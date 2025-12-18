W skrócie Nowe badania brytyjskich naukowców pokazują, że auta elektryczne nie są bardziej niebezpieczne dla pieszych niż samochody spalinowe.

W przeliczeniu na liczbę pokonanych kilometrów, liczba wypadków z udziałem aut elektrycznych i spalinowych jest prawie identyczna.

Samochody hybrydowe powodują ponad dwa razy więcej kolizji z pieszymi niż inne auta, co tłumaczy się m.in. sposobem ich eksploatacji w miastach.

Naukowcy z University of Leeds postanowili sprawdzić, czy rodzaj napędu samochodu znajduje odzwierciedlenie w statystykach - liczbie i tzw. ciężkości wypadków z udziałem pieszych.

Do badań wykorzystano dane z lat 2019-2023 pochodzące z brytyjskiej bazy STATS19 dotyczącej ruchu drogowego. Wynikało z niech, że w tym czasie na brytyjskich drogach doszło do 71 979 zdarzeń zakwalifikowanych jako najechanie na pieszego przez samochód osobowy. W 7,36 proc. potrąceń (5 303 zdarzenia) uczestniczyły samochody hybrydowe. W 1,38 proc. (996 potrąceń) - auta elektryczne, a w 91,26 proc. (65 680 potrąceń) uczestniczył samochód z klasycznym napędem spalinowym.

Na pierwszy rzut oka liczby wydają się skrajnie odległe, ale jeśli przeliczyć je na liczbę pokonywanych kilometrów i popularność pojazdów z konkretnymi układami napędowymi, dojdziemy do ciekawych wniosków.

Samochody elektryczne rozjeżdżają pieszych? Brytyjscy naukowcy: "to mit"

Naukowcy wyliczyli, że każdego roku auta osobowe pokonują na Wyspach około 250 mld mil. Rezultat przeliczono następnie na udział poszczególnych rodzajów napędów w strukturze parku zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii pojazdów. Wyniki?

Okazuje się, że statystycznie na miliard przejechanych po brytyjskich dogach mil dochodzi do:

57,8 kolizji pieszych z samochodami spalinowymi,

58,9 kolizji pieszych z samochodami elektrycznymi.

Różnica na poziomie 2 proc. uznana została przez autorów badań za pomijalną. Przy okazji ustalono również, że samochody elektryczne nie powodują u pieszych większych obrażeń niż auta spalinowe.

Możemy uspokoić społeczeństwo i decydentów, że nie tylko pojazdy elektryczne są lepsze dla planety, ale także nie stanowią większego ryzyka dla pieszych niż obecne pojazdy spalinowe

W opinii naukowców, chociaż - ze względu na ciężkie akumulatory - różnica w masie pojazdów spalinowych i elektrycznych wynosi średnio około 300 kg, obawy o bezpieczeństwo pieszych nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiek samochodów. Elektryki to z reguły auta stosunkowo młode, a co za tym idzie wyposażone w najnowsze zdobycze technologii - w tym minimalizujące ryzyko i skutki kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu.

Hybrydy niebezpieczne dla pieszych? To efekt nietypowej eksploatacji

Bardzo ciekawie prezentują się za to dane dotycząc kolizji z pieszymi samochodów wyposażonych w napędy hybrydowe. W ich przypadku wskaźnik liczby kolizji w przeliczeniu na miliard przejechanych mil wynosił aż 120,4 czyli ponad dwukrotnie więcej niż w autach spalinowych i bateryjnych. Skąd tak dramatyczna różnica?

Faktem jest, że zarówno hybrydy, jak i samochody elektryczne na początkowym etapie swojej rynkowej kariery w Europie mogły powodować większe zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu. Właśnie dlatego od lipca 2019 roku wszystkie nowe typy pojazdów elektrycznych i hybrydowych muszą być wyposażone w akustyczny system ostrzegania (AVAS) - głośniki emitujące dźwięki ostrzegawcze o przy niskich prędkościach.

Przyczyny różnic w wynikach Brytyjczycy upatrują w sposobie eksploatacji aut hybrydowych. Ich największe zalety - niskie zużycie paliwa i stosunkowo wysoka niezawodność - sprawiają, że auta z tym rodzajem napędu często trafiają np. do flot taksówkarskich czy wypożyczalni. Oznacza to, że hybrydy pokonują znacznie większe przebiegi niż inne auta i używane są głównie w miastach, co potęguje ryzyko wypadków z udziałem pieszych.

Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać dane dotyczące ciężkości wypadków. Chociaż hybrydy uczestniczą w większej liczbie kolizji z pieszymi, powstałe u niechronionych uczestników ruchu obrażenia są zazwyczaj mniej poważne niż w przypadku klasycznych samochodów spalinowych. Świadczyć to może m.in. o niższej prędkości, charakterystycznej dla centrów miast i obszarów mocno zurbanizowanych.

