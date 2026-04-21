W skrócie System Apple CarPlay Ultra został wprowadzony najpierw w modelach Aston Martin, a następnie ma być wdrożony w pojazdach marek Hyundai, Kia i Genesis.

CarPlay Ultra umożliwia integrację cyfrowych zegarów, wyświetlanie danych pojazdu oraz sterowanie funkcjami takimi jak klimatyzacja i radio w jednym środowisku.

System CarPlay Ultra będzie dostępny wyłącznie w nowych modelach aut przystosowanych konstrukcyjnie do tej technologii i zostanie powiązany z aktualizacją iOS 26.4.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

CarPlay Ultra w popularnych markach. Koniec segmentu premium

Według doniesień branżowych, m.in. serwisu MacRumors, wdrożenie systemu przygotowują Hyundai, Kia oraz Genesis. Pierwsze modele z CarPlay Ultra mogą pojawić się w drugiej połowie roku.

To pierwszy przypadek, gdy rozwiązanie tego typu przestaje być ograniczone do segmentu premium i trafia do aut popularnych marek.

Apple CarPlay Ultra przejmuje kokpit auta

Najważniejszą zmianą jest zakres działania systemu. Klasyczny Apple CarPlay obsługiwał głównie ekran centralny i wybrane aplikacje smartfona.

CarPlay Ultra działa szerzej. Obejmuje również cyfrowe zegary przed kierowcą i integruje dane pojazdu w jednym środowisku. Na ekranach można wyświetlić m.in. prędkość, poziom paliwa, ciśnienie w oponach czy temperaturę silnika.

W praktyce oznacza to, że kierowca korzysta z jednego interfejsu zamiast przełączać się między systemem auta a telefonem. System pozwala także na sterowanie funkcjami pojazdu, takimi jak klimatyzacja, radio czy kamera cofania.

Integracja CarPlay Ultra z systemem samochodu

Nowe rozwiązanie Apple różni się od dotychczasowych systemów typu smartphone mirroring. Nie jest już tylko dodatkiem do fabrycznego oprogramowania, lecz głębiej ingeruje w elektronikę pojazdu.

To oznacza, że wdrożenie wymaga przygotowania samochodu na poziomie konstrukcyjnym. CarPlay Ultra będzie dostępny wyłącznie w modelach zaprojektowanych z myślą o tej technologii, a nie poprzez zwykłą aktualizację starszych aut.

Jednocześnie producenci zachowują możliwość dostosowania wyglądu interfejsu. System może być wizualnie dopasowany do stylu kokpitu, a kierowca otrzyma wybór różnych układów wyświetlania danych.

Apple CarPlay Ultra i funkcje iOS 26.4

Nowa generacja systemu będzie powiązana z aktualizacją iOS 26.4. Wraz z nią pojawią się dodatkowe funkcje, w tym obsługa asystentów opartych na sztucznej inteligencji.

Kierowcy zyskają możliwość korzystania z poleceń głosowych w szerszym zakresie, w tym prowadzenia prostych rozmów z systemem. Rozwiązanie ma działać w sposób ograniczający konieczność korzystania z ekranu dotykowego podczas jazdy.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL