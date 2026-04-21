Bestseller Forda z poważną usterką. 1,4 mln aut do serwisu

W skrócie Blisko 1,4 miliona egzemplarzy Forda F-150 z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów z rynku amerykańskiego objęto akcją serwisową z powodu możliwej utraty sygnału między czujnikiem skrzyni a modułem sterującym układem napędowym.

Możliwa usterka może prowadzić do nieoczekiwanej redukcji biegu na drugi podczas jazdy, co zwiększa prawdopodobieństwo utraty kontroli nad pojazdem i wystąpienia wypadku.

Serwis rozpocznie się 27 kwietnia i obejmie darmową aktualizację oprogramowania lub wymianę uszkodzonych elementów w autoryzowanych punktach, o czym właściciele będą informowani.

Sprawa dotyczy rynku amerykańskiego i modeli Ford F-150 wyposażonych w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów, wyprodukowanych między 12 marca 2014 r. a 18 sierpnia 2017 r. Z ustaleń National Highway Traffic Safety Administration wynika, że źródłem problemu jest możliwa utrata sygnału pomiędzy czujnikiem zakresu skrzyni a modułem sterującym układem napędowym.

Zakłócenia w komunikacji mogą doprowadzić do nieoczekiwanej redukcji przełożenia - konkretnie do zrzucenia biegu na drugi w trakcie jazdy. Taka zmiana następuje nagle i bez udziału kierowcy, co wpływa na zachowanie pojazdu.

Nagła redukcja biegu powoduje szybkie obniżenie prędkości obrotowej kół. W praktyce może to przełożyć się na uślizg tylnej osi i chwilową utratę kontroli nad autem. W określonych sytuacjach drogowych zwiększa to prawdopodobieństwo wypadku.

Setki zgłoszeń i dwa odnotowane zdarzenia z obrażeniami

Producent przyznaje, że zna przypadki, które mogą mieć związek z tą wadą: odnotowano jeden wypadek oraz dwa zdarzenia z obrażeniami. Do tego dochodzą setki zgłoszeń od użytkowników i roszczeń gwarancyjnych, co wskazuje, że problem występował w realnej eksploatacji.

Kierowcy mogą wcześniej zauważyć symptomy. Wśród nich wymienia się zapalenie kontrolki awarii lub symbolu klucza na desce rozdzielczej, gdy system wykryje nieprawidłowości związane z czujnikiem skrzyni biegów.

Ford zaprasza kierowców do serwisów. Naprawa jest darmowa

Akcja serwisowa rusza 27 kwietnia - od tego dnia właściciele będą otrzymywać powiadomienia z instrukcją dalszego postępowania. Samochody należy przekazać do autoryzowanych punktów Forda lub Lincolna, gdzie zostanie przeprowadzona naprawa.

Serwis obejmie aktualizację kalibracji modułu sterowania układem napędowym lub - w zależności od konkretnego egzemplarza - wymianę uszkodzonych elementów. Wszystkie czynności mają być wykonane bezpłatnie. Celem jest wyeliminowanie problemów z komunikacją między oprogramowaniem a czujnikami, tak aby wykluczyć samoczynną redukcję biegu.

Dla wielu użytkowników F-150 to podstawowe narzędzie pracy, używane na co dzień do transportu i długich tras. Z tego powodu specjaliści od bezpieczeństwa podkreślają, by nie odkładać wizyty w serwisie i reagować na wezwania producenta możliwie szybko.

