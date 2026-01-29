W skrócie W Europie wprowadzane są podwyżki opłat za przejazd autostradami, które dotyczą zarówno kierowców, jak i branży transportowej.

We Francji wzrost opłat za autostrady od 2026 roku będzie najniższy od lat, w Austrii winiety dostępne będą już tylko w wersji cyfrowej, a Czechy podnoszą opłaty nawet o 42 proc.

Polska i Węgry notują rekordowe wzrosty stawek, a nowe systemy poboru opłat pojawią się także w Holandii i Rumunii.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W bieżącym roku pojawi się sporo istotnych zmian nie tylko dla branży transportowej, ale także dla wszystkich kierowców. Niemal w całej Europie szykują się podwyżki w systemach opłat drogowych, które są efektem systematycznego zaostrzania przepisów. Zmiany uderzą zmotoryzowanych po kieszeni, a szczególnie dotkliwe będą dla przewoźników realizujących transport międzynarodowy.

Droższe autostrady we Francji. To najniższa podwyżka w ostatnich latach

Przejazd francuskimi autostradami od 1 lutego 2026 r. zdrożeje średnio o 0,87 proc. Koncesjonariusze proponują zmiany w zakresie od 0,82 do 0,95 proc., co jest zgodne z obowiązującymi umowami i powiązane zarówno z poziomem inflacji, jak i planowanymi inwestycjami drogowymi. Dla zmotoryzowanych jest jednak dobra wiadomość - podwyżka ta będzie jedną z najniższych w ostatnich latach. Dla porównania, w 2023 r. opłaty za przejazd wzrosły o 4,75 proc., a w minionym roku o 0,92 proc.

Wybierając się do Francji warto dokładnie przeanalizować trasę przejazdu. Choć zdecydowana większość punktów poboru opłat jest zautomatyzowana, system opłat oraz warunki płatności regulowane są przez poszczególnych operatorów. Każda autostrada ma innego zarządcę, dlatego zasady mogą się od siebie różnić.

Koniec papierowych winiet w Austrii. Kupisz je przez internet

Jedną z kluczowych zmian w Austrii jest rezygnacja z tradycyjnych, papierowych winiet. Od grudnia 2025 r. dostępne są już wyłącznie ich cyfrowe odpowiedniki, które bez problemu można kupić przez internet. Dodatkowo od 1 stycznia bieżącego roku na terenie tego kraju obowiązują nowe stawki opłat dla pojazdów ciężarowych, których wysokość uzależniona jest od liczby osi, emisji CO2 oraz poziomu generowanego hałasu. Kara za unikanie opłat wzrosła z 240 do 270 euro, czyli do ponad 1,1 tys. zł.

Papierowe winiety w Austrii zostaną zastąpione elektronicznymi. INTERIA.PL

W Czechach podwyżki dla kierowców prawie o połowę

Szereg zmian przygotowują również Czesi. W nowym cenniku opłat nie brakuje podwyżek sięgających niemal 42 proc., które dotkną dróg klasy I (autostrady i najważniejsze drogi krajowe/ekspresowe). System opłat oparty będzie na czterech kategoriach - infrastrukturalnej, zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz emisji CO2. Pojazdy zostaną przypisane do jednej z pięciu klas emisyjnych, na podstawie których wyliczana będzie wysokość opłaty za przejazd danym odcinkiem.

Kierowcy zapłacą za każdy przejechany kilometr. Ważne zmiany w Holandii i Rumunii

Holendrzy wprowadzą opłaty kilometrowe od 1 lipca 2026 r., które uwzględniać będą masę oraz emisję CO2 pojazdu. Nowy system obejmie praktycznie wszystkie autostrady oraz główne drogi. Średnia stawka wyniesie 0,19 euro, a opłaty za przejazd naliczane będą za pomocą urządzeń OBU.

Podobne zmiany szykują się również w Rumunii. Od lipca bieżącego roku obowiązywać będzie rozliczenie za przejechane kilometry. Znikną winiety dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, które zostaną zastąpione elektronicznym systemem poboru opłat.

Rekordowy wzrost opłat w Polsce i na Węgrzech. Sieć płatnych dróg nad Wisłą to prawie 5900 km

Na Węgrzech również wprowadzono wyższe opłaty - przejazd jednego kilometra autostradą będzie kosztował nawet 170 forintów, czyli około 1,88 zł w przypadku najcięższych pojazdów ciężarowych. Nie jest to jednak koniec podwyżek, ponieważ rządzący zyskają możliwość częstszego aktualizowania cennika.

Z kolei w Polsce stawki e-TOLL dla pojazdów o DMC przekraczających 3,5 tony oraz autobusów wzrosną o 40-42 proc. Sieć płatnych dróg nad Wisłą zwiększy się do około 5900 km, a podwyżki - jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury - są efektem rosnących kosztów utrzymania tras. Branża transportowa alarmuje jednak, że takie decyzje mogą prowadzić do spadku zysku netto, mimo utrzymywania stałych cen lub nawet rosnących przychodów.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL