, z rabatami od niespełna sześciu do 30 tys. zł przypisanymi do konkretnych wersji wyposażenia i obowiązującymi do 30 czerwca 2026 roku.

BYD Seal U DM-i w wersji Comfort z napędem na przednią oś oferuje rabat 30 tys. zł, natomiast najwyższa wersja Design jest tańsza o 24 900 zł, a podstawowa wersja Boost staniała o 16 900 zł.

Model Sealion 5 DM-i debiutuje w przedsprzedaży w wersji Design z rabatem 13 490 zł, a najmniejszy Atto 2 DM-i dostępny jest z rabatami wynoszącymi 5940 zł lub 6285 zł w zależności od wybranej wersji.

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To dość typowy zabieg wśród chińskich marek (i nie tylko), gdy obniżki przyciągają dużą liczbą w reklamie, ale drobnym drukiem zapisane są wyjątki i konkretne wymogi, aby promocja była ważna. W przypadku tej oferty zasada jest taka sama dla wszystkich trzech modeli - niższa cena obowiązuje wyłącznie przy zakupie za gotówkę i nie łączy się z finansowaniem. Różnią się za to same kwoty, wersje objęte rabatem i sam charakter aut, bo ta trójka, mimo podniesionych nadwozi, "jedzie" w trzech różnych segmentach.

Ile kosztuje BYD Seal U DM-i z rabatem 30 tys. zł?

Najwyższa obniżka dotyczy największego modelu. Seal U DM-i mierzy 4775 mm długości i ma rozstaw osi 2765 mm, czyli wyraźnie więcej niż konkurująca z nim Toyota RAV4. Napęd to hybryda plug-in z benzynowym silnikiem 1.5, akumulatorem zdolnym zgromadzić od 18,3 do 26,6 kWh energii (większy w wersji Comfort, zasięg na prądzie do 125 km) i łącznym zasięgiem przekraczającym tysiąc kilometrów w optymalnych warunkach. Przy czym topowa odmiana Design jako jedyna osiąga 340 KM i dysponuje napędem na obie osie.

Co ciekawe, rabat sięgający 30 tys. zł dotyczy wersji przednionapędowej Comfort o mocy 218 KM - z katalogowych 199 395 cenę obniżono do 169 395 zł. W przypadku odmiany flagowej Design obniżka wynosi nieco mniej, bo 24 900 zł (do 185 tys. zł). Przednionapędowy, podstawowy wariant Boost (218 KM) staniał natomiast z 169 900 zł do 153 000 zł, a więc o 16 900 zł.

Ile kosztuje BYD Sealion 5 DM-i w przedsprzedaży?

Drugi z modeli dopiero wchodzi do salonów. Sealion 5 DM-i sprzedawany jest w przedsprzedaży i na razie tylko w jednej, bogato wyposażonej wersji Design. To rodzinny SUV o długości 4738 mm, z bagażnikiem mieszczącym od 463 do 1410 litrów i sylwetką z efektem "unoszącego się" dachu, która ma wyróżniać model od Seala U DM-i o podobnych rozmiarach.

We wnętrzu znajdziemy obracany, 12,8-calowy ekran multimedialny, do tego 8,8-calowy cyfrowy zestaw zegarów. Jest nawet funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych V2L. Pod maską pracuje hybryda plug-in o mocy 212 KM z akumulatorem 18,3 kWh, deklarowanym zasięgiem do 1016 km w cyklu mieszanym WLTP (na prądzie do 86-120 km, ta druga wartość dotyczy jazdy miejskiej) i przyspieszeniem 0-100 km/h wynoszącym 8,1 s. W promocji cena Sealiona 5 DM-i spada z 149 990 zł do 136 500 zł, czyli o 13 490 zł. Auto właśnie w czerwcu debiutuje w salonach, można spodziewać się, że wkrótce oferta poszerzy się o kolejne wersje wyposażenia.

Cena BYD Atto 2 DM-i. Promocje i wyposażenie

Najmniejszy z trójki kosztuje oczywiście najmniej. Atto 2 DM-i to kompaktowy SUV/crossover o długości 4330 mm, i zarazem najtańsza hybryda plug-in w ofercie marki BYD - auto z segmentu, w którym jeżdżą Volkswagen T-Cross czy Toyota Yaris Cross, tyle że z gniazdem do ładowania. Sercem układu również jest benzynowy silnik 1.5 i napęd elektryczny zasilany baterią LFP o pojemności 7,8 lub 18 kWh. Właśnie dla tej drugiej wersji (Boost) producent podaje zasięg elektryczny do 150 km i nawet tysiąc kilometrów łącznie.

Centralne miejsce w kabinie zajmuje 12,8-calowy ekran dotykowy, w wyposażeniu znalazł się cyfrowy kluczyk NFC w smartfonie oraz rozbudowany pakiet systemów wspomagania jazdy. Rabat wynosi 5940 zł dla wariantu Active, którego cena schodzi z 120 740 zł do 114 800 zł. Z kolei odmiana Boost kosztuje obecnie 128 tys. zł, czyli o 6285 zł mniej niż wcześniej. Warto podkreślić, że oba modele osiągają 218 KM, ale dzięki większemu udziałowi "mocy" elektrycznej wariant Boost przyspiesza do setki w 7,5 s (przy 9,1 s wersji Active).





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