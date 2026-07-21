W skrócie Jelcz uruchamia nowy oddział produkcyjny w Raciborzu na terenach dawnego Rafako, gdzie docelowo ma powstawać około 700 podwozi wojskowych rocznie.

Polska Grupa Zbrojeniowa wsparła rozwój Jelcza kwotą ponad 756 mln zł, która zostanie przeznaczona na budowę fabryki oraz zwiększenie mocy produkcyjnych spółki.

Obiekt w Raciborzu będzie służył nie tylko firmie Jelcz, ale także spółce Rosomak do produkcji transporterów opancerzonych oraz integracji systemów antydronowych.

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Produkcja wojskowych samochodów ciężarowych w Polsce ma w najbliższych latach wyraźnie przyspieszyć. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że nowy zakład Jelcza w Raciborzu - powstający na terenach zakładów Rafako - osiągnie docelową zdolność produkcyjną na poziomie około 700 podwozi rocznie. Informacja została przekazana w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zgodnie z założeniami projektu, Jelcz planuje utworzenie w Raciborzu oddziału produkcyjnego o docelowych zdolnościach produkcyjnych na poziomie około 700 pojazdów rocznie

Nowa fabryka Jelcza powstaje na terenach zakładów Rafako

Nowy oddział produkcyjny zostanie uruchomiony na części terenów należących wcześniej do Rafako. To jedna z największych przemysłowych inwestycji realizowanych obecnie w regionie. Ma ona wykorzystać istniejącą infrastrukturę po upadłym przedsiębiorstwie.

Jak przypomniało Ministerstwo Aktywów Państwowych, w czerwcu 2026 r. Jelcz uzyskał tytuł prawny do części aktywów wchodzących w skład masy upadłości Rafako. Obecnie spółka prowadzi prace związane z dostosowaniem dzierżawionych hal produkcyjnych do potrzeb przyszłej działalności. Jeszcze przed uruchomieniem seryjnej produkcji konieczne jest przygotowanie infrastruktury technologicznej.

Ponad 756 mln zł na rozwój Jelcza. Pieniądze pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych

W marcu 2026 r. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Jelcz podpisały umowę inwestycyjną o wartości ponad 756 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych i mają zostać przeznaczone na budowę nowej fabryki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja wpisuje się w prowadzony od kilku lat proces wzmacniania krajowego przemysłu obronnego. Wraz z rosnącymi zamówieniami dla Sił Zbrojnych RP zwiększa się również zapotrzebowanie na ciężkie pojazdy logistyczne wykorzystywane do transportu żołnierzy, uzbrojenia i specjalistycznego wyposażenia.

PGZ oraz Jelcz podpisali umowę o wartości 756 mln zł. Leszek Kotarba East News

Jelcz od lat jest jednym z najważniejszych dostawców ciężarówek dla polskiej armii. W ofercie spółki znajdują się m.in. pojazdy 4x4, 6x6 oraz 8x8, które stanowią bazę dla wielu systemów wojskowych, np. wyrzutni rakiet, radarów, zestawów przeciwlotniczych czy mobilnych stanowisk dowodzenia.

Jelcz może połączyć się z RFK. Co to oznacza dla produkcji?

Na początku lipca Jelcz oraz RFK z Grupy ARP zgłosiły zamiar połączenia. RFK jest spółką utworzoną wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe "Silesia". Przedsiębiorstwo to zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych, elementów dla przemysłu zbrojeniowego, komponentów do pojazdów ciężarowych oraz elementów stalowych infrastruktury ciśnieniowej. Ewentualna integracja obu podmiotów mogłaby wzmocnić zaplecze produkcyjne Jelcza i ułatwić realizację coraz większej liczby zamówień dla sektora obronnego.

Z zakładów w Raciborzu skorzysta nie tylko Jelcz

Z przedstawionych wcześniej planów Polskiej Grupy Zbrojeniowej wynika, że zakłady w Raciborzu nie będą wykorzystywane wyłącznie przez Jelcza. Część hal ma zostać przystosowana do montażu wojskowych pojazdów oraz uruchomienia lakierni i spawalni. W jednym z obiektów spółka Rosomak planuje produkcję korpusów kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a w przyszłości również pojazdów Legwan. Z kolei kolejna hala ma zostać przeznaczona na integrację baterii systemu ochrony antydronowej w ramach programu "San", który realizowany jest przez konsorcjum siedmiu spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.