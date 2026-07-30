W skrócie W 2027 roku maksymalna stawka za odholowanie auta do 3,5 tony wyniesie 770 zł, a za dobę postoju zapłacisz 67 zł, co daje łącznie 837 zł za pierwszą dobę po odholowaniu pojazdu.

Nowe przepisy wprowadzają także wyższe opłaty za usunięcie rowerów, motorowerów oraz hulajnóg elektrycznych, które mogą kosztować łącznie 220 zł za odholowanie i pierwszą dobę.

Minister finansów wyznacza tylko maksymalne limity opłat, natomiast o ostatecznej wysokości kwot, jakich mogą wymagać służby, zdecydują rady miast lub powiatów w swoich uchwałach.

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Minister finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2027 roku. Dla większości kierowców najważniejsza jest pozycja dotycząca samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Samo odholowanie takiego auta będzie mogło kosztować 770 zł. Do tego należy doliczyć 67 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu. Oznacza to, że rachunek za lawetę i pierwszą dobę wyniesie maksymalnie 837 zł. Przy naliczeniu siedmiu dób koszt wzrośnie do 1239 zł.

Nowe maksymalne stawki za odholowanie na 2027 rok Rodzaj pojazdu Usunięcie z drogi Każda doba parkingu Usunięcie i pierwsza doba Rower lub motorower 184 zł 36 zł 220 zł Hulajnoga elektryczna lub UTO 184 zł 36 zł 220 zł Motocykl 358 zł 50 zł 408 zł Samochód do 3,5 t 770 zł 67 zł 837 zł Pojazd od 3,5 do 7,5 t 962 zł 89 zł 1051 zł Pojazd od 7,5 do 16 t 1357 zł 126 zł 1483 zł Pojazd powyżej 16 t 1999 zł 221 zł 2220 zł

O ile wzrosną opłaty za odholowanie samochodu?

W 2026 roku maksymalna opłata za odholowanie samochodu do 3,5 tony wynosi 749 zł, a za każdą dobę przechowywania - 65 zł. W 2027 roku będzie to odpowiednio 770 i 67 zł.

Rachunek za odholowanie i pierwszą dobę wzrośnie zatem z 814 do 837 zł, czyli o 23 zł.

Różnice opłat za odholowanie pojazdu 2026 vs 2027

W 2026 roku Od 2027 roku Odholowanie: 749 zł 770 zł Doba parkingu: 65 zł 67 zł Łącznie: 814 zł 837 zł

Zapłacić mogą także właściciele rowerów i hulajnóg

Nowy cennik obejmuje nie tylko samochody. W 2027 roku maksymalna opłata za usunięcie roweru lub motoroweru wyniesie 184 zł, a jego przechowywanie będzie kosztować 36 zł za każdą dobę. Taki sam limit przewidziano dla hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Usunięcie jednośladu i pierwsza doba na parkingu mogą więc oznaczać rachunek w wysokości 220 zł.

Nie każde nieprawidłowe parkowanie kończy się lawetą

Pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela m.in. wtedy, gdy pozostawiono go w miejscu zabronionym, a jednocześnie utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. Laweta może pojawić się również w przypadku bezprawnego zajęcia miejsca dla osoby z niepełnosprawnością albo pozostawienia auta w miejscu oznaczonym informacją, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty.

Koszt odholowania może być przy tym dodatkowym obciążeniem - niezależnym od mandatu i punktów karnych za popełnione wykroczenie.

To maksymalne kwoty, a nie jednolity cennik dla całej Polski

Stawki ogłoszone przez ministra są górnymi limitami. Nie oznacza to, że od 1 stycznia 2027 roku każdy kierowca w Polsce zapłaci dokładnie 770 zł za lawetę i 67 zł za dobę parkingu.

Konkretne opłaty ustalają właściwe rady powiatów lub miast na prawach powiatu. Samorządy mogą przyjąć kwoty niższe od ministerialnych limitów, ale nie mogą ich przekroczyć.

Jedno pozostaje niezmienne: po odholowaniu auta nie warto zwlekać z jego odbiorem. Opłata parkingowa jest naliczana za każdą kolejną dobę, dlatego nawet kilka dni może wyraźnie podnieść końcowy rachunek.



