W skrócie Android Auto wprowadzi możliwość oglądania wideo, ale wyłącznie podczas postoju pojazdu.

Nowa wersja systemu umożliwi personalizację interfejsu oraz wykorzysta sztuczną inteligencję Gemini do wspierania obsługi.

Funkcja oglądania wideo będzie początkowo dostępna w wybranych modelach marek takich jak BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz i Volvo.

Ekrany w pojazdach są coraz bardziej zaawansowane, ale tylko niektórzy producenci oferują możliwość oglądania wideo. Google zapowiada jednak gruntowne zmiany w systemie Android Auto, które - co najważniejsze - mają pojawić się jeszcze w tym roku. Nowa wersja nie tylko będzie lepiej dopasowywać się do wyświetlaczy o nietypowych kształtach, ale przede wszystkim zyska istotną i wyczekiwaną funkcję - możliwość uruchomienia aplikacji takich jak chociażby YouTube.

Takiej zmiany w Android Auto chcieli kierowcy. W końcu włączysz YouTube

Największą nowością w Android Auto będzie obsługa wideo. Po wielu latach sugestii i wyczekiwania w końcu amerykański gigant wprowadza zmianę, która diametralnie odmieni sposób korzystania z ekranu infotainment - tylko podczas postoju możliwe będzie uruchomienie aplikacji streamingowej, np. YouTube, i oglądanie materiałów wideo.

Google zadbało przy tym o kwestie bezpieczeństwa. System wykorzystuje dane z samochodu i telefonu - m.in. prędkość, tryb jazdy i wskazania GPS - aby upewnić się, że pojazd faktycznie się nie porusza. Jeśli ruszymy to obraz automatycznie zniknie, a materiał zostanie odtworzony wyłącznie w formie dźwięku.

Aktualizacja Android Auto. Sztuczna inteligencja wspomoże kierowcę

Zmiany nie kończą się wyłącznie na wprowadzeniu funkcji oglądania wideo. Nowy Android Auto ma również otrzymać bardziej rozbudowany interfejs z możliwością personalizacji. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne widgety i ustawiać je w centralnym miejscu ekranu, tak aby najważniejsze funkcje były zawsze pod ręką. Kluczową rolę odegra tu sztuczna inteligencja Gemini, która pomoże m.in. w obsłudze różnych funkcji czy szybkim dostępie do informacji.

Android Auto będzie dopasowywał się do kształtu ekranu w samochodzie. Google materiały prasowe

Ulepszona zostanie także nawigacja. Mapy Google mają oferować bardziej szczegółowy widok 3D, a w samochodach z systemem Google Built-In pojawi się nawet podgląd pasa ruchu w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie ma ułatwić jazdę szczególnie na autostradach i skomplikowanych węzłach drogowych.

Google wprowadza szereg zmian do Android Auto. W tych markach aut z nich skorzystasz

Nowa funkcja wideo nie trafi jednak od razu do wszystkich samochodów. Najpierw pojawi się w wybranych modelach marek takich jak BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes czy Volvo, a lista kompatybilnych aut będzie stopniowo rozszerzana.

Czym jest i jak działa Android Auto?

Android Auto to system opracowany przez Google, który pozwala wyświetlać funkcje smartfona na ekranie samochodu i obsługiwać je w uproszczonej, bezpiecznej formie. Dzięki temu kierowca ma dostęp do nawigacji, muzyki, połączeń czy wiadomości bez konieczności sięgania po telefon.

Z rozwiązania mogą korzystać użytkownicy smartfonów z systemem Android co najmniej w wersji 6.0, pod warunkiem że ich samochód obsługuje Android Auto lub mają kompatybilne radio multimedialne. Dla pełnej funkcjonalności i stabilności zalecany jest jednak Android 10.0 lub nowszy. System działa przewodowo lub bezprzewodowo i dostępny w większości nowych aut oferowanych na rynku.

