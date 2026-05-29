Beton, który sam się naprawia. Ta technologia to rewolucja

Szymon Piaskowski

Pękający asfalt, czasem świeżo po remoncie, to problem, który dotyczy nie tylko dróg, ale również mostów, tuneli i całej infrastruktury, której naprawa kosztuje fortunę. Polscy kierowcy znają ten widok aż za dobrze. Okazuje się jednak, że trwają badania nad materiałami, które mogą te problemy odesłać do lamusa.

Maszyna drogowa układająca świeży asfalt na jezdni, z widoczną parą i wyrównywaną nawierzchnią.
Nowa technologia pozwala na budowę dróg, których nie będzie trzeba naprawiać123RF/PICSEL

Z odpowiedzią przychodzą holenderscy naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Delft. Opracowali oni rewolucyjny materiał, który potrafi automatycznie zalepiać pęknięcia powstające w trakcie eksploatacji. Tajemnica nowego betonu kryje się w… mikroorganizmach.

Jak działa samonaprawiający się beton?

Pomysł na ten materiał narodził się z połączenia dwóch zupełnie różnych dziedzin nauki. Profesor Erik Schlangen z Uniwersytetu Technicznego w Delft natknął się w jednej z publikacji na informację o bakteriach produkujących wapno. Specjalista od inżynierii budowlanej od razu pomyślał, że taki mikroorganizm mógłby zostać wykorzystany w betonie do automatycznego zamykania pęknięć.

Sam Schlangen nie miał wiedzy z zakresu biologii, więc skontaktował się z dr. Henkiem Jonkersem, biologiem z tej samej uczelni. Naukowiec znalazł odpowiednie bakterie w formacjach skalnych w Hiszpanii i już pierwsze eksperymenty potwierdziły, że mikroorganizmy faktycznie potrafią zasklepiać pęknięcia w betonie.

Bakterie w betonie

Cała technologia opiera się na gatunku bakterii o naukowej nazwie Sporosarcina pasteurii. Producent mikroorganizmu tworzy zarodniki, które wraz ze składnikami odżywczymi umieszczane są w mikroskopijnych kapsułkach z gliny.

Tak przygotowane kapsułki są następnie wmieszane bezpośrednio w masę betonową podczas jej produkcji. Bakterie pozostają tam w stanie uśpionym przez bardzo długi czas. Mogą wręcz przetrwać w betonie wiele lat bez utraty zdolności do aktywacji.

Ta następuje dopiero w momencie, gdy w betonie pojawia się pęknięcie, przez które do kapsułek przedostaje się woda deszczowa wraz z tlenem. Wtedy bakterie budzą się i rozpoczynają produkcję węglanu wapnia, czyli klasycznego wapna. W ciągu kilku tygodni powstała szczelina zostaje wypełniona, a beton odzyskuje pierwotną stabilność.

Gdzie można stosować samonaprawiający się beton?

Materiał ma jednak ograniczenie. Działa wyłącznie tam, gdzie istnieje regularny kontakt z wodą deszczową, bo to ona aktywuje bakterie.

"Sprawdza się praktycznie w każdej konstrukcji wystawionej na działanie deszczu. Nie zadziała natomiast wewnątrz budynków, na przykład na ścianach, które nie mają kontaktu z wodą potrzebną do aktywacji mikroorganizmów" - tłumaczy profesor Schlangen.

Holenderska firma Basilisk komercjalizuje technologię z dużym powodzeniem. Specjalny beton wykorzystywany jest już przy budowie mostów, tuneli oraz zbiorników wodnych. Schlangen podkreśla, że materiał trafia przede wszystkim do każdej kluczowej infrastruktury, w której bezpieczeństwo konstrukcji ma, nomen omen, fundamentalne znaczenie.

Ile kosztuje samonaprawiający się beton?

Wyższe koszty produkcji rekompensowane są znacznie niższymi wydatkami na późniejsze naprawy i wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji. W rachunku ogólnym samonaprawiający się beton jest więc tańszy od klasycznego.

Do tego dochodzą dwie dodatkowe zalety. Konstrukcje wykonane z nowego materiału mają wyraźnie wydłużoną żywotność, a podczas ich budowy i eksploatacji powstaje mniej emisji dwutlenku węgla.


