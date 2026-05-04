W skrócie Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego, skazanego prawnika, po publikacji listu gończego z jego danymi i wizerunkiem.

Wypadek z udziałem adwokata miał miejsce we wrześniu 2021 roku, skutkując śmiercią dwóch kobiet podróżujących Audi.

Ostateczny wyrok to półtora roku pozbawienia wolności i czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sprawa łódzkiego adwokata ponownie znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Tym razem powodem jest decyzja o wydaniu listu gończego za mężczyzną. Funkcjonariusze z Łodzi potwierdzają, że skazany nie stawił się do odbycia kary, dlatego rozpoczęto jego poszukiwania. Wizerunek i dane mężczyzny zostały opublikowane na stronie policji.

Adwokat od "trumien na kołach" poszukiwany przez policję

Jak informuje łódzka policja, działania operacyjne prowadzi III Komisariat Policji. Decyzja o wystawieniu listu gończego zapadła po tym, jak skazany nie zgłosił się do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary. Tego rodzaju postępowanie jest standardową praktyką w sytuacji, gdy osoba prawomocnie skazana uchyla się od wykonania wyroku.

Podstawę prawną sprawy stanowi artykuł 177 paragraf 2 kodeksu karnego, odnoszący się do spowodowania wypadku, którego konsekwencją jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Przepis ten obejmuje również sytuacje, w których sprawca nie działał z zamiarem bezpośrednim, lecz dopuścił się naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W omawianym przypadku sąd uznał, że właśnie do takiego naruszenia doszło.

Policja w Łodzi opublikowała informację o poszukiwaniach Pawła Kozaneckiego Policja

Kontrowersyjne słowa mecenasa po wypadku

Przypomnijmy - do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku na odcinku drogi między Barczewem a Jezioranami. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący Mercedesem adwokat doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku Audi 80. Choć wypadek miał charakter nieumyślny, jego skutki okazały się tragiczne.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosły dwie kobiety podróżujące Audi - kierująca pojazdem oraz pasażerka. Od samego początku sprawa była analizowana pod kątem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niedługo po zdarzeniu sprawa nabrała dodatkowego rozgłosu z innego powodu. Adwokat opublikował w internecie nagranie, w którym odniósł się do wypadku. W swojej wypowiedzi porównał zderzenie nowoczesnego, bezpiecznego samochodu do kontaktu z pojazdem określonym przez niego mianem "trumny na kółkach".

Słowa te spotkały się z szeroką krytyką i wywołały oburzenie opinii publicznej. Wielu komentujących uznało je za niestosowne oraz pozbawione empatii wobec ofiar tragedii. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie całą sprawą.

Poszukiwanemu grozi półtora roku więzienia

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 5 marca bieżącego roku. Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpatrując apelację, zmienił wcześniejsze orzeczenie sądu pierwszej instancji. Początkowo wymierzono karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W postępowaniu odwoławczym kara została złagodzona - ostatecznie wynosi półtora roku więzienia, a okres zakazu prowadzenia pojazdów skrócono do czterech lat. Wyrok ma charakter ostateczny, co oznacza, że podlega wykonaniu i nie przysługują od niego dalsze środki odwoławcze.

