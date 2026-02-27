W skrócie Rumuński Senat przyjął projekt ustawy zakazujący zawodowym kierowcom ciężarówek wykonywania załadunku i rozładunku towarów poza transportem specjalistycznym.

Za złamanie przepisów grożą kary od 10 do 30 tys. rumuńskich lei, nakładane przez Inspectia Muncii.

Podobne regulacje obowiązują już w Portugalii i Hiszpanii, gdzie odpowiedzialność za załadunek i rozładunek spoczywa na nadawcy lub odbiorcy.

Zawód kierowcy ciężarówki kojarzy się przede wszystkim z jazdą, ale także z koniecznością - w przypadku określonych transportów oraz naczep - przeprowadzania lub pomagania w procesie załadunku i rozładunku. Z obowiązującego prawa przewozowego w Polsce wynika, że obowiązek załadunku i rozładunku spoczywa na nadawcy lub odbiorcy, chyba że umowa przewiduje inaczej. Nie brakuje jednak sytuacji, w których to kierowcy przy użyciu tzw. paleciaka samodzielnie dokonują tych czynności. W Rumunii chcą tego zakazać.

W Rumunii kierowcy nie będą prowadzić załadunku i rozładunku. Zmiany w przepisach

Rumuński Senat przyjął projekt ustawy, który zakłada, że zawodowi kierowcy nie będą mogli przeprowadzać załadunku i rozładunku przewożonych towarów. Zgodnie z zapisami jakakolwiek próba narzucenia takiego obowiązku - poprzez umowy, instrukcje wewnętrzne czy żądania klientów - byłaby niezgodna z prawem. Przepisy te nie będą dotyczyć transportu specjalistycznego, w którym proces ten jest integralną częścią usługi. Mowa m.in. o transporcie materiałów sypkich, paliw, pojazdów czy żywych zwierząt.

W każdym innym przypadku zawodowi kierowcy nie będą mogli uczestniczyć w procesie załadunku lub rozładunku. Czynności te - zgodnie z projektem ustawy - będą wykonywane zgodnie z zasadami BHP przez nadawcę lub odbiorcę towaru bądź pośredników, czyli osoby specjalnie oddelegowane do realizacji tego zadania.

W przypadku określonych towarów kierowcy nie będzie mógł przeprowadzić samodzielnie załadunku i rozładunku. 123RF/PICSEL

Rozładujesz samodzielnie ciężarówkę i nałożą mandat. Kary do 25 tys. zł

Rumuni do procesu wprowadzenia zmian podeszli bardzo szczegółowo i w projekcie określono również kary za złamanie przepisów, a także organ odpowiedzialny za ich egzekwowanie. Inspectia Muncii, czyli tamtejsza Inspekcja Pracy, kontrolować będzie zarówno siedziby firm, jak i losowo wytypowane miejsca załadunku i rozładunku.

Złamanie nowego przepisu traktowane będzie jako wykroczenie administracyjne, za które przewidziano karę w wysokości od 10 do 30 tys. rumuńskich lei, czyli od około 8,3 do 25 tys. zł. Mandat nakładany będzie na przewoźnika, klienta, dostawcę lub pośrednika.

Zakaz udziału w załadunku i rozładunku w Europie już obowiązuje. Kary sięgają 63 tys. zł

Projekt ustawy przyjęty przez rumuński Senat nie jest nowością na Starym Kontynencie. Podobne przepisy wprowadzono już kilka lat temu m.in. w Portugalii czy Hiszpanii. W pierwszym z tych krajów od 2021 r. odpowiedzialność za przeprowadzenie załadunku lub rozładunku towaru spoczywa na nadawcy i odbiorcy, którzy zobowiązani są do skorzystania z wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Kierowcy mogą wykonywać te czynności jedynie w przypadku określonych towarów. Co więcej, przepisy określają maksymalny czas rozładunku lub załadunku, który wynosi 2 godziny. Za naruszenie tych regulacji grozi kara w wysokości do 15 tys. euro, czyli około 63 tys. zł.

W Hiszpanii podobne zasady obowiązują od września 2022 r. Na firmy, które zmuszają kierowców do wykonywania tych czynności, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 4,6 tys. euro, czyli około 19,5 tys. zł.

Francja analizowała zmiany. Odpowiedzialność miała zostać przeniesiona

O wprowadzeniu podobnego zakazu dyskutowano również we Francji. Organizacja OTRE, która zrzesza przedsiębiorstwa z branży transportowej, w 2023 r. proponowała przeniesienie odpowiedzialności za załadunek i rozładunek na nadawców oraz odbiorców towarów. Apelowano również o wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad dotyczących czasu oczekiwania oraz systemu rekompensat. Francuskie Ministerstwo Transportu analizowało propozycję, jednak ostatecznie nie zdecydowało się na zmianę obowiązujących przepisów.

