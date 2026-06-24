W skrócie Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda został właścicielem samochodu Porsche Boxster 981.

Porsche Boxster 981 to dwumiejscowy roadster produkowany w latach 2012-2016, dostępny w kilku wersjach silnikowych o mocy od 265 do 330 KM.

Ceny tego modelu wahają się od około 130 tys. zł za podstawowe wersje do 300 tys. zł za najlepiej utrzymane egzemplarze, a Andrzej Duda otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości około 11,7 tys. zł netto.

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Jak poinformowali autorzy podcastu "W związku ze śledztwem", samochód byłego prezydenta odwiedził już warsztat Auto-Gamma zajmujący się detailingiem, gdzie przeprowadzono regenerację reflektorów. Sam zakup auta wzbudził spore zainteresowanie, ponieważ jeszcze do niedawna Andrzej Duda korzystał głównie z państwowych limuzyn.

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Andrzej Duda kupił Porsche. Boxster 981 to jeden z najbardziej cenionych modeli marki

Zgodnie z pojawiającymi się informacjami były prezydent wybrał Porsche Boxster generacji 981. Model ten był produkowany w latach 2012-2016 i dla wielu fanów marki uchodzi za jedną z najbardziej udanych generacji Boxstera. Samochód otrzymał zupełnie nową konstrukcję wykonaną w dużej mierze z aluminium, dzięki czemu był lżejszy od modelu 987. Stylistycznie natomiast nawiązywał do hipersamochodu 918 Spyder, a wnętrze inspirowane było Carrerą GT.

Boxster 981 to klasyczny dwumiejscowy roadster z materiałowym, elektrycznie składanym dachem i centralnie umieszczonym silnikiem typu bokser. Poprzez takie umiejscowienie jednostki napędowej model ten uznawany jest za jeden z najlepiej prowadzących się samochodów w swojej klasie.

Porsche Boxster 981 produkowane było w latach 2012-2016. Porsche materiały prasowe

Nawet 330 KM i 280 km/h prędkości maksymalnej. To osiągi nowego auta byłego prezydenta

Podstawowa wersja Porsche Boxster 981 napędzana jest sześciocylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 2,7 litra i mocy 265 KM. Jednostka rozwija 280 Nm momentu obrotowego, a samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s. Samochód wyposażóny w dwusprzęgłową skrzynię PDK jest szybszy - rozpędza się do 100 km/h w 5,5 s. Prędkość maksymalna wynosi 264 km/h.

Jeszcze lepsze osiągi oferuje odmiana Boxster S - w tym przypadku moc wzrasta do 315 KM, a sprint do 100 km/h zajmuje 5,1 s lub 4,8 s z przekładnią PDK. Prędkość maksymalna wzrasta do 280 km/h.

Na szczycie gamy znajduje się Boxster GTS, który zadebiutował w 2014 r. Silnik rozwija 330 KM oraz 370 Nm momentu obrotowego. Andrzej Duda nie potwierdził jednak, jaka dokładnie wersja trafiła do jego garażu.

W zależności od wersji, Boxster 981 dysponuje mocą od 265 do 330 KM. Porsche materiały prasowe

Ile kosztuje Porsche Andrzeja Dudy?

Ceny Porsche Boxster 981 są dziś bardzo zróżnicowane - podstawowe wersje kosztują od około 130 do 180 tys. zł. Za odmianę Boxster S trzeba zapłacić około 180-200 tys. zł, natomiast dobrze utrzymane egzemplarze GTS z niewielkim przebiegiem osiągają ceny bliżej 300 tys. zł.

To znacznie mniej niż koszt nowego Porsche 911, o którym pierwotnie informowały media. Ceny nowych egzemplarzy tego modelu zaczynają się od 688 tys. zł, a w zależności od wersji i wyposażenia mogą przekraczać nawet 1,5 mln zł.

Ile miesięcznie zarabia Andrzej Duda?

Andrzej Duda zakończył drugą kadencję prezydencką w sierpniu 2025 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami byłym prezydentom przysługuje dożywotnie uposażenie wynoszące 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa.

Od marca 2026 r. świadczenie to wynosi 14 224,16 zł brutto miesięcznie, czyli około 11,7 tys. zł netto. Dodatkowo były prezydent zasiada w radzie nadzorczej firmy technologiczno-finansowej ZEN.COM, gdzie pełni funkcję doradczą i nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu nie została ujawniona.

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