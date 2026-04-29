W skrócie W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawił się projekt rozporządzenia, który przewiduje powrót obowiązku posiadania apteczki w samochodach osobowych.

Planowane zmiany obejmują także kwestie dotyczące wyposażenia autobusów, hulajnóg elektrycznych oraz korzystania z oznakowania pojazdów uprzywilejowanych.

Za brak apteczki w aucie przewidziano możliwość ukarania kierowcy mandatem na zasadach ogólnych do 3000 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Planowane zmiany objąć mają wszystkie samochody osobowe w Polsce. Resort transportu chce, by na listę obowiązkowego wyposażenia takich pojazdów powróciła apteczka.

Za kształt nowych przepisów odpowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przewidywany termin wydania rozporządzenia to II kwartał bieżącego roku.

Zakres planowanych nowości jest stosunkowo szeroki. Dotyczą one m.in., sprzecznego z obecnymi warunkami homologacyjnymi, obowiązku wyposażania autobusów w koła zapasowe. Inna z planowanych zmian obligować ma producentów hulajnóg elektrycznych do takiego ich projektowania, by użytkownicy nie mogli obchodzić zabezpieczeń i podnosić ich prędkości maksymalnej. Departament transportu chce również "wyeliminować możliwość wykorzystania oznakowania właściwego dla pojazdów uprzywilejowanych" przez inne "w szczególności" przez pojazdy zabytkowe (na żółtych tablicach rejestracyjnych).

Apteczka w aucie znów obowiązkowa. Wracają przepisy z PRL

Dla przytłaczającej większości kierowców w Polsce kluczową zmianą ma być jednak powrót do przepisów, jakie obowiązywały w PRL, gdy każdy zarejestrowany w kraju samochód osobowy musiał być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Taki obowiązek nakładało na kierowców rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1962 roku, które - przynajmniej w tym zakresie - pozostawało aktualne aż do lat dwutysięcznych. Obowiązek posiadania w samochodzie apteczki zniknął dopiero 1 lutego 2003 roku.

"Apteczka doraźnej pomocy" ma być teraz wyposażeniem obowiązkowym "pojazdów kategorii homologacyjnej M1". Chodzi więc o wszystkie samochody osobowe o DMC do 3,5 tony i mogące przewozić do 9 osób (łącznie z kierowcą).

Z najnowszego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (2025/2026) wynika, że liczba "aktywnych" samochodów osobowych (z wyłączeniem tzw. "martwych dusz") wynosi obecnie około 20,5 mln aut. Śmiało można więc powiedzieć, że nowy obowiązek dotknie każdego właściciela samochodu w Polsce.

Polska szykuje się na trudne czasy. Apteczka nowym wyposażenie obowiązkowym aut

"Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Dużo wskazuje na to, obowiązek wyposażenia wszystkich aut osobowych w apteczkę wiąże się nie tyle z bezpieczeństwem drogowym, co ma raczej na celu zwiększenie dostępu do podstawowych środków pomocy medycznej w czasach napiętych stosunków międzynarodowych i realnego zagrożenia scenariuszami militarnymi. Na taki stan rzeczy wskazują inne z planowanych w szykowanym rozporządzeniu zmian, jak np. umożliwienie wykorzystania przez Siły Zbrojne RP nieoznakowanych pojazdów uprzywilejowanych.

"Rozwiązanie takie ma ułatwić wykonywanie zadań służbowych w warunkach ciągłego zagrożenia konfliktem z państwami prowadzącymi działania hybrydowe wobec Polski" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Inna z planowanych w rozporządzeniu zmian związana z wojskiem to ujednolicenie nazewnictwa pojazdów sanitarnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku chodzi o zmianę sformułowania "karetka sanitarna" na "wojskowy samochód sanitarny".

Jaki mandat za brak apteczki w aucie?

Dodanie apteczki do listy wyposażenia obowiązkowego samochodu spowoduje, że za jej brak policjant będzie mógł ukarać kierowcę mandatem na tzw. "zasadach ogólnych". Podstawą prawną jest art. 97. Kodeksu wykroczeń, który mówi o "naruszeniu przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym". Maksymalna grzywna wynosi w takim przypadku do 3000 zł, chociaż z reguły za brak wymaganego obecnie trójkąta ostrzegawczego czy gaśnicy kierowcy karani się mandatami w kwocie 50-100 zł.

Szykowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenie ma się pojawić w drugiej połowie bieżącego roku.

