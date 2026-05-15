Android Auto z nową funkcją. Obejrzysz YouTube, ale pod jednym warunkiem
Google szykuje zdecydowanie jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych zmian w Android Auto od lat. Tym razem chodzi nie tylko o poprawę wyglądu, funkcjonalności czy kolejną aktualizację, ale o możliwość oglądania wideo bezpośrednio na ekranie samochodu. Nie będzie to jednak możliwe w każdej sytuacji.
W skrócie
- Android Auto wprowadzi możliwość oglądania wideo, ale wyłącznie podczas postoju pojazdu.
- Nowa wersja systemu umożliwi personalizację interfejsu oraz wykorzysta sztuczną inteligencję Gemini do wspierania obsługi.
- Funkcja oglądania wideo będzie początkowo dostępna w wybranych modelach marek takich jak BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz i Volvo.
Ekrany w pojazdach są coraz bardziej zaawansowane, ale tylko niektórzy producenci oferują możliwość oglądania wideo. Google zapowiada jednak gruntowne zmiany w systemie Android Auto, które - co najważniejsze - mają pojawić się jeszcze w tym roku. Nowa wersja nie tylko będzie lepiej dopasowywać się do wyświetlaczy o nietypowych kształtach, ale przede wszystkim zyska istotną i wyczekiwaną funkcję - możliwość uruchomienia aplikacji takich jak chociażby YouTube.
Takiej zmiany w Android Auto chcieli kierowcy. W końcu włączysz YouTube
Największą nowością w Android Auto będzie obsługa wideo. Po wielu latach sugestii i wyczekiwania w końcu amerykański gigant wprowadza zmianę, która diametralnie odmieni sposób korzystania z ekranu infotainment - tylko podczas postoju możliwe będzie uruchomienie aplikacji streamingowej, np. YouTube, i oglądanie materiałów wideo.
Google zadbało przy tym o kwestie bezpieczeństwa. System wykorzystuje dane z samochodu i telefonu - m.in. prędkość, tryb jazdy i wskazania GPS - aby upewnić się, że pojazd faktycznie się nie porusza. Jeśli ruszymy to obraz automatycznie zniknie, a materiał zostanie odtworzony wyłącznie w formie dźwięku.
Aktualizacja Android Auto. Sztuczna inteligencja wspomoże kierowcę
Zmiany nie kończą się wyłącznie na wprowadzeniu funkcji oglądania wideo. Nowy Android Auto ma również otrzymać bardziej rozbudowany interfejs z możliwością personalizacji. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne widgety i ustawiać je w centralnym miejscu ekranu, tak aby najważniejsze funkcje były zawsze pod ręką. Kluczową rolę odegra tu sztuczna inteligencja Gemini, która pomoże m.in. w obsłudze różnych funkcji czy szybkim dostępie do informacji.
Ulepszona zostanie także nawigacja. Mapy Google mają oferować bardziej szczegółowy widok 3D, a w samochodach z systemem Google Built-In pojawi się nawet podgląd pasa ruchu w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie ma ułatwić jazdę szczególnie na autostradach i skomplikowanych węzłach drogowych.
Google wprowadza szereg zmian do Android Auto. W tych markach aut z nich skorzystasz
Nowa funkcja wideo nie trafi jednak od razu do wszystkich samochodów. Najpierw pojawi się w wybranych modelach marek takich jak BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes czy Volvo, a lista kompatybilnych aut będzie stopniowo rozszerzana.
Czym jest i jak działa Android Auto?
Android Auto to system opracowany przez Google, który pozwala wyświetlać funkcje smartfona na ekranie samochodu i obsługiwać je w uproszczonej, bezpiecznej formie. Dzięki temu kierowca ma dostęp do nawigacji, muzyki, połączeń czy wiadomości bez konieczności sięgania po telefon.
Z rozwiązania mogą korzystać użytkownicy smartfonów z systemem Android co najmniej w wersji 6.0, pod warunkiem że ich samochód obsługuje Android Auto lub mają kompatybilne radio multimedialne. Dla pełnej funkcjonalności i stabilności zalecany jest jednak Android 10.0 lub nowszy. System działa przewodowo lub bezprzewodowo i dostępny w większości nowych aut oferowanych na rynku.