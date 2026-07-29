W skrócie Bolt wprowadza w Polsce usługę Bolt Drive, inwestując 150 mln zł w flotę ponad 500 hybrydowych Toyot Yaris i Yaris Cross, które są dostępne w Warszawie już od tego tygodnia.

Z usługi skorzystają osoby, które ukończyły 23 lata i mają prawo jazdy od roku, a rejestracja w aplikacji wymaga weryfikacji dokumentów oraz wykonania zdjęcia twarzy.

Wynajęte auta można bezpłatnie rezerwować na 15 minut, a w cenie usługi w Warszawie zawarto opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

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Bolt oficjalnie uruchamia w Polsce usługę Bolt Drive, czyli własny system wynajmu samochodów dostępny z poziomu aplikacji. Na początek oferta obejmie Warszawę, gdzie już w tym tygodniu do dyspozycji użytkowników trafi przeszło pół tysiąca nowych samochodów. To jednak dopiero początek - firma z Estonii zapowiada, że do końca 2027 r. zainwestuje w rozwój usługi i floty w Polsce ponad 150 mln zł.

Odważny ruch na rynku carsharingu, który w ostatnich latach mocno się zmienił

Decyzja o wejściu z własną flotą pojawiła się w momencie, gdy rynek carsharingu w Polsce boryka się z widocznym kryzysem. Wiodący w tym segmencie Panek zakończył działalność w obszarze carsharingu w marcu ubiegłego roku, a Traficar ograniczył swoją obecność w wielu miastach. To dowód na to, że prowadzenie krótkoterminowego wynajmu aut nie tylko jest wyjątkowo trudne i kosztowne, ale przede wszystkim zmaga się z coraz słabszym zainteresowaniem konsumentów.

Panek zakończył działalność carsharingową w Polsce w marcu 2025 r. materiały prasowe

Bolt najwyraźniej wierzy jednak, że jest w stanie zbudować stabilną pozycję. Firma stawia na własną flotę, dzięki czemu samodzielnie odpowiada za przygotowanie samochodów, ich serwisowanie i jakość świadczonej usługi.

Ponad pół tysiąca hybryd Toyoty. Bolt Drive już w Polsce

Warszawska flota Bolt Drive będzie składać się wyłącznie z samochodów Toyota Yaris oraz Toyota Yaris Cross. Oba modele wykorzystują napęd hybrydowy i automatyczną skrzynię biegów. Pierwszy z nich - Yaris - to jeden z najpopularniejszych miejskich samochodów w Europie, natomiast Yaris Cross oferuje większy prześwit oraz wyższą pozycję za kierownicą. Carolina Toyota Wola w ramach kontraktu przekaże 300 Toyot Yaris, a Toyota W&J Wiśniewski dostarczy firmie 202 Yarisy Cross.

Bolt podkreśla, że wszystkie samochody będą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, a dodatkowo wyposażono je w system monitorujący styl jazdy. Czujniki analizują m.in. prędkość, a w przypadku wykrycia ryzykownych zachowań firma może skontaktować się z użytkownikiem. Kierowcy otrzymają także dostęp do funkcji Driving Score, która ocenia styl jazdy.

We flocie Bolt Drive pojawi się Yaris oraz Yaris Cross. Toyota materiały prasowe

Jak działa Bolt Drive?

Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy od co najmniej roku. Rejestracja odbywa się w aplikacji Bolt i składa się z weryfikacji prawa jazdy, dokumentu tożsamości oraz konieczności wykonania selfie. Według firmy cały proces zwykle zajmuje około trzech minut.

Samochód można bezpłatnie zarezerwować na 15 minut, otworzyć telefonem i pozostawić w dowolnym miejscu znajdującym się w strefie wyznaczonej w aplikacji. Co istotne, w Warszawie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania zostały wliczone w koszt korzystania z usługi.

Klienci mogą rozliczać przejazdy na podstawie czasu i liczby przejechanych kilometrów albo wybrać pakiety godzinowe lub dobowe. System po zakończeniu wynajmu automatycznie wybiera najkorzystniejszy sposób naliczenia opłaty.

Bolt Drive dostarcza samochody po to, żeby klienci nie musieli ich kupować. Prywatne auto przez większość czasu stoi zaparkowane, właściciel ponosi koszty serwisu, ubezpieczenia i parkowania niezależnie od tego, jak często z niego korzysta. Carsharing pozwala mieć dostęp do samochodu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebny, bez żadnych ukrytych kosztów. Jeden samochód w modelu carsharingowym może zastąpić kilka aut prywatnych

Polska kolejnym krajem na mapie Bolt Drive. Ta usługa działa już w innych europejskich krajach

Polska jest kolejnym rynkiem, na którym Bolt uruchomił usługę Bolt Drive. Wcześniej rozwiązanie pojawiło się m.in. w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech oraz Czechach.