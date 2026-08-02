Spis treści:
- Ile mandatów wystawiły fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 roku?
- Gdzie jest najbardziej skuteczny fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?
- Który Red Light jest najskuteczniejszy?
Ile mandatów wystawiły fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 roku?
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym opublikowało dane dotyczące tego, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyglądała praca tych urządzeń. Z danych wynika, że w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku:
- 520 fotoradarów zarejestrowało 401,4 tys. wykroczeń związanych ze zbyt szybką jazdą
- 111 odcinkowych pomiarów prędkości wykryło 384 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości
- 53 systemy Red Light umieszczone na skrzyżowaniach zanotowały 36,7 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła
- 6 systemów Red Light na przejazdach kolejowych zarejestrowały 3,1 tys. przejazdów na czerwonym świetle
W skrócie oznacza to, że w pół roku urządzenia wykryły ponad 785 tys. przypadków przekroczenia prędkości i ok. 40 tys. wykroczeń związanych z niezastosowaniem się do czerwonego światła.
To znacząca różnica względem wyników z pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Miało to jednak związek ze znacznie mniejszą liczbą poszczególnych urządzeń. Wraz z końcem czerwca zakończono modernizację systemu CANARD, w ramach której w ostatnich miesiącach przy polskich drogach wyrosły dziesiątki nowych radarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W związku z tym okresie styczeń - czerwiec 2025 wyglądało to następująco:
- 461 fotoradarów: 324,5 tys. zarejestrowanych wykroczeń
- 70 odcinkowych pomiarów prędkości: 263,8 tys. zarejestrowanych wykroczeń
- 49 systemów RedLight na skrzyżowaniach: 51,6 tys. zarejestrowanych wykroczeń
- 5 systemów RedLight na przejazdach kolejowo-drogowych: 4,2 tys. wykroczeń
Gdzie jest najbardziej skuteczny fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?
Gdzie kierowcy wpadają najczęściej? W przypadku odcinkowych pomiarów prędkości najbardziej zapracowane są urządzenia znajdujące się na Południowej Obwodnicy Warszawy, w ciągu drogi ekspresowej S2, mierzące prędkość na 10-kilometrowym fragmencie od okolic węzła Wilanów do okolic węzła Lubelska. W pierwszej połowie roku zanotował on 37 994 wykroczenia.
Z kolei rekordzistą wśród fotoradarów jest ten znajdujący się w Krzyszkowicach. Z danych wynika, że do końca czerwca wykazał on 12 897 przypadków przekroczenia prędkości.
Który Red Light jest najskuteczniejszy?
Jeśli chodzi o systemy Red Light, na skrzyżowaniach najwięcej pracy miały urządzenia znajdujące się w Warszawie, na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ulicami Łopuszańskiej i Hynka. Tam wykryto 6 142 przypadków niezastosowania się do czerwonego światła. Z tych umieszczonych na przejazdach kolejowych najwięcej pracy w pierwszym półroczu również miał ten umieszczony w Warszawie, dokładniej na ulicy Cyrulików. W pierwszym półroczu wykrył on 1 286 wykroczeń.