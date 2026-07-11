Biorą się za elektryczne hulajnogi. Rząd pokazał nowe przepisy

W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje nowelizację przepisów, która ma zablokować możliwość zmiany prędkości maksymalnej hulajnóg elektrycznych powyżej 20 km/h.

Nowe ograniczenia techniczne, uniemożliwiające zwiększenie prędkości hulajnóg, mają obowiązywać wszystkie urządzenia wyprodukowane od 1 kwietnia 2027 roku.

Projekt nowelizacji nie przewiduje ograniczeń mocy silników hulajnóg, co w praktyce może utrudnić egzekwowanie nowych przepisów dotyczących prędkości maksymalnej.

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Od 2021 r. w Polsce obowiązują regulacje dotyczące elektrycznych hulajnóg. Zgodnie z prawem dopuszczalna prędkość takiego pojazdu może wynosić 20 km/h. Tyle też maksymalnie powinny rozwijać hulajnogi sprzedawane na naszym rynku. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, a sprzedawcy w ogóle się z tym nie kryją. Do czasu.

Nowe przepisy "poskromią" hulajnogi. Być może

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt zmian w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. Dla właścicieli samochodów najważniejszą nowością będzie wprowadzenie obowiązku posiadania apteczki, ale nowelizacja ma wprowadzić również inną nowość. Dotyczy ona elektrycznych hulajnóg.

W myśl projektowanych przepisów "konstrukcja hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego powinna uniemożliwiać zmianę osiąganej przez pojazd prędkości maksymalnej na większą niż 20 km/h". Zasada ta ma obowiązywać wszystkie hulajnogi wyprodukowane od 1 kwietnia 2027 r.

Nowe ograniczenie ma zostać wprowadzone z bardzo prostego powodu. W ten sposób rząd chce zmniejszyć liczbę wypadków użytkowników hulajnóg oraz wpłynąć na złagodzenie ich skutków. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy takie ukształtowanie przepisów wystarczy, by coś realnie zmienić.

Niektórzy sprzedawcy hulajnóg chwalą się tym, że łamią one przepisy Tomasz Budzik INTERIA.PL

Jak "kręcone są" hulajnogi?

Oficjalnie w Polsce nie wolno sprzedawać elektrycznych hulajnóg, które rozpędzają się do prędkości wyższych niż 20 km/h. W praktyce przepis ten nie jest skrupulatnie przestrzegany. W sieci bardzo łatwo znaleźć ogłoszenia o sprzedaży jednośladów rozwijających wyższe prędkości. Co więcej, w niektórych sklepach stacjonarnych klient również zachęcany jest informacją o ponadprzeciętnej prędkości rozwijanej przez hulajnogę. Zresztą nawet jeśli jednoślad w momencie sprzedaży rozpędza się tylko do 20 km/h, nie musi to oznaczać, że po niewielkich przeróbkach nie pojedzie szybciej.

Ograniczenie maksymalnej prędkości elektrycznej hulajnogi zwykle realizowane jest poprzez odpowiednie oprogramowanie sterujące jej pracą. Nawet jeśli oryginalnie nie pozwala ono na rozpędzanie się powyżej 20 km/h, to w wielu przypadkach wystarczy zmiana programu, by stało się to możliwe. Im wyższa moc jednośladu, tym bardziej może się on rozpędzić po odblokowaniu. W sieciach udostępniających hulajnogi moc pojazdów wynosi zwykle od 350 do 500 W. Tymczasem w sklepach łatwo znaleźć hulajnogi o mocy 1000 W i wyższej.

Planowana przez rząd nowelizacja przepisów nie przewiduje ograniczenia mocy sprzedawanych w Polsce hulajnóg. W praktyce może to oznaczać, że trudno będzie egzekwować brzmienie nowego prawa. Projekt jest jednak na etapie uzgodnień międzyresortowych, więc wiele może się jeszcze zmienić.





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