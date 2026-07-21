726 tys. ludzi straci pracę. Wszystko przez koniec silników spalinowych

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Planowany zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych w Unii Europejskiej może uderzyć w europejski przemysł motoryzacyjny mocniej, niż dotąd zakładano. Z nowego badania instytutu Fraunhofera wynika, że skutki będą dotkliwe niezależnie od tego, jak złagodzone zostaną unijne przepisy.

Pracownicy na linii produkcyjnej montują nadwozia samochodów w fabryce motoryzacyjnej.
Przez wycofanie silników spalinowych nawet 726 tys. osób może stracić pracę.Paweł RygasINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Ile miejsc pracy zagrożonych jest w Europie?
  2. Niemiecki przemysł straci najwięcej?
  3. Czy elektromobilność zrekompensuje straty?

Krótką analizę przygotował Instytut Fraunhofera ds. Organizacji i Inżynierii Pracy na zlecenie niemieckich organizacji pracodawców, a wśród partnerów projektu znalazły się między innymi BMW, Mercedes, Bosch i ZF. Badacze przeanalizowali cztery scenariusze rozwoju europejskiego rynku motoryzacyjnego do 2040 roku, skupiając się wyłącznie na wartości dodanej i zatrudnieniu związanym z produkcją układów napędowych - silników, skrzyń biegów i napędów elektrycznych.

Ile miejsc pracy zagrożonych jest w Europie?

Punktem wyjścia jest około 1,6 mln osób zatrudnionych w tym obszarze w Europie w 2025 roku. Zależnie od scenariusza liczba ta wyraźnie spada - o mniej więcej 375 tys. do 2030 roku, o około 660 tys. do 2035 roku i o niespełna 726 tys. do 2040 roku. To spadek o około 45 proc. względem obecnego poziomu.

Uderzająca jest jedna obserwacja. Zarówno obowiązujące dziś przepisy, które od 2035 roku faktycznie zakazują rejestracji nowych samochodów spalinowych, jak i łagodniejszy kompromis (z 10-procentowym udziałem aut spalinowych w sprzedaży) proponowany przez Komisję Europejską, dają w modelu niemal identyczny skutek dla zatrudnienia. Rozluźnienie tak zwanego pakietu motoryzacyjnego niewiele więc zmienia. Podobnie wygląda to z wartością dodaną - w scenariuszu obecnej regulacji ma ona spaść do 2040 roku o około 95 mld euro, czyli 38 proc., a większość strat powstałaby już w nadchodzącej dekadzie.

Niemiecki przemysł straci najwięcej?

Autorzy badania widzą w Niemczech jednego z największych przegranych transformacji, właśnie ze względu na silne ukierunkowanie na rozwój i produkcję klasycznej techniki napędowej. W obszarze układów napędowych wartość dodana mogłaby spaść do 2040 roku o 54,2 mld euro, czyli 64 proc. Jeszcze większe straty prognozowane są u dostawców - około 35 mld euro, czyli 80 proc. Najmocniej odczują to producenci silników, skrzyń biegów, układów wtryskowych i techniki oczyszczania spalin.

Czy elektromobilność zrekompensuje straty?

Zdaniem badaczy nowe obszary związane z elektromobilnością nie zrównoważą strat po stronie silnika spalinowego. W scenariuszu propozycji Komisji do 2040 roku znika około 113 mld euro wartości dodanej w segmencie spalinowym, a w napędach elektrycznych powstaje jedynie 18 mld euro nowej. Powód to prostsza budowa napędów elektrycznych oraz słabsza pozycja Europy przy kluczowych komponentach dla elektromobilności.

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Autorzy zaznaczają przy tym, że sam zakaz aut spalinowych nie odpowiada w pełni za spadek. Jako inne przyczyny wymieniają wysokie koszty energii, biurokrację, długie procedury administracyjne i malejący udział Europy w rynku. Największe wsparcie widzą więc w poprawie warunków dla przemysłu, a nie wyłącznie w zmianie regulacji dotyczących emisji CO2. Warto dodać, że badanie objęło tylko układ napędowy - pominięto nadwozie, wnętrze czy oprogramowanie, a także ewentualne nowe miejsca pracy poza dziedziną układu napędowego.

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