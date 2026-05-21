Jeszcze niedawno producenci aut premium wyceniali elektryki tak, jakby sam napęd na prąd był wystarczającym argumentem, by klient zaakceptował wysoki rachunek. Dziś to już nie działa tak prosto. W efekcie Audi poinformowało o obniżce ceny całej gamy Q6 e-tron

Audi Q6 tańsze o 35 tys. zł

Bazowe Audi Q6 SUV e-tron o mocy 252 KM kosztowało 303 100 zł. Nowy cennik pokazuje 268 100 zł.

Tak samo wygląda to w kolejnych wersjach. Q6 e-tron Performance o mocy 306 KM spadło z 334 300 do 299 300 zł, a Q6 e-tron quattro 428 KM z 352 700 do 317 700 zł.

Ta sama korekta objęła wersje Sportback. Bazowy Q6 Sportback e-tron kosztuje teraz 280 500 zamiast 315 500 zł. Odmiana Performance potaniała z 346 700 do 311 700 zł, a quattro z 365 100 do 330 100 zł.

Mniej trzeba zapłacić także za najmocniejsze wersje SQ6. SUV kosztuje dziś 386 600 zamiast 421 600 zł, a Sportback 399 000 zamiast 434 000 zł.

Dodatkowe wyposażenie, za które wcześniej trzeba było dopłacać

Audi jednocześnie przeniosło do wyposażenia standardowego elementy, które wcześniej były dodatkowymi opcjami. W przypadku Q6 e-tron producent wycenia ich wartość na 38 390 zł. W SQ6 mowa o 12 170 zł.

Na liście znalazły się m.in. 20-calowe felgi aluminiowe, rozbudowane systemy wspomagania kierowcy i parkowania, kamery obserwujące otoczenie, adaptacyjny asystent jazdy, reflektory Matrix LED, sportowe fotele z elektryczną regulacją, pamięcią ustawień i podparciem lędźwiowym oraz Audi Phone Box.

Według wyliczeń marki daje to łączną korzyść sięgającą 73 390 zł dla Q6 e-tron i 47 170 zł dla SQ6.

Kalkulacja powstała w oparciu o katalogową wartości opcji, ale nawet po odjęciu marketingowej narracji widać, że oferta wygląda znacznie lepiej.

Uwzględniając zmiany w wyposażeniu, oszczędności przekraczają 70 tys. zł

Rynek elektryków premium zmienił się szybciej, niż zakładali producenci

Q6 e-tron nie jest modelem, który wymaga ratowania dlatego, że zdążył się zestarzeć. To samochód z nowej generacji Audi, zbudowany na platformie PPE rozwijanej wspólnie z Porsche i korzystający z architektury 800 V. Na papierze ma więc argumenty, których oczekuje się dziś od nowoczesnego elektryka klasy premium. Jeśli mimo tego Audi obniża cenę katalogową i jednocześnie wzmacnia standard wyposażenia, to otrzymujemy wyraźny sygnał, że rynek wymusił korektę oczekiwań.

Presję oprócz klientów wywierają też konkurenci. Tesla od dawna przyzwyczaja klientów do dynamicznych zmian cen, a chińskie marki coraz mocniej pokazują, że bogate wyposażenie nie musi oznaczać rachunku typowego dla europejskiego premium. Dla marek takich jak Audi oznacza to prosty problem: klient, który wydaje 300-400 tys. zł, nadal patrzy na znaczek, ale znacznie uważniej liczy wyposażenie, zasięg, tempo ładowania i miesięczną ratę.

Premium przestało narzucać warunki

Jeszcze kilka lat temu marki premium mogły dużo swobodniej ustawiać rynek po swojemu. Dziś porównanie ofert jest brutalnie proste, bo klient w kilka minut widzi w konfiguratorze, ile kosztuje samochód, co dostaje w standardzie i za co producent każe mu dopłacać. I może szybko porównać z konkurencją - np. tą bardzo agresywną, z Chin. W przypadku elektryków dochodzi jeszcze jeden element: technologia napędu przestała być wystarczającym usprawiedliwieniem bardzo wysokiej ceny.

