W skrócie 42 proc. Polaków planuje zakup samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a największym zainteresowaniem cieszą się auta używane.

Zaledwie 4 proc. respondentów planuje zakup samochodu elektrycznego, a najczęściej wybieraną formą płatności pozostaje gotówka.

Wśród osób rozważających zakup nowego auta 36 proc. bierze pod uwagę chińskie marki, a portale ogłoszeniowe są głównym źródłem informacji o samochodach.

42 proc. Polaków planuje zakup samochodu

Z badania "Portfele Polaków pod lupą" wynika, że 42 proc. Polaków planuje zakup samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Deklaracje te obejmują zarówno samochody nowe, jak i używane.

Jednocześnie rośnie liczba osób pozytywnie oceniających sytuację gospodarczą w kraju. W 2025 roku 29 proc. respondentów uznało ją za co najmniej dobrą, podczas gdy rok wcześniej było to 18 proc.

Największą skłonność do zakupu samochodu deklarują przedstawiciele pokolenia millenialsów. Z kolei najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lat częściej odkładają taką decyzję na później. W grupie osób w wieku 45-65 lat około co trzeci badany ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą lub bardzo dobrą.

Polacy najczęściej wybierają samochody używane

Mimo rosnącej sprzedaży nowych aut, największym zainteresowaniem nadal cieszą się samochody używane. Wskazało je 58 proc. osób planujących zakup pojazdu.

Zakup nowego auta deklaruje 42 proc. potencjalnych nabywców. Najczęściej wskazywanymi powodami takiej decyzji są niezawodność oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Niezawodność jako kluczowy argument podało 68 proc. respondentów, natomiast 53 proc. wskazało znaczenie nowoczesnych systemów wspomagających kierowcę.

Dane pokazują również, jakim budżetem dysponują kupujący. W przypadku samochodów używanych najczęściej deklarowana kwota zakupu wynosi 25-50 tys. zł. Z kolei osoby planujące zakup nowego auta najczęściej wskazują budżet w wysokości 100-150 tys. zł.

Chińskie marki coraz częściej brane pod uwagę

Jednym z wyraźnych trendów jest rosnące zainteresowanie samochodami z Chin. Wśród osób planujących zakup nowego auta 36 proc. rozważa wybór chińskiej marki.

W przypadku rynku wtórnego taki scenariusz bierze pod uwagę 23 proc. respondentów. Najważniejszym argumentem przemawiającym za takimi samochodami pozostaje atrakcyjna cena. Jednocześnie część badanych wciąż ma wątpliwości dotyczące jakości oraz trwałości pojazdów oferowanych przez mniej znanych producentów.

Elektryki w Polsce wciąż na marginesie

Mimo rosnącej oferty samochodów elektrycznych ich popularność w Polsce pozostaje bardzo ograniczona. Zakup takiego pojazdu planuje zaledwie 4 proc. respondentów.

Badani wskazują jednak kilka czynników, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie elektromobilnością. Najczęściej wymieniane są rozwój infrastruktury ładowania, spadek cen samochodów oraz dodatkowe dopłaty do zakupu.

Polacy najczęściej płacą za auta gotówką

Badanie pokazuje również, że Polacy pozostają stosunkowo konserwatywni w sposobie finansowania zakupu samochodu. Najczęściej wybieraną formą płatności nadal pozostaje gotówka. W przypadku samochodów używanych wybiera ją 76 proc. kupujących, natomiast przy nowych pojazdach 56 proc. nabywców.

Jeśli chodzi o finansowanie, niemal dwie trzecie osób planujących zakup auta deklaruje, że komfortowa rata nie powinna przekraczać 1 tys. zł miesięcznie. W procesie poszukiwania samochodu najważniejszym źródłem informacji pozostają portale ogłoszeniowe, z których korzysta 67 proc. badanych. Młodsi respondenci częściej sięgają również po media społecznościowe, natomiast starsze pokolenia preferują bezpośredni kontakt z dealerem.

