Będą nowe wymogi dla kierowców taksówek i przewozu osób. Kto musi je spełnić?

Obecnie osoby chcące wykonywać przewóz osób w Polsce muszą przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Taki dokument potwierdza, że dana osoba nie była karana na terenie Polski. W ten sposób nie da się jednak zweryfikować niekaralności przed przybyciem obcokrajowca do Polski.

Jak informuje "Rzeczpospolita", Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmiany, które mają uszczelnić ten system. Nowe przepisy mają objąć osoby niebędące obywatelami państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Zaświadczenie o niekaralności także z kraju pochodzenia

Z ustaleń dziennika wynika, że projekt zmian wkrótce ma trafić do wykazu prac Rady Ministrów. Zgodnie z planowanymi przepisami kandydaci spoza UE i EFTA, ubiegający się o licencję taksówkarską, będą musieli dostarczyć dodatkowe zaświadczenie o niekaralności z kraju swojego pochodzenia.

Dokument będzie musiał zostać przedstawiony wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Dopiero komplet wymaganych zaświadczeń pozwoli na przejście procedury związanej z uzyskaniem licencji na przewóz osób.

Rząd chce zamknąć lukę w przepisach dotyczących taksówkarzy

Powodem planowanych zmian jest luka w obecnych regulacjach. Jak zauważa "Rzeczpospolita", obecne przepisy nie uniemożliwiają uzyskania licencji osobom, które były skazane za przestępstwa poza Polską.

- W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie - napisał dziennik.

Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów

Planowane przepisy mają przede wszystkim zwiększyć skuteczność weryfikacji osób wykonujących przewóz pasażerów. Resort infrastruktury chce, by organy wydające licencje miały pełniejszy obraz przeszłości kandydatów, zwłaszcza tych pochodzących spoza wspólnoty europejskiej.

Na razie nie podano terminu wejścia nowych regulacji w życie. Wiadomo jednak, że projekt ma wkrótce rozpocząć formalną ścieżkę legislacyjną.





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