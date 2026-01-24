W skrócie W 2025 roku liczba rejestracji nowych samochodów z instalacją LPG w Europie wzrosła o 10 procent, osiągając 347 717 aut.

Dacia odpowiada za 66 procent rejestracji nowych aut z LPG w Europie, a większość pozostałych rejestracji należy do marek DR Motor Company, Hyundai i Kia.

Eksperci twierdzą, że unijne limity emisji CO2 od 2030 roku w praktyce uniemożliwią dalszą sprzedaż aut z instalacjami LPG.

Jak wynika z danych firmy analitycznej Dataforce, w 2025 roku na rynkach europejskich zarejestrowano w sumie 347 717 nowych samochodów wyposażonych w fabryczne instalacje LPG. To o 9,8 proc. więcej niż w 2024 roku.

W rzeczywistości, jak pokazuje przykład Polski, nowych aut z instalacjami gazowymi może być więcej, bo część z nich, jak np. sprzedawane nad Wisłą auta marek Baic, KGM czy np. Forthing często otrzymują dedykowane instalacje montowane u dealerów już po pierwszej rejestracji.

Dacia rozbija bank. Ponad 200 tys. aut z instalacją gazową

Za skokowy wzrost zainteresowania europejskich nabywców nowymi samochodami zasilanymi LPG odpowiada Grupa Renault, a w szczególności - marka Dacia. Z danych Dataforce wynika, że aż 89 proc. (blisko 309,5 tys. rejestracji) należało właśnie do Grupy Renault (+14 proc. rok do roku).

Absolutnym hegemonem rynku nowych aut z LPG jest Dacia, która w 2024 roku dostarczyła nabywcom ze Starego Kontynentu aż 228 962 samochody z instalacją gazową. Oznacza to, że sama rumuńska marka odpowiada za blisko 66 proc. ogółu rejestracji nowych aut z gazem w Europie!

Jak poinformował Interię Janusz Chodyła z Renault, w samej Polsce na ulice trafiło w zeszłym roku 13 tys. Dacii z fabryczną instalacją gazową. W przypadku sprzedażowego bestsellera - Dacii Sandero - aż 80 proc. dostarczonych w ubiegłym roku polskim nabywcom egzemplarzy miało na pokładzie instalację gazową.

Włosi też kochają LPG. Chińskie auta z gazem coraz popularniejsze

Drugie miejsce w Europie zajęła włoska marka DR Motor Company, która rozpoczyna właśnie swoją polską ekspansję. Marka DR to w rzeczywistości włoski importer, który już od 2007 roku - pod własnym logo - oferuje na lokalnym rynku importowane z Chin (montowane we Włoszech w systemie SKD) pojazdy takich chińskich producentów, jak np. BAIC, Chery czy JAC. Zdaniem Dataforce w ubiegłym roku na europejskie drogi trafiło ponad 21,5 tys. wyposażonych w instalacje gazowe aut marki DR.

Na podium znalazły się też siostrzane Hyundai i Kia z sumarycznym udziałem w ogóle rejestracji na poziomie 3,8 proc. (nieco ponad 13,2 tys. rejestracji).

LPG obniża emisję CO2 z nowych aut. Ale zegar już tyka

Blisko 230 tys. rejestracji nowych Dacii z fabrycznymi instalacjami LPG nie jest zaskoczeniem. Za ponad połowę z tej liczby odpowiada bestseller rumuńskiego producenta - najlepiej sprzedające się w 2025 roku nowe auto w UE - Dacia Sandero.

Dacia konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę aut z fabrycznymi instalacjami gazowymi, aktualnie jest to jedno ze skuteczniejszych rozwiązań (obok hybrydyzacji oferty) na zmniejszenie emisji CO2 z rury wydechowej pojazdów i uniknięcie lub zminimalizowanie nakładanych na producentów przez KE kar za jej przekroczenie.

Eksperci szacują, że w przypadku niewielkich silników benzynowych stosowanych przez Dacię i Renault, instalacja LPG jest w stanie zmniejszyć emisję CO2 benzynowego samochodu o 10 g/km. W tym przypadku mamy więc do czynienia z klasyczną sytuacją "win-win". Oferując samochody z fabryczną instalacją gazową Dacia jako producent obniża podstawę do naliczenia kar, a klienci cieszą się niższymi kosztami eksploatacji.

Dni LPG w Europie policzone. Padła konkretna data

Problem w tym, że mimo wzrostów rejestracji, dni LPG na rynkach Unii Europejskiej są już policzone.

Zgodnie z harmonogramem redukcji emisji CO2 z nowych pojazdów, już w 2030 roku w życie wejdą kolejne limity emisji. Unijne regulacje zakładają wówczas 55 proc. redukcję względem "bazowego" roku 2021. Oznacza to, że średni limit CO2, za przekroczenie którego na producenta naliczana jest kara w wysokości 95 euro (od każdego grama ponad limit dla każdego przekraczającego go pojazdu) obniżony zostanie wówczas z obecnych 93,6 grama CO2 na km do 50 gramów CO2/km. To limity, którego nie jest w stanie spełnić żaden samochód spalinowy, o ile nie korzysta z hybrydowego układu napędowego plug-in. Ten wymaga jednak wygospodarowania miejsca na sporą i ciężką baterię trakcyjną, co z kolei wyklucza montaż instalacji gazowej.

Nie kryje tego np. dyrektor ds. sprzedaży Dacii Frank Marotte. Chociaż w rozmowie z branżowym Automotive News przyznał on, że obecnie LPG pozwala niewielkim kosztem minimalizować ślad węglowy, Marotte nie ma wątpliwości, że dni LPG są w Europie policzone.

Szef sprzedaży Dacii jednoznacznie stwierdził, że w obliczu zmian regulacyjnych na rynkach Starego Kontynentu, taka oferta "nie będzie mogła funkcjonować po 2030 roku".

