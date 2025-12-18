Auta elektryczne groźne dla pieszych? Zaskakujące wyniki badań

Paweł Rygas

Samochody elektryczne często uważane są za stanowiące większe zagrożenie dla pieszych, co wynikać ma m.in. z ich większej masy i niższej emisji hałasu. Najnowsze badania brytyjskich naukowców dowodzą jednak, że to mit. Badacze z University of Leeds przekonują, że - w przeliczeniu na liczbę pokonanych kilometrów - samochody spalinowe i elektryczne nie różnią się zauważalnie w kwestii wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu. Tego samego nie można niestety powiedzieć, o cieszących się ogromną popularnością zwłaszcza w Polsce autach hybrydowych.

Euro NCAP ostrzega, że rosnąca masa samochodów elektrycznych stanowi zagrożenie dla innych użytkowników dróg
Euro NCAP ostrzega, że rosnąca masa samochodów elektrycznych stanowi zagrożenie dla innych użytkowników drógAFP

  • Nowe badania brytyjskich naukowców pokazują, że auta elektryczne nie są bardziej niebezpieczne dla pieszych niż samochody spalinowe.
  • W przeliczeniu na liczbę pokonanych kilometrów, liczba wypadków z udziałem aut elektrycznych i spalinowych jest prawie identyczna.
  • Samochody hybrydowe powodują ponad dwa razy więcej kolizji z pieszymi niż inne auta, co tłumaczy się m.in. sposobem ich eksploatacji w miastach.
Naukowcy z University of Leeds postanowili sprawdzić, czy rodzaj napędu samochodu znajduje odzwierciedlenie w statystykach - liczbie i tzw. ciężkości wypadków z udziałem pieszych.

Do badań wykorzystano dane z lat 2019-2023 pochodzące z brytyjskiej bazy STATS19 dotyczącej ruchu drogowego. Wynikało z niech, że w tym czasie na brytyjskich drogach doszło do 71 979 zdarzeń zakwalifikowanych jako najechanie na pieszego przez samochód osobowy. W 7,36 proc. potrąceń (5 303 zdarzenia) uczestniczyły samochody hybrydowe. W 1,38 proc. (996 potrąceń) - auta elektryczne, a w 91,26 proc. (65 680 potrąceń) uczestniczył samochód z klasycznym napędem spalinowym.

Na pierwszy rzut oka liczby wydają się skrajnie odległe, ale jeśli przeliczyć je na liczbę pokonywanych kilometrów i popularność pojazdów z konkretnymi układami napędowymi, dojdziemy do ciekawych wniosków.

Samochody elektryczne rozjeżdżają pieszych? Brytyjscy naukowcy: "to mit"

Naukowcy wyliczyli, że każdego roku auta osobowe pokonują na Wyspach około 250 mld mil. Rezultat przeliczono następnie na udział poszczególnych rodzajów napędów w strukturze parku zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii pojazdów. Wyniki?

Okazuje się, że statystycznie na miliard przejechanych po brytyjskich dogach mil dochodzi do:

  • 57,8 kolizji pieszych z samochodami spalinowymi,
  • 58,9 kolizji pieszych z samochodami elektrycznymi.

Różnica na poziomie 2 proc. uznana została przez autorów badań za pomijalną. Przy okazji ustalono również, że samochody elektryczne nie powodują u pieszych większych obrażeń niż auta spalinowe.

Możemy uspokoić społeczeństwo i decydentów, że nie tylko pojazdy elektryczne są lepsze dla planety, ale także nie stanowią większego ryzyka dla pieszych niż obecne pojazdy spalinowe
stwierdził Profesor Zia Wadud z Instytutu Studiów Transportowych uniwersytetu w Leeds.

W opinii naukowców, chociaż - ze względu na ciężkie akumulatory - różnica w masie pojazdów spalinowych i elektrycznych wynosi średnio około 300 kg, obawy o bezpieczeństwo pieszych nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiek samochodów. Elektryki to z reguły auta stosunkowo młode, a co za tym idzie wyposażone w najnowsze zdobycze technologii - w tym minimalizujące ryzyko i skutki kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu.

Hybrydy niebezpieczne dla pieszych? To efekt nietypowej eksploatacji

Bardzo ciekawie prezentują się za to dane dotycząc kolizji z pieszymi samochodów wyposażonych w napędy hybrydowe. W ich przypadku wskaźnik liczby kolizji w przeliczeniu na miliard przejechanych mil wynosił aż 120,4 czyli ponad dwukrotnie więcej niż w autach spalinowych i bateryjnych. Skąd tak dramatyczna różnica?

Paweł Rygas
Faktem jest, że zarówno hybrydy, jak i samochody elektryczne na początkowym etapie swojej rynkowej kariery w Europie mogły powodować większe zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu. Właśnie dlatego od lipca 2019 roku wszystkie nowe typy pojazdów elektrycznych i hybrydowych muszą być wyposażone w akustyczny system ostrzegania (AVAS) - głośniki emitujące dźwięki ostrzegawcze o przy niskich prędkościach.

Przyczyny różnic w wynikach Brytyjczycy upatrują w sposobie eksploatacji aut hybrydowych. Ich największe zalety - niskie zużycie paliwa i stosunkowo wysoka niezawodność - sprawiają, że auta z tym rodzajem napędu często trafiają np. do flot taksówkarskich czy wypożyczalni. Oznacza to, że hybrydy pokonują znacznie większe przebiegi niż inne auta i używane są głównie w miastach, co potęguje ryzyko wypadków z udziałem pieszych.

Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać dane dotyczące ciężkości wypadków. Chociaż hybrydy uczestniczą w większej liczbie kolizji z pieszymi, powstałe u niechronionych uczestników ruchu obrażenia są zazwyczaj mniej poważne niż w przypadku klasycznych samochodów spalinowych. Świadczyć to może m.in. o niższej prędkości, charakterystycznej dla centrów miast i obszarów mocno zurbanizowanych.

