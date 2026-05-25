W skrócie Przez polskie drogi przejeżdżają transporty o wyjątkowo dużych gabarytach i masie sięgającej setek ton, do których konieczne są skomplikowane przygotowania logistyczne.

W ubiegłych latach realizowano transporty zbiorników, maszyn i turbin o masach powyżej 500 ton, wymagające m.in. demontażu infrastruktury drogowej czy budowy tymczasowych mostów.

Aby dokonać przewozu ponadnormatywnych ładunków, których wielkość lub masa przekracza określone przepisami limity, niezbędne jest uzyskanie specjalnych zezwoleń odpowiednich organów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała w 2025 r. około 16 tys. zezwoleń na przejazdy nienormatywne, a rok wcześniej było ich ponad 15,1 tys. Większość dotyczy standardowych przewozów ponadgabarytowych, ale od czasu do czasu na polskich drogach pojawiają się prawdziwi rekordziści.

Największe transporty w Polsce. Ładunki ważą nawet ponad 1 tys. ton

Jednym z najbardziej imponujących przejazdów ostatnich lat był transport specjalnego zbiornika w 2022 r. do Zakładów Chemicznych w Policach. Cały zestaw ważył aż 1160 ton. Dla porównania - dorosły słoń afrykański waży średnio około 6 ton, więc mówimy o masie odpowiadającej niemal 200 słoniom.

Zbiornik miał 96 metrów długości, 8,9 metra szerokości oraz 10,9 metra wysokości. To gabaryty, które całkowicie wykraczają poza standardowy ruch drogowy. Trasa liczyła zaledwie około 3 km, ale przygotowanie całej operacji logistycznej było ogromnym przedsięwzięciem. Do transportu wykorzystano 64 osie modułowych naczep transportowych PST wyposażonych we własne zespoły napędowe PPU, połączone w dwie grupy po 32 osie każda.

9 metrów szerokości i pół tysiąca ton. Tak wyglądał przejazd maszyny TBM

Ogromne emocje wzbudził również transport elementów maszyny TBM przeznaczonej do drążenia tunelu dla drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Operacja trwała od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. Największe zestawy miały około 74 metrów długości, aż 9 metrów szerokości oraz blisko 500 ton masy całkowitej. Sama maszyna TBM po złożeniu osiągała 112 metrów długości i 15,2 metra szerokości.

Transport maszyny TBM. Krzysztof Nalewajko GDDKiA

Transport ważący ponad 500 ton w 2025 r. Dla niego zbudowano tymczasowy most

Jedną z bardziej widowiskowych operacji był także transport turbiny gazowej do Elektrowni w Rybniku w lutym 2025 r. Sam zestaw miał 45 metrów długości, 5,6 metra szerokości i 6,4 metra wysokości, a masa całkowita wynosiła aż 524 tony. Niedługo później do elektrowni przewieziono również generator o masie 518 ton. Oba transporty były rekordowe dla województwa śląskiego.

Masa całkowita tego zestawu to 524 tony. GDDKiA

Najbardziej niezwykły był jednak fakt, że na potrzeby przejazdu trzeba było wybudować specjalny, tymczasowy most nad rzeką Bierawką. Konstrukcja miała 21 metrów długości i została ustawiona tylko na jedną noc. Wszystko po to, aby ograniczyć obciążenie istniejącego mostu podczas przejazdu gigantycznego zestawu. Transport poruszał się przez przeprawę z maksymalną prędkością 10 km/h, ponieważ przy takiej masie ogromne znaczenie mają siły dynamiczne powstające podczas przyspieszania czy hamowania.

Gigantyczne zbiorniki dla Orlenu. Pojedynczy ładunek ważył 465 ton

We wrześniu ubiegłego roku odbył się również transport dwóch ogromnych zbiorników z nabrzeża Wisły w Płocku na teren PKN Orlen. Każdy z nich miał ponad 80 metrów długości i około 8 metrów wysokości.

Żeby taka operacja mogła dojść do skutku wcześniej przygotowano cyfrowy model całej trasy wykorzystujący skanowanie 3D. Na czas przejazdu demontowano latarnie, znaki drogowe oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Kiedy transport staje się ponadnormatywny?

Polskie przepisy bardzo dokładnie określają maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Standardowy zestaw nie może przekraczać m.in.:

16,5 m długości dla ciągnika z naczepą,

18,75 m dla pojazdu z przyczepą,

2,5 m szerokości,

4 m wysokości,

40 ton masy całkowitej.

Jeżeli którykolwiek z parametrów zostanie przekroczony to konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. W zależności od gabarytów i trasy wydawane są różne kategorie pozwoleń - od I do V. Zezwolenia wydają odpowiednio starostowie, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku kategorii V dokument może wydać również prezydent miasta na prawach powiatu, o ile trasa przejazdu nie obejmuje autostrad ani dróg ekspresowych.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL