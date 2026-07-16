W skrócie Wiek auta przy zakupie AC zależy od ubezpieczyciela, z limitami dla nowych klientów najczęściej w przedziale 15–20 lat, choć dostępne są także oferty bez sztywnych ograniczeń.

Najłatwiej utrzymać autocasco w starszym pojeździe przez regularne przedłużanie polisy w tym samym towarzystwie, które nie weryfikuje wtedy ponownie wieku auta.

W przypadku starszych pojazdów o niższej wartości rynkowej warto rozważyć tańsze minicasco, które chroni przed kradzieżą, pożarem lub szkodą całkowitą, zamiast pełnego pakietu.

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Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, na które najczęściej decydują się właściciele nowych i drogich aut - chroni między innymi przed skutkami stłuczki, wandalizmu, pożaru, żywiołów oraz kradzieży. W przypadku starszych pojazdów ubezpieczyciele bywają jednak ostrożniejsi, a niektórzy po prostu odmawiają zawarcia umowy. Wszystko przez to, że leciwe auta są podczas kolizji bardziej narażone na poważne uszkodzenia, a koszt naprawy kilkunastoletniego samochodu potrafi przewyższyć jego wartość.

Autocasco do ilu lat auta można wykupić?

Nie ma jednego sztywnego limitu - wszystko zależy od towarzystwa i wybranego wariantu. Część ubezpieczycieli obejmuje ochroną nawet auta 20- czy 30-letnie, a w niektórych ofertach wiek pojazdu w ogóle się nie liczy. Według zestawienia serwisu rankomat.pl progi wieku dla nowych klientów przedstawiają się następująco:

PZU - bez ograniczeń wiekowych

Ominimo - wariant Ekonomiczny 30 lat, wariant Serwisowy 8 lat

Ergo Hestia - 25 lat

Benefia, Beesafe, Wiener, TUZ - 20 lat

Trasti, Link4 (osobowe), Uniqa 19 lat oraz Allianz 18 lat

mtu24.pl i You Can Drive - 15 lat

Direct - wariant Optimum 13 lat, Komfort 9 lat

Generali - 13 lat

Proama - wariant ASO 10 lat, warsztat i kosztorys 5-15 lat

Limit najczęściej mieści się w przedziale 15-20 lat, a największą swobodę dają polisy bez sztywnego ograniczenia, jak w PZU, oraz oferty, w których warunki zależą od wybranego wariantu, a nie wyłącznie od rocznika.

Kiedy wiek auta nie ma znaczenia przy AC?

Autocasco da się wykupić także na bardzo stary samochód, ale tylko w określonych sytuacjach. Najłatwiej utrzymać ochronę, gdy polisa była zawarta wcześniej i jest regularnie przedłużana w tym samym towarzystwie - ubezpieczyciel nie weryfikuje wtedy ponownie wieku pojazdu, a auto przyjęte do ubezpieczenia ma ochronę przez cały okres jej trwania, nawet jeśli w międzyczasie skończy 15 czy 20 lat. Brak oferty dla starszych aut dotyczy więc głównie nowych umów, zawieranych po raz pierwszy.

Wiek schodzi też na dalszy plan w wariantach bez ograniczeń wiekowych, gdzie liczy się przede wszystkim stan techniczny, oraz przy ograniczonym zakresie ochrony, jak minicasco, które zmniejsza ryzyko po stronie ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że towarzystwo może odmówić zawarcia umowy, jeśli stan techniczny auta znacząco zwiększa ryzyko szkody - dotyczy to zwłaszcza pojazdów poważnie uszkodzonych, po zalaniu, pożarze lub z nienaprawionymi śladami wcześniejszych szkód.

Czy autocasco na stary samochód się opłaca?

Nie w każdym przypadku. Kluczowe znaczenie ma wartość pojazdu, zakres ochrony i wysokość składki w relacji do możliwego odszkodowania. Im starsze auto, tym niższa suma ubezpieczenia i większe ryzyko, że koszt polisy okaże się niewspółmierny do korzyści. Jeśli wartość samochodu to kilka tysięcy złotych, a AC kosztowałoby około 2 tys. zł, zwykle rozsądniej pozostać przy samym OC i odkładać na nowszy pojazd.

Autocasco na starsze auto ma za to sens w kilku sytuacjach - gdy samochód wciąż zachowuje stosunkowo wysoką wartość rynkową, gdy parkujemy go na ulicy lub w miejscach o podwyższonym ryzyku kradzieży i uszkodzeń, albo gdy zależy nam na ochronie przed konkretnymi zdarzeniami, jak pożar czy szkody żywiołowe. Dotyczy to również aut zabytkowych i kolekcjonerskich, które nierzadko przewyższają wartością niejeden nowy model i są łakomym kąskiem dla złodziei.

Na co zwrócić uwagę przy AC dla starszego auta?

Najwięcej zależy od zakresu ochrony. Przy niskiej wartości pojazdu i częściowo zużytych częściach może się okazać, że ochrona od szkód częściowych czy naprawa w ASO na częściach oryginalnych przestaje być potrzebna, a węższy zakres to jednocześnie niższa składka. Dla starszych aut zwykle najlepiej sprawdza się kosztorysowa metoda likwidacji szkody, przy której ubezpieczyciel sam wycenia szkodę i wypłaca odpowiednią kwotę.

Na cenę AC wpływają przede wszystkim zdarzenia objęte ochroną, sposób likwidacji szkody, rodzaj części użytych do naprawy, amortyzacja oraz udział własny, czyli część wartości szkody pokrywana z własnej kieszeni. Przed zakupem warto zweryfikować sumę ubezpieczenia wyliczoną przez towarzystwo, bo ma ona kluczowe znaczenie przy kradzieży i szkodzie całkowitej. Jeśli zaś pełne AC okazuje się zbyt drogie, tańszą alternatywą bywa minicasco, chroniące głównie przed największą stratą - kradzieżą, szkodą całkowitą czy żywiołami.

Warto na koniec dodać, że kontynuowanie AC na wieloletnie auto - nawet z udziałem własnym i węższym zakresem - opłaca się choćby ze względu na zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Udokumentowana historia polisowa przekłada się później na niższe składki przy zakupie nowszego samochodu.

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