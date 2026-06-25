W skrócie Wkrótce zostanie otwarte największe na świecie przejście dla zwierząt, którego budowa kosztowała ponad 100 mln dolarów.

Przejście Wallis Annenberg Wildlife Crossing nad autostradą US-101 pod Los Angeles ma 64 metry długości i 52 metry szerokości, a celem inwestycji jest pomoc dzikim zwierzętom, między innymi pumom, w bezpiecznym przekraczaniu ruchliwej trasy.

W Polsce do 2024 roku wybudowano już ponad 5600 przejść dla zwierząt przy drogach krajowych i autostradach, a średni koszt dużego górnego przejścia wynosi około 11 mln zł.

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Rekordowe pod względem wielkości oraz kosztów wykonania przejście dla zwierząt budowane jest w Stanach Zjednoczonych. Wallis Annenberg Wildlife Crossing powstaje nad autostradą US-101 w rejonie Liberty Canyon niedaleko Los Angeles i zostanie otwarte 2 grudnia bieżącego roku. Nowe przejście ma połączyć dolinę Simi z pasmem Santa Monica Mountains.

Największe przejście dla zwierząt na świecie. Powstaje nad autostradą US-101

Autostradą US-101 każdego dnia przejeżdża ponad 300 tys. pojazdów, co od lat skutecznie odcina dzikie zwierzęta od ich naturalnych tras migracyjnych. W efekcie populacje wielu gatunków zostały podzielone na mniejsze grupy, co ogranicza różnorodność genetyczną i zwiększa ryzyko ich wyginięcia. Problem szczególnie dotyczy pum zamieszkujących okolice gór Santa Monica.

Przejścia dla dzikich zwierząt przywracają ekosystemy, które zostały rozbite i zdewastowane. Łączą na nowo lądy i gatunki, które pragną być w pełni zintegrowane. Wierzę, że te przejścia wykraczają poza zwykłą ochronę przyrody, zmierzając ku odrodzeniu środowiska, na które tak bardzo nam zależy

64 metry długości i 114 mln dolarów kosztów. To największe przejście dla zwierząt na świecie

Skala inwestycji robi wrażenie - przejście dla zwierząt ma około 64 m długości i 52 m szerokości. Po zakończeniu budowy zostanie pokryte ziemią, roślinnością oraz elementami przypominającymi naturalne środowisko występujące w okolicy.

Budowa przejścia dla zwierząt pochłonęła 114 mln dolarów. Mario Tama/Getty Images/ Getty Images

Koszt inwestycji przekroczył 114 mln dolarów - około 428 mln zł - co od początku budziło spore kontrowersje. Krytycy określali projekt mianem "mostu donikąd", wskazując na ogromne wydatki publiczne. Zwolennicy twierdzili, że stawką jest odbudowa naturalnych korytarzy migracyjnych zniszczonych przez rozwój infrastruktury drogowej.

Pumy giną pod kołami samochodów. W ciągu czterech lat odnotowano 44 tys. kolizji

Jednym z powodów budowy gigantycznego przejścia jest ochrona pum zamieszkujących okolice Los Angeles. Naukowcy prowadzący badania nad tym gatunkiem poinformowali, że odnotowali 26. przypadków śmierci pumy w wyniku potrącenia przez samochód w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Według danych organizacji Center for Biological Diversity w latach 2016-2020 na drogach Kalifornii odnotowano około 44 tys. kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Nowy obiekt ma nie tylko ułatwić migrację zwierząt, ale również ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

Przejście dla zwierząt powstało nad 10-pasmową autostradą. Getty Images/Mario Tama Getty Images

Polska również stawia na przejścia dla zwierząt. Powstało ich już ponad 5,6 tys.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do końca 2024 r. przy drogach krajowych oraz autostradach funkcjonowały 5624 przejścia dla zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowią przepusty dla małych zwierząt, płazów i gadów. W przypadku dużych ssaków funkcjonują 1202 przejścia dolne oraz 226 przejść górnych, czyli specjalnych mostów budowanych nad autostradami i drogami ekspresowymi.

Ile kosztuje budowa przejścia dla zwierząt w Polsce?

Budowa takich obiektów nie należy do tanich. GDDKiA szacuje, że same przejścia dla zwierząt odpowiadają średnio za około 6,5 proc. kosztów budowy nowych dróg szybkiego ruchu. Średni koszt jednego mostowego przejścia dla zwierząt wynosi obecnie około 11 mln zł.

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