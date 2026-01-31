W skrócie Aston Martin Valhalla został po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce, a jego wartość przekracza 4 mln zł.

Model Valhalla wyposażono w silnik V8 wspierany przez trzy silniki elektryczne, co daje łącznie 1079 KM mocy.

Egzemplarz sprzedany w Polsce został doposażony w specjalne elementy, takie jak lakier Podium Green i dodatki z włókna węglowego.

Na polskie ulice wyjechał wyjątkowy egzemplarz jednego z najbardziej zaawansowanych supersamochodów świata - Aston Martin Valhalla. To nie tylko pierwszy taki pojazd na naszych drogach, ale też jeden z nielicznych egzemplarzy sprzedanych i zarejestrowanych na świecie. Dość powiedzieć, że producent przewidział produkcję zaledwie 999 sztuk modelu.

Aston Martin Valhalla to światowa czołówka supersamochodów

Aston Martin Valhalla to jeden z najbardziej innowacyjnych i technicznie zaawansowanych samochodów w historii brytyjskiej marki. Jego serce stanowi centralnie umieszczony silnik powstał przy współpracy z inżynierami Formuły 1. Podstawą układu napędowego jest podwójnie doładowane V8 o pojemności 4 litrów, wspierane przez trzy silniki elektryczne. Łącznie daje to aż 1079 KM mocy i około 1100 Nm momentu obrotowego.

Takie parametry techniczne przekładają się na osiągi plasujące Valhallę w absolutnej światowej czołówce supersamochodów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie około 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna sięga 350 km/h.

Wnętrze Valhalli łączy sportowy charakter z luksusem. materiały prasowe

Równie imponująco prezentuje się samo nadwozie Valhalli. Większość karoserii wykonano z lekkiego włókna węglowego, a linie nadwozia oraz wszystkie elementy aerodynamiczne zaprojektowano tak, aby przy wysokich prędkościach generować maksymalny docisk. Wnętrze łączy sportowy charakter z luksusem - jest nowoczesne, minimalistyczne i wykończone materiałami najwyższej jakości. Co istotne, mimo że samochód wygląda jak typowo wyczynowa maszyna, posiada homologację i może poruszać się legalnie po drogach publicznych.

Za cenę tego egzemplarza kupiłbyś dwa apartamenty

Cena Valhalli znacząco przewyższa standardowe stawki za luksusowe samochody. Bazowa wersja modelu kosztuje około 870 tys. euro, jednak finalna cena egzemplarza sprzedanego w Polsce wyniosła 968 709 euro. Właściciel zdecydował się na liczne, kosztowne dodatki, w tym lakier Podium Green wyceniony na 7 tys. euro oraz elementy wykończenia pokryte dodatkowo włóknem węglowym, których łączny koszt przekroczył 54 tys. euro. Po przeliczeniu na złotówki wartość auta przekroczyła 4 miliony złotych.

Valhalla to nie tylko oszałamiające osiągi i imponująca technologia - to także symbol prestiżu i luksusu, który przyciąga uwagę na każdym kroku. Fakt, że ten model został sprzedany i zarejestrowany w Polsce, pokazuje, że rynek supersamochodów w naszym kraju szybko rośnie, a najbogatsi kierowcy coraz częściej wybierają auta ekstremalne, unikatowe i wykraczające poza standardowe luksusowe modele.

Finalna cena egzemplarza sprzedanego w Polsce wyniosła 968 709 euro. materiały prasowe

