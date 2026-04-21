Apple CarPlay Ultra przestaje być luksusem. Trafi do aut dla każdego
System Apple CarPlay Ultra zadebiutował w wybranych modelach Aston Martin, gdzie pełnił rolę zaawansowanego centrum sterowania funkcjami pojazdu. Teraz ma trafić do znacznie szerszego grona użytkowników.
W skrócie
- System Apple CarPlay Ultra został wprowadzony najpierw w modelach Aston Martin, a następnie ma być wdrożony w pojazdach marek Hyundai, Kia i Genesis.
- CarPlay Ultra umożliwia integrację cyfrowych zegarów, wyświetlanie danych pojazdu oraz sterowanie funkcjami takimi jak klimatyzacja i radio w jednym środowisku.
- System CarPlay Ultra będzie dostępny wyłącznie w nowych modelach aut przystosowanych konstrukcyjnie do tej technologii i zostanie powiązany z aktualizacją iOS 26.4.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
CarPlay Ultra w popularnych markach. Koniec segmentu premium
Według doniesień branżowych, m.in. serwisu MacRumors, wdrożenie systemu przygotowują Hyundai, Kia oraz Genesis. Pierwsze modele z CarPlay Ultra mogą pojawić się w drugiej połowie roku.
To pierwszy przypadek, gdy rozwiązanie tego typu przestaje być ograniczone do segmentu premium i trafia do aut popularnych marek.
Apple CarPlay Ultra przejmuje kokpit auta
Najważniejszą zmianą jest zakres działania systemu. Klasyczny Apple CarPlay obsługiwał głównie ekran centralny i wybrane aplikacje smartfona.
CarPlay Ultra działa szerzej. Obejmuje również cyfrowe zegary przed kierowcą i integruje dane pojazdu w jednym środowisku. Na ekranach można wyświetlić m.in. prędkość, poziom paliwa, ciśnienie w oponach czy temperaturę silnika.
W praktyce oznacza to, że kierowca korzysta z jednego interfejsu zamiast przełączać się między systemem auta a telefonem. System pozwala także na sterowanie funkcjami pojazdu, takimi jak klimatyzacja, radio czy kamera cofania.
Integracja CarPlay Ultra z systemem samochodu
Nowe rozwiązanie Apple różni się od dotychczasowych systemów typu smartphone mirroring. Nie jest już tylko dodatkiem do fabrycznego oprogramowania, lecz głębiej ingeruje w elektronikę pojazdu.
To oznacza, że wdrożenie wymaga przygotowania samochodu na poziomie konstrukcyjnym. CarPlay Ultra będzie dostępny wyłącznie w modelach zaprojektowanych z myślą o tej technologii, a nie poprzez zwykłą aktualizację starszych aut.
Jednocześnie producenci zachowują możliwość dostosowania wyglądu interfejsu. System może być wizualnie dopasowany do stylu kokpitu, a kierowca otrzyma wybór różnych układów wyświetlania danych.
Apple CarPlay Ultra i funkcje iOS 26.4
Nowa generacja systemu będzie powiązana z aktualizacją iOS 26.4. Wraz z nią pojawią się dodatkowe funkcje, w tym obsługa asystentów opartych na sztucznej inteligencji.
Kierowcy zyskają możliwość korzystania z poleceń głosowych w szerszym zakresie, w tym prowadzenia prostych rozmów z systemem. Rozwiązanie ma działać w sposób ograniczający konieczność korzystania z ekranu dotykowego podczas jazdy.