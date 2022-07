Badanie techniczne i przegląd okresowy pojazdu: czym się różnią i kiedy je wykonać?

Artykuł z ekspozycją partnera

Badanie techniczne pojazdu jest czynnością obowiązkową, którą należy powtarzać w ustalonych odstępach czasu. Bez pozytywnego wyniku tego badania samochód nie będzie dopuszczony do poruszania się po drogach.

Nowy samochód, zakupiony w salonie, swoje pierwsze badanie techniczne przechodzi po upływie trzech lat.

Po tym debiucie mijają kolejne dwa lata, zanim właściciel znów będzie musiał odwiedzić stację kontroli pojazdów, by badanie powtórzyć. Od tego momentu badania techniczne będą już obowiązkowe co roku.

W przypadku zdarzeń losowych badania techniczne czasami wykonywane są częściej. Na przykład po naprawach szkód w wyniku kolizji, instalacji nowego wyposażenia, takiego jak hak holowniczy czy instalacja gazowa. Jeśli w czasie kontroli drogowej policjant stwierdzi usterkę w naszym pojeździe, wtedy również możemy zostać skierowani na przyśpieszone badania.

Jak przebiega badanie techniczne?

Ta obowiązkowa kontrola odbywa się na stacjach kontroli pojazdów. Od kilku lat obowiązują nowe przepisy regulujące pobieranie opłat za badania techniczne. Teraz płacimy za nie przed rozpoczęciem czynności sprawdzających. Jeżeli ich wynik będzie negatywny, kierowca otrzymuje odpowiednie zaświadczenie i ma 14 dni na usunięcie stwierdzonych usterek. Gdy uda się to zrobić, należy powrócić do tej samej stacji w celu weryfikacji, by otrzymać pozytywną opinię dopuszczającą nasz pojazd do ruchu. Opłaty za badanie techniczne różnią się od rodzaju pojazdu i jego przeznaczenia (np. taksówka), a także od tego, czy jest on wyposażony w instalację gazową LPG/CNG.

Co sprawdza się na badaniu technicznym?

Pracownik stacji kontroli rozpoczyna badanie techniczne od sprawdzenia specyfikacji pojazdu i zgodności numeru VIN z dowodem rejestracyjnym. Następnie przystępuje do weryfikacji stanu technicznego kolejnych elementów naszego auta:

sprawności oświetlenia,

siły hamulców,

działania hamulca ręcznego,

stopnia zużycia drążków kierowniczych,

luzów w zawieszeniu,

działania układu wydechowego,

stanu nadwozia,

stanu i zużycia ogumienia,

działania pasów bezpieczeństwa.

By samochód przeszedł badanie techniczne, musi również posiadać komplet obowiązkowego wyposażenia - gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.

Przegląd okresowy - czynność, której nie warto unikać

Chcąc przedłużyć sprawność i żywotność auta, producenci samochodów zachęcają swoich klientów, by w regularnych odstępach czasu dokonywać przeglądów okresowych, zwanych też przeglądami eksploatacyjnymi.

W przeciwieństwie do badań technicznych kierowca nie jest do nich zobowiązany przepisami, ale takie przeglądy to ważny element rozsądnego użytkowania pojazdu.

Często od ich przeprowadzenia zależy to, czy zachowamy gwarancję na samochód. Dodatkowo regularne przeglądy, szczególnie te potwierdzone historią z Autoryzowanych Stacji Obsługi, znacząco podnoszą wartość rynkową auta.

Zakres działań w ramach przeglądu okresowego różni się w zależności od marki, modelu samochodu, jak i silnika. Niekiedy obejmuje więcej, niekiedy mniej elementów. Warunki, w których samochód jest użytkowany (np. większe zapylenie, gorsza jakość paliwa), też mają wpływ na zakres działań. W ramach pakietu przeglądów klienci Volkswagen Financial Services mogą oczekiwać m.in. wymiany oleju silnikowego z kompletem filtrów przeznaczonych do danego modelu, oleju i filtra skrzyni biegów, świec zapłonowych czy płynu hamulcowego.

To, jak często powinny być przeprowadzane przeglądy eksploatacyjne, zależy od marki i modelu auta, a w nowszych pojazdach również przypomina nam o tym służąca temu kontrolka. Z całą pewnością jeśli zapali nam się kontrolka sygnalizująca konieczność wykonania przeglądu eksploatacyjnego, a dodatkowo planujemy właśnie dłuższy wakacyjny wyjazd, powinniśmy udać się do serwisu. Przyda się nam sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych, systemów bezpieczeństwa, układu hamulcowego, układu kierowniczego, układu wydechowego oraz ogumienia.

Jednorazowy wydatek na przegląd może być słony, jednak z pewnością wart poniesienia. Producenci samochodów starają się także unowocześnić proces przeglądów eksploatacyjnych i opłat za nie. Volkswagen Financial Services oferuje właścicielom nie starszych niż 12 lat samochodów marek należących do grupy Volkswagen opcję wykupienia abonamentu i płatność ratalną. Dzięki temu comiesięczne opłaty za możliwość dokonywania przeglądów okresowych w autoryzowanej stacji obsługi stają się w zasadzie nieodczuwalne w domowym budżecie. Klienci zyskują nie tylko pełną przewidywalność kosztów, ale i gwarancję niezmienności ceny.

- Regularne badania techniczne i przeglądy eksploatacyjne to ważny element utrzymania wartości auta. Dokumentację z tych procesów zawsze warto zachować, ponieważ gdy zdecydujemy się na sprzedaż naszego samochodu, z pewnością uzyskamy wtedy lepszą cenę. A wcześniej będziemy mogli cieszyć się wysokim komfortem i bezpieczeństwem każdej podróży - zaznacza Magdalena Kaca, dyrektor Departamentu Zarządzania Klientem i Produktem w Volkswagen Financial Services.

