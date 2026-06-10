Autostrada A4 Kraków - Katowice będzie darmowa. Co dalej ze Stalexportem?
Autostrada A4 na odcinku Kraków - Katowice już za niespełna rok stanie się bezpłatna. Bramki w Balicach i Brzęczkowicach zostaną otwarte, a autostrada po 30 latach wróci pod zarząd państwa, na co kierowcy czekają z utęsknieniem. Co jednak stanie się z koncesjonariuszem, czyli firmą Stalexport Autostrady? Okazuje się, że mimo utraty źródła przychodów nie zamierza ona kończyć działalności.
W skrócie
- Autostrada A4 na odcinku Kraków – Katowice stanie się bezpłatna po wygaśnięciu 30-letniej koncesji, a zarządzanie nią przejmie państwo.
- Firma Stalexport Autostrady po utracie autostrady planuje kontynuować działalność, szukając nowych obszarów aktywności i wykorzystując zaplecze finansowe oraz doświadczenie.
- Spółka zamierza rozwijać projekty na własnych nieruchomościach oraz technologie związane z transportem, a także obserwować nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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30-letnia koncesja na eksploatację autostrady A4 między Krakowem i Katowicami wygaśnie 15 marca 2027 roku. Obecnie zarządza nią spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do grupy Stalexport Autostrady. Po zakończeniu umowy droga przejdzie pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Oznacza to, że autostrada A4 stanie się bezpłatna. Kierowcy z utęsknieniem czekają na tę chwilę, bo dziś przejazd zaledwie 61 km odcinkiem koncesyjnym, co przy jeździe zgodnej z przepisami może zając mniej niż pół godziny, kosztuje aż 34 zł.
Stalexport nie kończy działalności po utracie autostrady A4
Co będzie dalej z koncesjonariuszem? Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość spółki wydawała się niepewna. W lutym właściciele nie zatwierdzili strategii działalności na lata 2026-2030, a w marcu podjęto decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok przy założeniu braku kontynuacji działalności.
Jednak po ostatnim zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółka poinformowała, że zamierza dalej funkcjonować i szukać nowych obszarów działalności po wygaśnięciu koncesji.
Prezes Stalexport Autostrady Andrzej Kaczmarek podkreślił, że firma dysponuje solidnym zapleczem finansowym oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy zarządzaniu infrastrukturą transportową.
Obecną sytuację finansową i majątkową spółki oraz potwierdzone doświadczenie w sektorze infrastruktury traktujemy jako istotny punkt wyjścia do określenia obszarów aktywności w kolejnych latach
Wyniki finansowe Stalexportu. Setki milionów złotych na kontach
Dane finansowe pokazują, że spółka kończy okres zarządzania autostradą w bardzo dobrej kondycji. Na koniec 2025 roku środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły około 797,6 mln zł.
Przychody operacyjne osiągnęły poziom około 641 mln zł. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo 628,5 mln zł, stanowiły wpływy z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem) wyniósł natomiast 204,6 mln zł.
Spółka poinformowała również, że 18 czerwca zamierza wypłacić akcjonariuszom 180,5 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2025 roku.
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Państwo też niemało zarabiało na autostradzie A4
W informacji przypomniano także, że państwo również korzystało finansowo na funkcjonowaniu koncesyjnego odcinka. W samym ubiegłym roku udział Skarbu Państwa w zyskach z autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 226 mln zł. W latach 2016-2025 łączna kwota sięgnęła blisko 1 mld zł.
Jakie plany ma Stalexport po 2027 roku?
Co chce robić spółka po oddaniu autostrady państwu? Zarząd wskazuje kilka kierunków rozwoju. Jednym z nich mają być projekty realizowane na posiadanych nieruchomościach. Firma chce także rozwijać rozwiązania technologiczne związane z transportem, w tym systemy videotollingu, czyli bezkontaktowego poboru opłat wykorzystującego kamery i identyfikację pojazdów.
Stalexport zamierza również obserwować nowe projekty infrastrukturalne realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Będziemy też bacznie się przyglądać nowym projektom PPP oraz innym w sektorze infrastruktury, w tym w szczególności dotyczącym infrastruktury podwójnego przeznaczenia, tj. dla celów cywilnych i wojskowych - zapowiedział prezes Andrzej Kaczmarek.
Jednym słowem, firma chciałaby nadal działać, ale aktualnie nie bardzo wiadomo, czym konkretnie miałaby się zajmować. Pewne jest natomiast, że kierowcy za Stalexportem tęsknić nie będą.