Bez prawka do końca życia. Austria dokręca śrubę piratom drogowym

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Seria głośnych wypadków w Austrii, spowodowanych przekroczeniem prędkości, ponownie skierowała uwagę polityków na temat zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy. W grę wchodzi m.in. dożywotnie cofnięcie prawa jazdy. Chociaż kraj ten próbował już wcześniej karać piratów drogowych konfiskatą samochodów na rzecz państwa, rozwiązanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Biały samochód osobowy jedzie autostradą, obok którego znajdują się znaki drogowe określające ograniczenie prędkości do 100 km/h w godzinach od 6 do 19 oraz do 130 km/h poza tymi godzinami.
W Austrii rozpoczęła się debata nad wprowadzeniem dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.FRISO GENTSCH / DPA / AFPAFP

W skrócie

  • W Austrii rozpoczęła się debata nad wprowadzeniem dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowców przekraczających znacznie prędkość.
  • Dotychczasowe środki, takie jak konfiskata pojazdu, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w ograniczaniu poważnych wykroczeń drogowych.
  • Wśród polityków i urzędników pojawiają się podzielone zdania na temat skuteczności oraz konsekwencji takiego rozwiązania.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od marca 2024 r. w Austrii obowiązują surowsze przepisy dla kierowców, którzy znacznie przekraczają prędkość. Podobnie jak w Polsce, policja może w takich przypadkach tymczasowo zabrać samochód, a w najpoważniejszych sytuacjach odebrać go na stałe, przekazując do licytacji lub złomując. Chociaż miało to być skuteczne narzędzie wobec piratów drogowych, rzeczywistość pokazała, że nie osiągnęło zamierzonych rezultatów.

Minister transportu z postulatem o dożywotni zakaz prowadzenia

Po dwóch poważnych zdarzeniach drogowych w Salzburgu spowodowanych m.in. przekroczeniem prędkości, władze Austrii doszły do wniosku, że obecne narzędzia wciąż są nie wystarczające i rozważają kolejne zaostrzenie przepisów. Wśród proponowanych zmian jest m.in. pomysł Stefana Schnolla, ministra transportu i przedstawiciela Austriackiej Partii Ludowej.

Zdaniem Schnolla, kara w postaci odebrania samochodu czy tymczasowego zakazu prowadzenia to za mało, by skutecznie walczyć z piratami drogowymi. Podkreśla, że kierowca, niezależnie od tego, czy korzysta z własnego auta, czy wynajętego, powinien odczuć konsekwencje swoich skrajnych zachowań. Pomóc miałby w tym przepis umożliwiający dożywotnie odebranie prawa jazdy w przypadku wyjątkowo beztroskiego łamania przepisów.

Jeśli ktoś przekracza prędkość 120 km/h w terenie zabudowanym, robi to celowo i bezdusznie akceptuje ryzyko śmierci pieszych i innych użytkowników dróg. Dlatego musimy omówić dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla osób, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu
zaznacza Schnoll w austriackiej prasie.

Jeden polityk powie "tak", drugi "nie". Zdania podzielone

Pomysł Schnolla spotkał się z aprobatą niektórych austriackich polityków. Wiedeńska radna ds. transportu, Ulli Sima, poparła zaostrzenie kar, w tym dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jak podkreślają media, w stolicy Austrii problem drastycznego przekraczania prędkości wciąż istnieje - kilka dni temu młody kierowca został zatrzymany za jazdę 104 km/h w strefie 50 km/h. Sima przywołała także tragiczny wypadek z 2022 roku, kiedy pieszy zginął, uderzony przez pojazd, który z dużą prędkością uderzył w latarnię na chodniku.

Zobacz również:

Wracał z majówki przez Austrię. Stracił auto i prawo jazdy / Fot.ilustracyjna
Wiadomości

Wracał z majówki przez Austrię. Stracił auto i prawo jazdy

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Nieco inne zdanie w tej kwestii zaprezentowali urzędnicy federalnego ministerstwa transportu. Ich zdaniem głównym problemem w postulacie Schnolla jest znalezienie proporcji między karą a jej wpływem na życie człowieka Trudno według nich uzasadnić, że ktoś, kto raz popełnił błąd w młodym wieku, ma nigdy więcej nie usiąść za kierownicą, nawet po latach poprawy zachowania. Argumentują też, że obecność prawa jazdy jest w wielu zawodach kluczowa.

    Czy dożywotni zakaz prowadzenia wejdzie w życie?

    Na razie koncepcja dożywotniego odebrania prawa jazdy pozostaje jedynie propozycją, ale dobrze pokazuje rosnącą presję na surowsze traktowanie ekstremalnych wykroczeń drogowych. W Austrii prace legislacyjne wciąż trwają, a szeroka debata nad ostatecznym kształtem przepisów może mieć większy wpływ na kierowców niż dotychczasowe ograniczenia prędkości czy tymczasowe konfiskaty pojazdów.

    Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 kmINTERIA.PL

    Najnowsze