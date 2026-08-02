Spis treści: Ile mandatów wystawiły fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 roku? Gdzie jest najbardziej skuteczny fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości w Polsce? Który Red Light jest najskuteczniejszy?

Ile mandatów wystawiły fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 roku?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym opublikowało dane dotyczące tego, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyglądała praca tych urządzeń. Z danych wynika, że w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku:

520 fotoradarów zarejestrowało 401,4 tys. wykroczeń związanych ze zbyt szybką jazdą

111 odcinkowych pomiarów prędkości wykryło 384 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości

53 systemy Red Light umieszczone na skrzyżowaniach zanotowały 36,7 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła

6 systemów Red Light na przejazdach kolejowych zarejestrowały 3,1 tys. przejazdów na czerwonym świetle

W skrócie oznacza to, że w pół roku urządzenia wykryły ponad 785 tys. przypadków przekroczenia prędkości i ok. 40 tys. wykroczeń związanych z niezastosowaniem się do czerwonego światła.

To znacząca różnica względem wyników z pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Miało to jednak związek ze znacznie mniejszą liczbą poszczególnych urządzeń. Wraz z końcem czerwca zakończono modernizację systemu CANARD, w ramach której w ostatnich miesiącach przy polskich drogach wyrosły dziesiątki nowych radarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W związku z tym okresie styczeń - czerwiec 2025 wyglądało to następująco:

461 fotoradarów: 324,5 tys. zarejestrowanych wykroczeń

70 odcinkowych pomiarów prędkości: 263,8 tys. zarejestrowanych wykroczeń

49 systemów RedLight na skrzyżowaniach: 51,6 tys. zarejestrowanych wykroczeń

5 systemów RedLight na przejazdach kolejowo-drogowych: 4,2 tys. wykroczeń

Gdzie jest najbardziej skuteczny fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Gdzie kierowcy wpadają najczęściej? W przypadku odcinkowych pomiarów prędkości najbardziej zapracowane są urządzenia znajdujące się na Południowej Obwodnicy Warszawy, w ciągu drogi ekspresowej S2, mierzące prędkość na 10-kilometrowym fragmencie od okolic węzła Wilanów do okolic węzła Lubelska. W pierwszej połowie roku zanotował on 37 994 wykroczenia.

Z kolei rekordzistą wśród fotoradarów jest ten znajdujący się w Krzyszkowicach. Z danych wynika, że do końca czerwca wykazał on 12 897 przypadków przekroczenia prędkości.

Który Red Light jest najskuteczniejszy?

Jeśli chodzi o systemy Red Light, na skrzyżowaniach najwięcej pracy miały urządzenia znajdujące się w Warszawie, na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ulicami Łopuszańskiej i Hynka. Tam wykryto 6 142 przypadków niezastosowania się do czerwonego światła. Z tych umieszczonych na przejazdach kolejowych najwięcej pracy w pierwszym półroczu również miał ten umieszczony w Warszawie, dokładniej na ulicy Cyrulików. W pierwszym półroczu wykrył on 1 286 wykroczeń.



