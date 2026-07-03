Budapeszt likwiduje parkometry. Ale to nie oznacza darmowego parkowania

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Parkowanie w Budapeszcie od 2 lipca wygląda zupełnie inaczej. W całym mieście przestały działać tradycyjne parkomaty, a kierowcy mogą opłacić postój wyłącznie za pomocą telefonu. To efekt zmian, które władze stolicy Węgier przyjęły jeszcze pod koniec 2024 roku. Jednocześnie jednak parkowanie stało się droższe.

Szare auto zaparkowane przy krawężniku na miejskiej ulicy w Budapeszcie, wśród wysokich kamienic.
W ulic Budapesztu zniknie 3300 parkomatów. Opłaty będzie można wnosić tylko przez telefonGetty Images

Od 1 lipca 2026 roku w jednym z ulubionych przez polskich turystów miast, czyli w Budapeszcie, zmieniają się zasady parkowania. Kierowcy nie kupią już biletu w parkomacie - opłatę za postój można wnieść wyłącznie telefonem. Do wyboru są aplikacja mobilna, wiadomość SMS lub połączenie głosowe.

Decyzję o całkowitej rezygnacji z parkomatów Rada Miasta Budapesztu podjęła podczas posiedzenia w listopadzie 2024 roku. Nowe przepisy weszły w życie włąśnie 1 lipca i oznaczają, że z ulic Budapesztu zniknie łącznie 3300 parkometrów.

Budapeszt liczy na niższe koszty utrzymania systemu parkowania

Władze miasta tłumaczą, że likwidacja tysięcy urządzeń pozwoli znacząco ograniczyć koszty utrzymania i obsługi systemu płatnego parkowania.

W strefach płatnego postoju pojawią się nowe tablice informacyjne w języku węgierskim i angielskim. Kierowcy znajdą na nich najważniejsze informacje, w tym godziny obowiązywania opłat, aktualne stawki oraz dane kontaktowe do biura obsługi klienta.

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Paweł Rygas

Wyższe opłaty za parkowanie w Budapeszcie

Zmiany nie ograniczają się wyłącznie do sposobu płatności. Razem z nowymi przepisami zaczęły obowiązywać również wyższe opłaty za parkowanie.

Przykładowo w śródmiejskiej strefie "A" godzina postoju kosztuje teraz 800 forintów zamiast dotychczasowych 600. To równowartość około 10 zł za godzinę. Tanio więc nie jest.

Szczegółowe informacje o nowych zasadach oraz aktualnych stawkach opłat za parkowanie są dostępne na stronie internetowej miasta Budapeszt.

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