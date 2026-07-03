Od 1 lipca 2026 roku w jednym z ulubionych przez polskich turystów miast, czyli w Budapeszcie, zmieniają się zasady parkowania. Kierowcy nie kupią już biletu w parkomacie - opłatę za postój można wnieść wyłącznie telefonem. Do wyboru są aplikacja mobilna, wiadomość SMS lub połączenie głosowe.

Decyzję o całkowitej rezygnacji z parkomatów Rada Miasta Budapesztu podjęła podczas posiedzenia w listopadzie 2024 roku. Nowe przepisy weszły w życie włąśnie 1 lipca i oznaczają, że z ulic Budapesztu zniknie łącznie 3300 parkometrów.

Budapeszt liczy na niższe koszty utrzymania systemu parkowania

Władze miasta tłumaczą, że likwidacja tysięcy urządzeń pozwoli znacząco ograniczyć koszty utrzymania i obsługi systemu płatnego parkowania.

W strefach płatnego postoju pojawią się nowe tablice informacyjne w języku węgierskim i angielskim. Kierowcy znajdą na nich najważniejsze informacje, w tym godziny obowiązywania opłat, aktualne stawki oraz dane kontaktowe do biura obsługi klienta.

Wyższe opłaty za parkowanie w Budapeszcie

Zmiany nie ograniczają się wyłącznie do sposobu płatności. Razem z nowymi przepisami zaczęły obowiązywać również wyższe opłaty za parkowanie.

Przykładowo w śródmiejskiej strefie "A" godzina postoju kosztuje teraz 800 forintów zamiast dotychczasowych 600. To równowartość około 10 zł za godzinę. Tanio więc nie jest.

Szczegółowe informacje o nowych zasadach oraz aktualnych stawkach opłat za parkowanie są dostępne na stronie internetowej miasta Budapeszt.

Cupra Leon VZ to praktyczne kombi o mocy 333 KM. Na torze jest jak przecinak INTERIA.PL