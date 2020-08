Auto na wodór w eko-miasteczku w Uniejowie

W Uniejowie wystartował dzisiaj "Earth Festiwal. Gwiazdy dla Czystej Polski". Od g. 12 otwarto eko-miasteczko, a w nim m.in. jedyne w Polsce auto napędzane wodorem. Zwieńczeniem imprezy będzie niedzielny koncert. Na scenie wystąpią, m.in Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Beata Kozidrak i Bajm oraz Ewa Farna.

Zdjęcie Toyota Mirai nie tylko generuje prąd do zasilania silnika elektrycznego, ale może służyć jako źródło prądu dla innych urządzeń /Polsat News

"Mirai" po japońsku znaczy "przyszłość". To nie przypadek, że Toyota nadała taką właśnie nazwę swojemu pierwszemu modelowi zasilanemu wodorem. Mirai nie emituje żadnych spalin ani zanieczyszczeń, a jego napęd pracuje bardzo ciszo i bez wibracji. Ten średniej wielkości sedan dostępny w sprzedaży od 2014 roku to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych samochodów na rynku.

Reklama

Zestaw ogniw paliwowych to kluczowa technologia Toyoty Mirai. Ogniwa paliwowe wytwarzają prąd w reakcji tlenu z powietrza i wodoru przechowywanego pod ciśnieniem w zbiorniku z włókna węglowego i odpornego tworzywa. Wodór dostarczany do ujemnej anody uwalnia elektron, który przechodzi do dodatniej katody, generując prąd. Po uwolnieniu elektronu atom wodoru staje się jonem. Przechodzi do katody, gdzie łączy się z tlenem, tworząc wodę. Samochód jest wyposażony w dwa zbiorniki na wodór o łącznej pojemności 122 l, które w pełni zatankowane zapewniają zasięg 550-700 km.

Jedynym produktem ubocznym wytwarzania prądu w ogniwach paliwowych jest woda. Mirai nie zanieczyszcza powietrza ani środowiska, nie generując żadnych szkodliwych emisji ani dwutlenku węgla. Wodorowa Toyota jest przy tym bardzo cicha - silnik elektryczny pracuje niemal bezgłośnie. Toyota Mirai ma jednobiegową, bezpośrednią przekładnię, która działa znacznie płynniej niż tradycyjne skrzynie biegów w samochodach spalinowych. Silnik elektryczny dostarcza maksymalny moment obrotowy od chwili startu w pełnym zakresie prędkości. Dzięki temu Mirai jest bardzo zrywny i rozpędza się liniowo, osiągając 100 km/h w 9,6 s. Elektryczna Toyota na ogniwa paliwowe ma moc 154 KM.