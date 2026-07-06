Spis treści: Najdłuższą gwarancję w Polsce oferuje Toyota Nowa gwarancja Stellantisa w Polsce. 8 lat lub 160 tys. km Dwa poziomy specjalnej gwarancji Stellantis. Czy wyróżnia się premium? Kupujesz w Stellantisie chińskie auto? Zapomnij o dłuższej gwarancji

Producenci samochodów na coraz trudniejszym rynku starają się na różne sposoby walczyć o klienta. Najpopularniejszą metodą jest obniżanie cen, ale gdy robią to wszyscy, można sięgnąć np. po wydłużenie gwarancji.

Najdłuższą gwarancję w Polsce oferuje Toyota

Firmy motoryzacyjne mają w tym względzie różne podejście. Najczęściej spotyka się gwarancje 2- lub 3-letnie, ale już np. Hyundai oferuje gwarancją 5-letnią, a siostrzana Kia - siedmioletnią. Siedmioletnią gwarancją objęte są również samochody Renault, ale warunkiem jest wykonywanie corocznych przeglądów w ASO. W obu przypadkach (Kii i Renault) gwarancja jest limitowana przebiegiem 150 tys. km.

Najdłuższe gwarancje, również warunkowane wykonywanymi przeglądami okresowymi, oferuje Toyota i Lexus - nawet 10-letnie. Do 8 lat można przedłużać gwarancję Hondy i Subaru, a ostatnio taka możliwość pojawiła się w Stellantisie. To istotne, bo portfolio tego koncernu obejmuje łącznie kilkanaście marek.

Nowa gwarancja Stellantisa w Polsce. 8 lat lub 160 tys. km

Ponieważ chodzi o nowy program gwarancyjny w Polsce (np. we Francji działa on już do 2025 roku) to obejmuje marki: Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional (auta dostawcze), Jeep, Opel oraz Peugeot.

Nowa gwarancja "specjalna" ma być bezpłatna i obejmować samochody osobowe i dostawcze. Warunkiem skorzystania, jest wykonywanie przewidzianych przez producenta przeglądów okresowych w autoryzowanych serwisach.

Spełnienie tego wymogu pozwala na automatyczne przedłużanie ochrony gwarancyjnej do maksymalnie 8 lat lub do 160 tys kilometrów przebiegu, w zależności od tego, który limit zostanie osiągnięty wcześniej.

Dwa poziomy specjalnej gwarancji Stellantis. Czy wyróżnia się premium?

Program obejmuje wszystkie modele niezależnie od tego, czy są wyposażone w silniki spalinowe, hybrydowe czy elektryczne, jednak ma dwa poziomy, w zależności od marki, jakie dotyczy.

Standardowy obejmuje samochody marek Abarth, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot i Opel, a premium - Alfa Romeo i DS. Jaka jest różnica? W porównaniu do wersji standardowej program premium obejmuje także system informacyjno-rozrywkowy, pomoc drogową oraz dostępność samochodu zastępczego.

Kupujesz w Stellantisie chińskie auto? Zapomnij o dłuższej gwarancji

W przypadku sprzedaży samochodu, gwarancja przechodzi na kolejnego właściciela, który wykonując przeglądy, będzie mógł ją nadal przedłużać (do 8 lat lub 160 tys. km przebiegu). To powinno wpływać na wyższą cenę odsprzedaży używanych aut.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że 8-letnią gwarancją nie będą objęte samochody Leapmotor. To oznacza, że osoby, które kupią elektryczne modele tej marki nadal będą mogły liczyć tylko na 2 lat gwarancji.

Skąd takie wyłączenie? Zapewne wynika z faktu, że spółka joint-venture Leapmotor International, która odpowiada za sprzedaż Leapmotorów w Europie, należy do Stellantisa tylko w 51 proc.

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