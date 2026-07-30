Będzie odcinkowy pomiar na autostradzie. Kierowcy pojadą 70 km/h

W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje montaż stacjonarnych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na przebudowywanym odcinku autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią.

W czasie prowadzenia prac remontowych na autostradzie A2 będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, co ma zwiększyć bezpieczeństwo osób pracujących przy drodze.

Rozbudowa autostrady A2 ruszy we wrześniu i zakończy się w czwartym kwartale 2028 roku, a podczas prac kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

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Na przełomie czerwca i lipca Jarosław Wałęsa zwrócił się w interpelacji do ministra infrastruktury, proponując częstsze wykorzystywanie fotoradarów i zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości na remontowanych odcinkach dróg. Jak zauważył poseł, takie rozwiązania wpłynęłyby na zwiększenie bezpieczeństwa drogowców. W odpowiedzi na interpelację resort przychylił się do opinii posła, ale wskazał też na trudności.

Nie wszędzie można sprawdzać prędkość

Jak zauważył Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, strona rządowa stara się zwiększać bezpieczeństwo pracowników firm wykonujących remonty dróg. Takim rozwiązaniem ma być na przykład dopuszczenie do użytku na drogach tzw. mobilnych poduszek zderzeniowych. Nie kończy się jednak na zabezpieczeniach.

Stanisław Bukowiec wspomniał o wprowadzonych już ułatwieniach prawnych w stosowaniu stacjonarnych fotoradarów w miejscach prowadzenia remontów dróg. Wykorzystywanie zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości nie jest jednak możliwe wszędzie. Jak stwierdził polityk, takie rozwiązanie można zastosować tam, gdzie na całym odcinku pomiaru panuje jednakowe ograniczenie prędkości.

To wyklucza wiele miejsc, w których prace wzdłuż jednej drogi są prowadzone w kilku punktach. W takim przypadku często ograniczenia, np. do 30 km/h, są stosowane wyłącznie w miejscach, w których aktualnie trwają prace. Stanisław Bukowiec zaznaczył również, że z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że zdarzenia mające miejsce w obszarze robót drogowych to ok. 0,4 proc. spośród wszystkich wypadków, a stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo największy skutek przynosi na odcinkach, na których duże natężenie ruchu łączy się z wysokimi prędkościami rozwijanymi przez kierowców. Dlatego właśnie niebawem uruchomiony zostanie nowy zestaw do odcinkowego pomiaru prędkości.

Na autostradzie pojawi się OPP. Kierowcy pojadą 70 km/h

Jak w odpowiedzi na interpelację poinformował Stanisław Bukowiec, "(...) planowany jest montaż stacjonarnych urządzeń odcinkowego pomiaru średniej prędkości na czas trwania przebudowy autostrady A2 na odcinku Warszawa - Łódź". Co wiemy o tej inwestycji?

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zadeklarował, że rozbudowa autostrady A2 pomiędzy stolicą a Łodzią może ruszyć już we wrześniu. Dzięki inwestycji kierowcy zyskają dodatkowy pas ruchu, który rozładuje potężny ruch pomiędzy tymi miastami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czwarty kwartał 2028 r. Zanim to jednak nastąpi, kierowcy będą musieli pogodzić się z utrudnieniami.

Jak 17 kwietnia 2026 r. informował łódzki oddział GDDKiA, inwestycja jest podzielona na cztery odcinki. Przez cały czas prowadzenia prac kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zostaną one jednak poprowadzone inaczej niż obecnie, więc w miejscach realizacji prac ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Skoro - jak poinformował Stanisław Bukowiec - w miejscu przebudowy mają pracować zestawy do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, kierowcy będą musieli szybko przyzwyczaić się do jazdy z prędkością dwukrotnie niższą od ogólnego limitu obowiązującego na polskich autostradach. W przeciwnym razie czekają ich mandaty.

Nie będzie co liczyć na wyrozumiałe podejście GITD. W 2021 r. zestaw OPP zainstalowano na autostradzie A1 pomiędzy Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim, a więc również w miejscu rozbudowy drogi. Tylko w ciągu pierwszej doby zarejestrowano 1,3 tys. wykroczeń kierowców.



