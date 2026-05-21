W skrócie Ministerstwo Zdrowia proponuje podwyższenie maksymalnej opłaty za obowiązkowe badania psychologiczne kierowców z 150 zł do 200 zł, co obejmie kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i osoby odzyskujące prawo jazdy.

Projekt przewiduje przepis przejściowy, który pozwala rozpoczętym przed wejściem w życie nowych stawek badaniom rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po zakończonych konsultacjach społecznych i upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i trafił do konsultacji społecznych. Jeśli przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie, będzie to pierwsza tak duża zmiana stawek od lat.

Obowiązkowe badania psychologiczne kierowców będą droższe

Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczą badań psychologicznych wykonywanych w ramach psychologii transportu. Chodzi o testy, które musi przejść część kierowców przed uzyskaniem lub odzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Resort chce podnieść maksymalną opłatę za takie badanie ze 150 zł do 200 zł. Taka sama stawka ma obowiązywać również w przypadku ponownego badania wykonywanego w trybie odwoławczym.

W uzasadnieniu projektu ministerstwo tłumaczy, że obecna kwota przestała odpowiadać realnym kosztom wykonywania badań. W dokumentach podkreślono, że nowa stawka "jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania".

Jak wskazano, uwzględniono nie tylko czas potrzebny na wykonanie testów, ale również koszty utrzymania lokali oraz amortyzację sprzętu wykorzystywanego podczas badań psychotechnicznych.

Kto musi przechodzić badania psychotechniczne?

Podwyżka nie obejmie wszystkich kierowców. Zmiana dotyczy wyłącznie osób objętych ustawowym obowiązkiem wykonywania badań psychologicznych.

Głównie chodzi o kierowców zawodowych, którzy prowadzą autobusy, ciężarówki czy pojazdy wykorzystywane do transportu drogowego. Ale wyższe opłaty obejmą także instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

Nowe stawki odczują również osoby, które muszą ponownie przejść badania po utracie prawa jazdy. Dotyczy to między innymi kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub tych, którzy przekroczyli limit punktów karnych.

Ministerstwo tłumaczy podwyżkę kosztami badań

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że podwyżka jest konieczna, bo obecne stawki nie odpowiadają realiom rynkowym. W ocenie skutków regulacji wskazano, że wysokość opłat została ustalona między innymi na podstawie informacji przekazanych przez podmioty wykonujące badania psychologiczne.

Resort zwraca uwagę na rosnące koszty prowadzenia działalności, utrzymania gabinetów oraz zakupu i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych podczas testów psychotechnicznych.

Badania psychologiczne kierowców obejmują między innymi ocenę koncentracji, czasu reakcji, podzielności uwagi czy odporności na stres. W przypadku kierowców zawodowych mają one potwierdzić zdolność do bezpiecznego wykonywania pracy na drodze.

Ważny przepis przejściowy dla kierowców

Projekt przewiduje także przepis przejściowy, który może być istotny dla części kierowców planujących badania w najbliższym czasie.

Ministerstwo proponuje, aby osoby, które rozpoczną badania przed wejściem nowych przepisów w życie, ale nie zdążą zakończyć procedury wydaniem orzeczenia psychologicznego, nadal płaciły według starej stawki.

To ważna informacja zwłaszcza dla kierowców zawodowych, którzy regularnie muszą odnawiać swoje uprawnienia i wykonywać kolejne badania.

Kiedy nowe opłaty za badania kierowców wejdą w życie?

Na razie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Każda zainteresowana strona ma 30 dni na zgłoszenie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od momentu ich opublikowania w Dzienniku Ustaw. Jeśli więc proces legislacyjny przebiegnie szybko, kierowcy mogą zapłacić więcej już w najbliższych miesiącach.

