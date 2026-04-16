W skrócie Od połowy kwietnia 2026 roku stacje benzynowe w Austrii mogą podnosić ceny paliw raz dziennie, zawsze o godzinie 12:00.

Wcześniejsza tymczasowa regulacja ograniczała podwyżki do poniedziałku, środy i piątku o tej samej godzinie, ale została zniesiona.

Obowiązek raportowania każdej zmiany ceny paliwa do bazy danych E-Control pozostaje bez zmian.

Wiele krajów, w odpowiedzi na rosnące ceny paliw, przygotowuje mechanizmy, które mają chronić kierowców przed zbyt dużymi podwyżkami. Właśnie wprowadzono nowe zasady dla właścicieli stacji paliw w Austrii - co ciekawe, nowe przepisy mają chronić obie strony, zarówno ich, jak i kierowców.

Tankowanie w Austrii

W połowie marca 2026 roku austriackie władze wprowadziły tymczasowe ograniczenie, które pozwalało stacjom podnosić ceny wyłącznie w poniedziałek, środę i piątek, każdorazowo o godzinie 12:00. Celem było ograniczenie gwałtownych wahań cen paliw w warunkach napiętej sytuacji na rynku.

Regulacja miała jednak nieoczekiwany efekt uboczny. Stacje, których koszty zakupu paliwa rosły w dniach bez możliwości podwyżki, nie mogły natychmiast przełożyć tych kosztów na cenę przy dystrybutorze. Z drugiej strony, gdy ceny zakupu spadały, opóźnienie w dostosowaniu cen sprzedaży nie zawsze działało na korzyść kierowców.

Ceny paliw w Austrii w 2026

Po wygaśnięciu tymczasowej regulacji Austria wraca do zasady, która obowiązywała wcześniej: podwyżki są dopuszczalne raz dziennie, o godzinie 12:00, natomiast obniżki cen mogą następować o dowolnej porze dnia. Teoretycznie sprzyjać to będzie szybszym spadkom cen na rynku hurtowym bezpośrednio do klientów na stacjach.

Równolegle nadal obowiązuje tak zwany hamulec cenowy na paliwa, wprowadzony w kwietniu. Jego celem jest wymuszenie szybszego wpływu spadku cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych na cenę końcową paliwa, a jednocześnie ograniczenie marż, które pojawiają się wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Połączenie elastycznej ceny z regulacją sposobu jej kształtowania ma według austriackich władz zapewnić lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów po obu stronach - zarówno przy wzrostach, jak i przy spadkach.

Obowiązek raportowania cen pozostaje bez zmian. Każda zmiana ceny paliwa musi być wpisana do bazy danych regulatora rynku energii E-Control, co pozwala na bieżące śledzenie ruchów cenowych i weryfikację, czy zmiany przy dystrybutorach mają uzasadnienie w kosztach zakupu.

Aktualne ceny paliw na poszczególnych stacjach pozostają jawne i dostępne w bazach danych oraz aplikacjach mobilnych, które agregują dane z systemu E-Control. Porównanie cen przed wyjazdem na stację jest w Austrii znacznie prostsze niż w większości krajów europejskich, właśnie dzięki obowiązkowi natychmiastowego raportowania każdej zmiany ceny.

