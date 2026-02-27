Błąd przy rozładunku i zapłacisz 25 tys. zł. Senat przyjął projekt ustawy
Przez dekady przeprowadzanie rozładunku lub załadunku przez zawodowego kierowcę pojazdu ciężarowego było nieodłącznym elementem tego zawodu. Rumuński Senat chce jednak wprowadzić radykalne zmiany i zakazać tego pod rygorem nakładania kar. Mandaty mają sięgać nawet 25 tys. zł.
W skrócie
- Rumuński Senat przyjął projekt ustawy zakazujący zawodowym kierowcom ciężarówek wykonywania załadunku i rozładunku towarów poza transportem specjalistycznym.
- Za złamanie przepisów grożą kary od 10 do 30 tys. rumuńskich lei, nakładane przez Inspectia Muncii.
- Podobne regulacje obowiązują już w Portugalii i Hiszpanii, gdzie odpowiedzialność za załadunek i rozładunek spoczywa na nadawcy lub odbiorcy.
Zawód kierowcy ciężarówki kojarzy się przede wszystkim z jazdą, ale także z koniecznością - w przypadku określonych transportów oraz naczep - przeprowadzania lub pomagania w procesie załadunku i rozładunku. Z obowiązującego prawa przewozowego w Polsce wynika, że obowiązek załadunku i rozładunku spoczywa na nadawcy lub odbiorcy, chyba że umowa przewiduje inaczej. Nie brakuje jednak sytuacji, w których to kierowcy przy użyciu tzw. paleciaka samodzielnie dokonują tych czynności. W Rumunii chcą tego zakazać.
W Rumunii kierowcy nie będą prowadzić załadunku i rozładunku. Zmiany w przepisach
Rumuński Senat przyjął projekt ustawy, który zakłada, że zawodowi kierowcy nie będą mogli przeprowadzać załadunku i rozładunku przewożonych towarów. Zgodnie z zapisami jakakolwiek próba narzucenia takiego obowiązku - poprzez umowy, instrukcje wewnętrzne czy żądania klientów - byłaby niezgodna z prawem. Przepisy te nie będą dotyczyć transportu specjalistycznego, w którym proces ten jest integralną częścią usługi. Mowa m.in. o transporcie materiałów sypkich, paliw, pojazdów czy żywych zwierząt.
W każdym innym przypadku zawodowi kierowcy nie będą mogli uczestniczyć w procesie załadunku lub rozładunku. Czynności te - zgodnie z projektem ustawy - będą wykonywane zgodnie z zasadami BHP przez nadawcę lub odbiorcę towaru bądź pośredników, czyli osoby specjalnie oddelegowane do realizacji tego zadania.
Rozładujesz samodzielnie ciężarówkę i nałożą mandat. Kary do 25 tys. zł
Rumuni do procesu wprowadzenia zmian podeszli bardzo szczegółowo i w projekcie określono również kary za złamanie przepisów, a także organ odpowiedzialny za ich egzekwowanie. Inspectia Muncii, czyli tamtejsza Inspekcja Pracy, kontrolować będzie zarówno siedziby firm, jak i losowo wytypowane miejsca załadunku i rozładunku.
Złamanie nowego przepisu traktowane będzie jako wykroczenie administracyjne, za które przewidziano karę w wysokości od 10 do 30 tys. rumuńskich lei, czyli od około 8,3 do 25 tys. zł. Mandat nakładany będzie na przewoźnika, klienta, dostawcę lub pośrednika.
Zakaz udziału w załadunku i rozładunku w Europie już obowiązuje. Kary sięgają 63 tys. zł
Projekt ustawy przyjęty przez rumuński Senat nie jest nowością na Starym Kontynencie. Podobne przepisy wprowadzono już kilka lat temu m.in. w Portugalii czy Hiszpanii. W pierwszym z tych krajów od 2021 r. odpowiedzialność za przeprowadzenie załadunku lub rozładunku towaru spoczywa na nadawcy i odbiorcy, którzy zobowiązani są do skorzystania z wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Kierowcy mogą wykonywać te czynności jedynie w przypadku określonych towarów. Co więcej, przepisy określają maksymalny czas rozładunku lub załadunku, który wynosi 2 godziny. Za naruszenie tych regulacji grozi kara w wysokości do 15 tys. euro, czyli około 63 tys. zł.
W Hiszpanii podobne zasady obowiązują od września 2022 r. Na firmy, które zmuszają kierowców do wykonywania tych czynności, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 4,6 tys. euro, czyli około 19,5 tys. zł.
Francja analizowała zmiany. Odpowiedzialność miała zostać przeniesiona
O wprowadzeniu podobnego zakazu dyskutowano również we Francji. Organizacja OTRE, która zrzesza przedsiębiorstwa z branży transportowej, w 2023 r. proponowała przeniesienie odpowiedzialności za załadunek i rozładunek na nadawców oraz odbiorców towarów. Apelowano również o wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad dotyczących czasu oczekiwania oraz systemu rekompensat. Francuskie Ministerstwo Transportu analizowało propozycję, jednak ostatecznie nie zdecydowało się na zmianę obowiązujących przepisów.