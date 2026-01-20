Spis treści: USA ogranicza wsparcie dla samochodów elektrycznych Benzyna wraca do łask w USA Samochody elektryczne w USA tracą przywileje

USA ogranicza wsparcie dla samochodów elektrycznych

Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła proces cofania części regulacji dotyczących samochodów elektrycznych, wprowadzonych przez poprzedniego prezydenta. Oficjalny cel to obniżenie cen nowych aut i zwiększenie dostępności modeli, które jak podkreślają urzędnicy, Amerykanie faktycznie chcą kupować.

Według danych rynkowych średnia cena nowego samochodu w USA osiągnęła w 2025 r. rekordowy poziom 50,3 tys. dolarów (około 200 tys. zł). Wzrost ten napędzany jest głównie przez popularność dużych SUV-ów i pickupów oraz znikającą ofertę tanich aut. Administracja Trumpa argumentuje, że restrykcyjne normy emisji i presja na elektromobilność dodatkowo podbijają koszty produkcji.

W ubiegłym roku podpisano ustawę likwidującą federalną ulgę podatkową na auta elektryczne w wysokości 7,5 tys. dolarów (ok. 30 tys. zł) oraz znoszącą kary dla producentów, którzy nie spełniają zaostrzonych norm zużycia paliwa.

Benzyna wraca do łask w USA

Sekretarz transportu USA podkreśla, że zmiany nie oznaczają wojny z elektrykami. Rząd deklaruje odejście od promowania jednego typu napędu kosztem innych. W praktyce oznacza to większą swobodę dla producentów samochodów spalinowych i hybrydowych.

Administracja zapowiedziała także cofnięcie specjalnych uprawnień Kalifornii w zakresie własnych norm emisyjnych. To istotna zmiana, bo właśnie ten stan od lat wyznaczał kierunek dla całego amerykańskiego rynku, zmuszając koncerny do szybkiego zwiększania udziału aut elektrycznych w sprzedaży.

Mimo luzowania przepisów sprzedaż nowych samochodów w USA w 2025 r. wzrosła o 2,4 proc. i osiągnęła poziom 16,2 mln sztuk. Rząd przekonuje, że dalsze obniżanie presji regulacyjnej pozwoli utrzymać ten trend bez kolejnych wzrostów cen.

Samochody elektryczne w USA tracą przywileje

Krytycy decyzji zwracają uwagę na możliwe długofalowe skutki. Według szacunków amerykańskiego resortu transportu cofnięcie norm efektywności paliwowej może obniżyć cenę zakupu auta średnio o 1 tys. dolarów (ok. 4 tys. zł), ale jednocześnie zwiększyć zużycie paliwa nawet o 100 mld galonów do 2050 r.

Organizacje ekologiczne podnoszą także argument, że zmiany sprzyjają koncernom paliwowym i spowalniają transformację transportu. Administracja odpowiada, że rynek sam zdecyduje o tempie zmian, a coraz tańsze auta elektryczne nie wymagają już tak silnego wsparcia państwa jak kilka lat temu.

