W skrócie Aston Martin zapowiedział zwolnienie 20 proc. pracowników oraz cięcia inwestycyjne w związku z rosnącym zadłużeniem.

Zadłużenie firmy przekroczyło 1,3 miliarda funtów, a ograniczony popyt i cła importowe wpływają na płynność finansową.

Władze marki liczą na poprawę wyników dzięki nowym modelom, szczególnie hybrydowemu Valhalla, oraz lepszej kontroli kosztów.

Legendarna marka Aston Martin zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Producent, który przez lata zdobywał renomę dzięki prestiżowym modelom i współpracy z cyklem filmów o Jamesie Bondzie, teraz musi ograniczyć koszty i zrewidować swoje plany inwestycyjne. W ubiegłym roku strata netto brytyjskiej firmy wzrosła o 52 proc., osiągając 259,2 mln funtów. W związku z tym zapowiedziano zwolnienie 20 proc. pracowników, czyli około 600 osób.

Redukcja zatrudnienia i cięcia inwestycyjne

Obecnie Aston Martin zatrudnia około 3 tys. osób, a planowane cięcia mają przynieść oszczędności rzędu 40 milionów funtów rocznie. Firma nie podała jeszcze dokładnych terminów zwolnień, ale zaznaczyła, że większość oszczędności powinna zostać wygenerowana w ciągu najbliższych miesięcy. W ramach nowej strategii uwzględniono także opóźnienia w realizacji inwestycji, w tym w rozwój technologii pojazdów elektrycznych, co zmniejszyło planowany budżet inwestycyjny z dwóch miliardów funtów do 1,7 miliarda.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy - tego typu decyzje mają na celu ograniczenie wydatków w krótkim okresie. Eksperci zaznaczają jednak, że dla firmy o tak rozpoznawalnej marce to zawsze trudny krok. Aston Martin stara się znaleźć równowagę między utrzymaniem prestiżu a koniecznością reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i globalne obciążenia finansowe.

Wysokie zadłużenie i ograniczony popyt

Jednym z głównych problemów Aston Martina jest zarządzanie długiem, który obecnie wynosi ponad 1,3 miliarda funtów. Pomimo wsparcia ze strony kanadyjskiego miliardera Lawrence'a Strolla, firma zmaga się z niską płynnością i presją wynikającą z amerykańskich ceł importowych oraz ograniczonego popytu w Chinach - największym rynku motoryzacyjnym świata. Te czynniki znacząco wpływają na przepływy gotówkowe i ograniczają możliwości finansowe producenta.

W raporcie spółki podkreślono, że 2025 rok zakończył się stratą operacyjną sięgającą 259 milionów funtów, a prognozy na 2026 r. wskazują na dalsze odpływy środków pieniężnych. Mimo to firma liczy na poprawę wyników w kolejnych miesiącach dzięki nowym modelom i lepszej kontroli kosztów.

Nadzieja w nowych modelach i strategii

Aston Martin liczy, że premierowe modele, w tym hybrydowa wersja supersamochodu Valhalla, przyczynią się do odbudowy rentowności. Planowane są też działania mające zwiększyć marżę brutto powyżej 30 proc. i osiągnąć poziom zysku operacyjnego bliski rentowności. Dodatkowo, w zeszłym tygodniu firma podpisała umowę na sprzedaż praw do wieczystego użytkowania marki swojego zespołu Formuły 1, co przyniosło dodatkowe 50 milionów funtów.

