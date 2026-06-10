W skrócie Autostrada A4 na odcinku Kraków – Katowice stanie się bezpłatna po wygaśnięciu 30-letniej koncesji, a zarządzanie nią przejmie państwo.

Firma Stalexport Autostrady po utracie autostrady planuje kontynuować działalność, szukając nowych obszarów aktywności i wykorzystując zaplecze finansowe oraz doświadczenie.

Spółka zamierza rozwijać projekty na własnych nieruchomościach oraz technologie związane z transportem, a także obserwować nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

30-letnia koncesja na eksploatację autostrady A4 między Krakowem i Katowicami wygaśnie 15 marca 2027 roku. Obecnie zarządza nią spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do grupy Stalexport Autostrady. Po zakończeniu umowy droga przejdzie pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oznacza to, że autostrada A4 stanie się bezpłatna. Kierowcy z utęsknieniem czekają na tę chwilę, bo dziś przejazd zaledwie 61 km odcinkiem koncesyjnym, co przy jeździe zgodnej z przepisami może zając mniej niż pół godziny, kosztuje aż 34 zł.

Stalexport nie kończy działalności po utracie autostrady A4

Co będzie dalej z koncesjonariuszem? Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość spółki wydawała się niepewna. W lutym właściciele nie zatwierdzili strategii działalności na lata 2026-2030, a w marcu podjęto decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok przy założeniu braku kontynuacji działalności.

Jednak po ostatnim zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółka poinformowała, że zamierza dalej funkcjonować i szukać nowych obszarów działalności po wygaśnięciu koncesji.

Prezes Stalexport Autostrady Andrzej Kaczmarek podkreślił, że firma dysponuje solidnym zapleczem finansowym oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy zarządzaniu infrastrukturą transportową.

Obecną sytuację finansową i majątkową spółki oraz potwierdzone doświadczenie w sektorze infrastruktury traktujemy jako istotny punkt wyjścia do określenia obszarów aktywności w kolejnych latach

Wyniki finansowe Stalexportu. Setki milionów złotych na kontach

Dane finansowe pokazują, że spółka kończy okres zarządzania autostradą w bardzo dobrej kondycji. Na koniec 2025 roku środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły około 797,6 mln zł.

Przychody operacyjne osiągnęły poziom około 641 mln zł. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo 628,5 mln zł, stanowiły wpływy z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem) wyniósł natomiast 204,6 mln zł.

Spółka poinformowała również, że 18 czerwca zamierza wypłacić akcjonariuszom 180,5 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2025 roku.

Państwo też niemało zarabiało na autostradzie A4

W informacji przypomniano także, że państwo również korzystało finansowo na funkcjonowaniu koncesyjnego odcinka. W samym ubiegłym roku udział Skarbu Państwa w zyskach z autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 226 mln zł. W latach 2016-2025 łączna kwota sięgnęła blisko 1 mld zł.

Jakie plany ma Stalexport po 2027 roku?

Co chce robić spółka po oddaniu autostrady państwu? Zarząd wskazuje kilka kierunków rozwoju. Jednym z nich mają być projekty realizowane na posiadanych nieruchomościach. Firma chce także rozwijać rozwiązania technologiczne związane z transportem, w tym systemy videotollingu, czyli bezkontaktowego poboru opłat wykorzystującego kamery i identyfikację pojazdów.

Stalexport zamierza również obserwować nowe projekty infrastrukturalne realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Będziemy też bacznie się przyglądać nowym projektom PPP oraz innym w sektorze infrastruktury, w tym w szczególności dotyczącym infrastruktury podwójnego przeznaczenia, tj. dla celów cywilnych i wojskowych - zapowiedział prezes Andrzej Kaczmarek.

Jednym słowem, firma chciałaby nadal działać, ale aktualnie nie bardzo wiadomo, czym konkretnie miałaby się zajmować. Pewne jest natomiast, że kierowcy za Stalexportem tęsknić nie będą.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL