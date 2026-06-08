W skrócie Oświadczenie majątkowe Barbary Okuły ujawnia, że posiada ona auta marek Aston Martin, Porsche, Maserati i Audi o łącznej zadeklarowanej wartości prawie 1,2 mln zł.

Posłanka wykazała w dokumentach również ponad 710 tys. zł oszczędności, 25 tys. dolarów, polisę na życie, fundusz inwestycyjny oraz nieruchomości warte kilka milionów złotych.

Z tytułu wykonywania mandatu poselskiego Barbara Okuła uzyskała w 2025 roku 199 tys. zł uposażenia oraz 47,6 tys. zł diet parlamentarnych.

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W Polsce oświadczenia majątkowe muszą składać m.in. parlamentarzyści, radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast do 30 kwietnia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku zdecydowanej większości nikt nie chce chwalić się swoim dobytkiem, aby uniknąć medialnej nagonki. Barbara Okuła reprezentująca Klub Parlamentarny Centrum ma w swoim garażu kilka ciekawych samochodów, których łączna wartość sięga 1,2 mln zł.

W garażu Aston Martin, Porsche, Maserati i Audi. Oto samochody Barbary Okuły

Największą uwagę zwraca bez wątpienia Aston Martin DBX z 2021 r. To luksusowy SUV brytyjskiej marki, której samochody od lat kojarzone są z filmami o Jamesie Bondzie. W zależności od wersji napędzany jest jednostką 4.0 V8 o mocy 550 lub 707 KM. W oświadczeniu majątkowym jego wartość została określona na 600 tys. zł.

To jednak dopiero początek. Posłanka posiada również Porsche Macan z 2023 r. wycenione na 200 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, zakup tego samochodu został częściowo sfinansowany dzięki darowiźnie w wysokości 56 tys. zł. Jeżeli Okuła posiada podstawową wersję, to za napęd odpowiedzialna jest jednostka o pojemności 2 l, która generuje moc 265 KM.

Barbara Okuła w swoim garażu posiada także Porsche Macan. Porsche materiały prasowe

W garażu znalazło się także Maserati Levante z 2021 r. o wartości 250 tys. zł. Pod jego maską - w zależności od wersji silnikowej - znajduje się jednostka generująca moc od 275 do nawet 580 KM.

Maserati Levante to pierwszy hybrydowy SUV w historii marki. Maserati materiały prasowe

Listę uzupełnia Audi SQ7 z 2017 r., czyli usportowiona wersja największego SUV-a niemieckiego producenta. To samochód wyposażony w mocny silnik, który od lat pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych modeli w gamie Audi. Co istotne, ten sportowy SUV napędzany jest jednostką Diesla 4.0, która dysponuje mocą 435 KM.

Łączna wartość samochodów przekracza milion złotych. Okuła rozliczyła 40 tys. zł kilometrówek

Sam garaż posłanki wart jest prawie 1,2 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że są to kwoty zadeklarowane przez właścicielkę pojazdów i nie muszą odpowiadać aktualnym cenom rynkowym.

Co ciekawe, informacje dotyczące aktywności za kierownicą można znaleźć również w rozliczeniu ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego. Z dokumentów wynika, że w ubiegłym roku Barbara Okuła rozliczyła ponad 40 tys. zł tzw. kilometrówek.

Setki tysięcy złotych na kontach i nieruchomości warte miliony. Majątek Barbary Okuły

Samochody stanowią jedynie część majątku parlamentarzystki. Z oświadczenia wynika, że na rachunkach bankowych zgromadziła prawie 710 tys. zł oszczędności oraz około 25 tys. dolarów. Dodatkowo zadeklarowała polisę na życie o wartości około 35,8 tys. zł oraz fundusz inwestycyjny wyceniony na około 14,5 tys. zł.

Znaczącą część majątku stanowią również nieruchomości. Barbara Okuła jest współwłaścicielką domu o powierzchni 450 m kw. położonego na działce liczącej około 4,2 tys. m kw., a wartość nieruchomości oszacowano na 2,5 mln zł. W oświadczeniu znalazło się także siedlisko o powierzchni około 1,25 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, oborą oraz stodołą. Jego wartość określono na około 300 tys. zł.

Ile w 2025 r. zarobiła Barbara Okuła?

Posiadając tak pokaźny dobytek oraz garaż, pozostaje pytanie o zarobki - z tytułu wykonywania mandatu poselskiego Barbara Okuła otrzymała 199 tys. zł uposażenia oraz 47,6 tys. zł diet parlamentarnych.

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