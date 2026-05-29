Co to za auto Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe?

Mercedes AMG GT 4-Door Coupe to w pewnym sensie odpowiedź Affalterbach na Porsche Taycana, czyli demonstracja tego, że marki słynące ze spalinowych samochodów sportowych mogą zrobić również emocjonujące auta zasilane prądem. Owszem, znalazły się osoby, zdaniem których design nowego elektrycznego GT jest dość dyskusyjny, ale nijak ma się to do kontrowersji, które wzbudziło swoim wyglądem Ferrari Luce. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do włoskiego modelu, ten niemiecki ciągle koresponduje stylistycznie z poprzednimi dokonaniami AMG.

Stylistyka to jednak nie jest najważniejsza kwestia, bowiem AMG GT 4-Door Coupe wprowadza szereg innowacji w kwestii napędu, a najważniejszą z nich są silniki - dokładniej mowa o silnikach strumienia osiowego. Tutaj strumień elektromagnetyczny przepływa równolegle do osi obrotu silnika. Z kolei w powszechnie stosowanych w samochodach elektrycznych jednostkach strumienia promieniowego strumień biegnie prostopadle do osi. Dodatkowo silniki o strumieniu osiowym są w stanie wygenerować większą moc i wyższy moment obrotowy, a są bardziej kompaktowe.

Mercedes AMG GT 4-Door Coupe ma trzy takie silniki, dwa z przodu i jeden na przedniej osi. Ten przedni głównie służy za wsparcie dla tych ulokowanych z tyłu - dołączany jest w momencie gdy istnieje zapotrzebowanie na większą moc lub konieczność zwiększenia przyczepności. Chociaż zależy to od trybu jazdy.

Jaki napęd ma Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe dostępny jest w dwóch wariantach napędu:

55: moc do 816 KM, 1,8 tys. Nm momentu obrotowego, czas 0-100 km/h 2,8 s, prędkość maksymalna 260 km/h, pojemność użyteczna akumulatora 106 kWh, maksymalna moc ładowania prądem stałym 350 kW, czas ładowania 10-80 proc. 16 minut, zasięg do 689 km

63: moc do 1 169 KM, 2 tys. Nm, czas 0-100 km/h 2,4 s, prędkość maksymalna 260 km/h, pojemność użyteczna akumulatora 106 kWh, maksymalna moc ładowania prądem stałym 350 kW, czas ładowania 10-80 proc. 16 minut, zasięg do 683 km.

W topowym wariancie Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe generuje nawet 1 169 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,4 s. materiały prasowe

Jakie wyposażenie ma Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe?

W standardowej specyfikacji na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

indukcyjną ładowarkę na dwa telefony

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień

14-calowy ekran multimediów

14-calowy ekran przed pasażerem

elektrycznie regulowaną klapę bagażnika

podgrzewaną kierownicę

podgrzewanie przednich siedzeń

system nagłośnienia Burmester® 3D

panoramiczny dach

20-calowe felgi

2 indywidualne siedzenia z tyłu (opcjonalnie dostępna jest trzyosobowa kanapa)

system kamer 360 stopni

kamerę cofania

dwustrefową klimatyzację automatyczną

skrętną tylną oś (tylne koła skręcają maksymalnie o 6 stopni)

W wyższej odmianie dodatkowo mamy np.:

panoramiczny dach z funkcją regulacji przepuszczania światła

20-calowe felgi kute

Już w podstawowej wersji wyposażenia znajdziemy trzy ekrany. materiały prasowe

Ile kosztuje nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe?

Zgodnie z informacji zawartymi w polskim konfiguratorze Mercedes AMG GT 4-Door Coupe w podstawowej specyfikacji zaczyna się od 676 tys. zł. Wyższa odmiana, 63, kosztuje minimum 839 tys. zł.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe cenowo startuje od kwoty 676 tys. zł.

Jeśli już mamy porównać niemiecki model do wspomnianego Ferrari Luce to nawet decydując się na wyższy i droższy wariant otrzymujemy auto nieco mocniejsze i szybsze (Luce generuje 1 050 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,5 sekundy), a przy tym tańsze, bowiem koszt zakupu modelu Ferrari ustalono na ok. 550 tys. euro, czyli ok. 2,5 mln zł.

Porównajmy jednak nowe auto AMG także z jego realnym rywalem, czyli Porsche Taycanem. Ten cenowo startuje od o wiele niższej kwoty, bowiem od 474 tys. zł. Z drugiej strony jest o połowę słabszy od AMG - generuje 408 KM. W porównywalnej specyfikacji z podstawowym GT, czyli w odmianie Turbo, mamy do dyspozycji 884 KM i czas do setki na poziomie 2,7 s. Jednak za takie auto Porsche oczekuje 815 tys. zł, cyzli niemal tyle, ile AMG życzy sobie topowe elektryczne GT. Jeśli zaś chodzi o odmiany bardziej rywalizujące z mocniejszym wariantem modelu z Affalterbach, to Taycan Turbo S generujący 952 KM i osiągający setkę w 2,4 sekundy kosztuje 973 tys. zł, a wersja Turbo GT z mocą 1 034 KM i czasem 0-100 km/h wynoszącym 2,3 s to już wydatek rzędu 1 113 000 zł.





