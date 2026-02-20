W skrócie Bad Bunny wystąpił na Super Bowl Halftime Show i znajduje się w gronie najlepiej zarabiających artystów 2025 roku.

Artysta zamienił limitowane do 20 sztuk Bugatti Chiron Sport 110 Ans na Toyotę Corollę z 2003 roku.

Bad Bunny wybrał Toyotę Corollę, aby zachować anonimowość.

Kim jest Bad Bunny?

Bad Bunny był muzyczną gwiazdą w czasie tegorocznego Super Bowl Halftime Show, czyli kilkunastominutowego występu w trakcie przerwy finału ligi NFL, jednego z najważniejszych popkulturowych wydarzeń w roku. Tym samym artysta znalazł się w elitarnym gronie muzyków mających na swoim koncie taki występ. Znajdują się w nim m.in. Dr Dre, The Weeknd, Coldplay, Bruno Mars czy U2.

Bad Bunny, czyli mający portorykańskie korzenie Benito Antonio Martinez Ocasio, ma na swoim koncie sześć statuetek Grammy, z czego trzy zdobyte w czasie tegorocznej 68. ceremonii rozdania tych nagród. Co więcej, w najbardziej aktualnym zestawieniu Billboard Hot 100 w pierwszej dziesiątce znajdują się aż cztery jego piosenki - dwie na dwóch najwyższych miejscach podium. Mało tego, jak wylicza Forbes, Bad Bunny znalazł się na dziesiątej lokacie najlepiej zarabiających artystów w 2025 roku. W ciągu minionych 12 miesięcy zarobił 66 mln dolarów. Bez wątpienia nie może narzekać na brak pieniędzy.

Bad Bunny zamienił Bugatti na Toyotę

Z reguły gwiazdy muzyki kojarzą się z bardzo drogimi samochodami i nie inaczej jest w przypadku Bad Bunny'ego. Nie zawsze jednak ma on chęć jeździć na auta rzucające się w oczy. W ostatnim czasie w amerykańskich mediach Bad Bunny pojawił się na językach nie tylko z uwagi na swój występ w przerwie finału rozgrywek ligi NFL, ale także ze względu na swoje motoryzacyjne wybory. Artysta postanowił bowiem zamienić swoje Bugatti Chiron Sport 110 Ans (auto limitowane tylko do 20 sztuk) na Toyotę Corollę z 2003 roku.

Bugatti Chiron Sport 110 ans to limitowana do 20 sztuk specjalna wersja modelu. materiały prasowe

Gwiazdy nierzadko podejmują bardzo ekstrawaganckie decyzje, ale w przypadku tego konkretnego artysty ma praktyczne uzasadnienie. Bad Bunny miał kupić limitowanego Chirona głównie po to, by zrobić furorę w czasie ceremonii rozdania nagród Grammy w 2020 roku. Po czasie jednak artysta miał dojść do wniosku, że auto nie jest zbyt komfortowe pod kątem użytkowania. Rzucające się w oczy Bugatti sprawia, że trudno pozostać niezauważonym. W związku z tym, jak sam przyznał później, zamienił Bugatti na Corollę, by zachować anonimowość.

Toyota Corolla, o której mowa, to dziewiąta generacja modelu. Samochód dostępny był z silnikami benzynowymi o pojemności od 1,4 l do 1,8 l generującymi od 97 KM do 225 KM. W ofercie znajdowały się również jednostki wysokoprężne 1,4 l (90 KM) oraz 2.0 (od 90 do 116 KM).

Bad Bunny zdecydował się kupić Toyotę Corollę dziewiątej generacji w nadwoziu sedan. materiały prasowe

