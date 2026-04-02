Auta pijanych kierowców za bezcen. Skarbówka podliczyła zyski
Nieco ponad 3,8 tys. zł zarabiał średnio Skarb Państwa na każdym zlicytowanym samochodzie skonfiskowanym nietrzeźwemu kierowcy. 14 marca minęły równe dwa lata od wejścia w życie kontrowersyjnych przepisów. W tym czasie, w ramach licytacji organizowanych przez Izby Skarbowe, na drogi wróciło ponad 6,3 tys. takich aut, chociaż policja zabezpieczyła ich już ponad 15,2 tys.
W skrócie
- Od 14 marca 2024 roku do końca lutego 2026 roku zlicytowano 6 316 samochodów odebranych nietrzeźwym kierowcom, co przyniosło budżetowi państwa blisko 27 mln zł wpływów
- Średni zysk z każdego zlicytowanego auta po odliczeniu kosztów przechowywania i ubezpieczenia wyniósł około 3,8 tys. zł.
- Około połowa pojazdów zabezpieczonych przez policję nie została jeszcze zlicytowana i może trafić na złom.
Jak poinformowała Interię Komenda Główna Policji, od 14 marca 2024 roku do 25 marca 2026 roku (najnowsze zweryfikowane dane) policjanci zabezpieczyli w sumie 15 206 samochodów prowadzonych przez nietrzeźwych kierujących. Z kolei z danych przekazanych Interii przez Ministerstwo Finansów wynika, że od 14 marca 2024 roku do końca lutego bieżącego roku zlicytowano w sumie 6 316 samochodów zarekwirowanych kierowcom za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy państwu udało się na nich zarobić i ile kosztowało choćby ich przechowywanie oraz ubezpieczenie?
Z danych przekazanych nam przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły dokładnie 26 943 528,79 zł. Sporo, ale jeśli podzielić to przez liczbę zlicytowanych pojazdów okaże się, że średnia cena kupowanego na aukcji skarbówki samochodu wynosiła niespełna 4 266 zł. Jeśli odjąć od tego koszty związane z przechowywaniem czy ubezpieczeniem otrzymamy jeszcze skromniejszą kwotę - 3,8 tys. zł.
Ile Skarb Państwa zarobił na autach pijanych kierowców?
Wspomniane 26,943 mln zł trudno jednak traktować w kategorii zysku Skarbu Państwa. Zlicytowane pojazdy generują bowiem konkretne koszty, jak np. te związane z ich przechowywaniem czy - wynikającym z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym - ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te nie są na szczęście aż tak duże, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.
Pojazdy, wobec których zapadły orzeczenia o przepadku w trybie art. 44b Kodeksu karnego trafiają zarówno na parkingi depozytowe organów KAS, jak również parkingi, z którymi zostały podpisane stosowne umowy
Ile poszczególne Izby Skarbowe zapłacić musiały za - szeroko pojętą - obsługę pojazdów przejętych od nietrzeźwych kierujących od 14 marca 2024 roku?
- Wydatki poniesione przez organy likwidacyjne w związku z realizacją orzeczeń o przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym wyniosły od początku obowiązywania przepisów 2 940 945,12 zł - informują Interię przedstawiciele Ministerstwa Finansów.
Jakie koszty generują auta zatrzymane nietrzeźwym kierującym?
Niespełna 3 mln złotych przez dwa lata funkcjonowania przepisów o przepadku pojazdów nietrzeźwych kierowców na rzecz Skarbu Państwa wydaje się stosunkowo niewielką kwotą. W jaki sposób Krajowej Administracji Skarbowej udaje się optymalizować wydatki na utrzymanie aut?
Przykładowo wiele Izb Skarbowych dysponuje własnymi parkingami, dzięki czemu koszty przechowywania pojazdów można utrzymać na rozsądnym poziomie. Z pomocą przychodzą też przepisy dotyczące ubezpieczenia OC przejmowanych pojazdów.
- Zgodnie z ogólną zasadą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy. Zasadą jest także kontynuacja umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Stąd też Skarb Państwa może kontynuować ubezpieczenie OC jako posiadacz pojazdu, który przeszedł na Skarb Państwa na mocy art. 44b Kodeksu karnego do upłynięcia czasu, na który została zawarta umowa lub do czasu jej wypowiedzenia. W przypadku upływu okresu, na który umowa została zawarta, konieczne jest zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC - tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów.
Oznacza to, że w wielu przypadkach Izby Skarbowe korzystają z OC poprzedniego właściciela, a konieczność zawarcia nowej polisy dotyczy jedynie tych aut, które poruszały się po drodze bez ubezpieczenia lub których polisa wygasła w czasie trwania postępowania.
W których regionach pikani kierowcy najczęściej tracą samochody?
Z najnowszych przekazanych naszej redakcji danych wynika, że najwięcej samochodów odebranych nietrzeźwym kierującym zlicytowano do tej pory w Warszawie (767 zlicytowanych). Na podium znalazły się też Poznań (576 zlicytowanych) i Kraków (538 zlicytowanych).
Liczba zlicytowanych aut odebranych nietrzeźwym kierowców w podziale na poszczególne Izby Skarbowe:
Izba Administracji Skarbowej (IAS)
liczba sprzedanych pojazdów od początku obowiązywania przepisów do 02.2026
IAS w Białymstoku
274
IAS w Bydgoszczy
322
IAS w Gdańsku
278
IAS w Katowicach
487
IAS w Kielcach
277
IAS w Krakowie
538
IAS w Lublinie
532
IAS w Łodzi
447
IAS w Olsztynie
262
IAS w Opolu
152
IAS w Poznaniu
576
IAS w Rzeszowie
426
IAS w Szczecinie
304
IAS w Warszawie
767
IAS we Wrocławiu
476
IAS w Zielonej Górze
198
6316
Co drugie auto po pijanym kończy na złomie?
Otwartym pozostaje jednak inne pytanie: Ile z zatrzymanych przez Policję pojazdów nie nadaje się do zlicytowania i - koniec końców - kończy swoją drogową karierę w stacjach demontażu? Z danych przekazanych Interii przez Komendę Główną Policji wynika bowiem, że od początku obowiązywania przepisów o przepadku samochodów pijanych kierowców na rzecz Skarbu Państwa, policjanci zabezpieczyli już grubo ponad 15,2 tys. takich pojazdów.
Oznacza to, że zaledwie około 40 proc. z nich znalazło do tej pory nowych właścicieli. Trudno oszacować, ile wciąż czeka na licytację w KAS. Biorąc jednak pod uwagę, że dane KAS i Policji pochodzą z tego samego okresu, można przypuszczać, że przez ostatnie dwa lata przynajmniej połowa z odebranych nietrzeźwym kierującym pojazdów trafiła na złom.