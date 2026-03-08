Na stronach Audi w wielu krajach Europy zaczęło dziać się coś, co w branży zwiastuje tylko jedno - rynkowy koniec modelu.

W Polsce konfigurator A8 wita użytkowników komunikatem o wyczerpaniu kwot produkcyjnych. We Francji i Austrii klienci mogą wybierać już tylko spośród egzemplarzy stojących w magazynach dealerów. Włosi informują wprost: modelu nie można już zamawiać do indywidualnej produkcji. Z kolei w Czechach A8 po prostu zniknęło z oficjalnej witryny marki. Nie da się go zamówić do produkcji nawet w Niemczech.

Audi nie zorganizowało hucznej konferencji ani nie wysłało komunikatu prasowego. To "ciche wygaszanie" sugeruje, że marka znalazła się w strategicznym rozkroku, rewidując swoje plany dotyczące przyszłości flagowych napędów w obliczu zmieniających się realiów rynkowych i technicznych.

Ostatnie odświeżenie modelu A8 miało miejsce w 2021 r. AUDI AG materiały prasowe

Historia Audi A8: Jak luksusowa limuzyna zmieniła rynek

Model A8 zadebiutował w 1994 roku jako następca Audi V8. Cel był niezwykle ambitny: udowodnić, że marka z czterema pierścieniami potrafi stworzyć auto równie luksusowe co legendarny Mercedes Klasy S i technologicznie wyprzedzić BMW serii 7.

Już pierwsza generacja (D2) była technicznym majstersztykiem. Zastosowanie technologii Audi Space Frame (ASF) - aluminiowej konstrukcji nośnej - pozwoliło drastycznie obniżyć masę auta przy jednoczesnym zwiększeniu jego sztywności. W połowie lat 90. był to krok rewolucyjny.

Przez trzy dekady to właśnie w A8 debiutowały najbardziej zaawansowane systemy napędu quattro, skrętne tylne osie czy pionierskie rozwiązania z zakresu oświetlenia laserowego. Samochód stał się symbolem dyskretnego luksusu, wybieranym przez rządy, korporacje i miłośników inżynierskiego kunsztu.

Koniec produkcji Audi A8 w Europie - jakie są przyczyny?

Przyczyna nie leży w technologii, lecz w bezlitosnych prawach rynku i kosztach adaptacji do nowych wymogów.

Segment luksusowych limuzyn systematycznie się kurczy. Dzisiejszy klient premium szuka prestiżu w modelach takich jak Audi Q8. Wyższa pozycja za kierownicą i potężniejsza sylwetka wygrały z klasyczną elegancją sedana. Poza tym, obecna platforma A8 (MLB evo) ma swoje lata. Dostosowanie dużych silników spalinowych do coraz surowszych norm emisji spalin w Europie wymaga ogromnych nakładów. Audi koncentruje teraz wysiłki na nowych platformach (jak PPC), które od podstaw projektowane są pod zaawansowane napędy hybrydowe typu plug-in o dużym zasięgu elektrycznym. Nie można też zapominać o tym, że Europa przestała być kluczowa dla tej klasy aut. Dziś serce sprzedaży bije w Chinach, gdzie oferowana jest nawet ultrawytworna wersja Horch, oraz w USA. Tam spalinowe A8 na razie zostaje w ofercie.

Następca Audi A8: Czy powstanie elektryczne Audi Grandsphere?

Największą niewiadomą pozostaje to, co zajmie miejsce A8. Po zmianie strategii Audi, która zakłada większą elastyczność w doborze napędów, możliwe są trzy drogi:

Nowa generacja spalinowo-hybrydowa: Oparta na nowej platformie PPC, oferująca zasięg w trybie elektrycznym przekraczający 100 km, co pozwoliłoby limuzynie przetrwać kolejne lata w Europie jako nowoczesny model z napędem PHEV.

Luka w segmencie F: Okres kilku lat bez klasycznej limuzyny, gdzie rolę flagowca przejmą topowe wersje modeli e-tron GT Q8 , albo planowane Q9.

Elektryczna rewolucja: Projekt inspirowany konceptem Grandsphere , ale jego debiut może zostać przesunięty do czasu, aż rynek dojrzeje do pełnej elektryfikacji w tej klasie cenowej.

Luksus zmienia adres

Koniec A8 w Europie to nie tylko pożegnanie z modelem, ale z całą epoką, w której niski, smukły sedan był ostatecznym wyznacznikiem sukcesu. Przez 30 lat model ten definiował tożsamość marki z Ingolstadt. Dziś ustępuje miejsca nowym trendom, zostawiając po sobie lukę, której żaden SUV nie wypełni z taką samą gracją.

