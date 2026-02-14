7,5 mln euro na ratunek po zamknięciu fabryki Audi. 3,4 tys. osób bez pracy

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Po 75 latach działalności zakład należący do Audi został zamknięty, a tysiące pracowników straciło zatrudnienie. Unia Europejska uruchamia specjalny pakiet pomocowy, który ma złagodzić skutki tej decyzji.

Niemiecki przemysł motoryzacyjny ma spore problemy
Audi zamyka fabrykę. UE wypłaci 7,5 mln euro pomocy pracownikomJan Guss-GasińskiINTERIA.PL

W skrócie

  • Parlament Europejski zatwierdził wypłatę 7,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla 3414 osób zwolnionych po zamknięciu fabryki Audi w Brukseli.
  • Zakład Audi zakończył działalność po 75 latach, a produkcja przeniesiona została głównie do Chin i Meksyku ze względu na niższe koszty pracy i energii.
  • Pakiet pomocowy zostanie przeznaczony na doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia, przekwalifikowanie, pomoc w znalezieniu pracy i wsparcie dla nowych przedsiębiorstw.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

7,5 mln euro po zamknięciu fabryki Audi w Brukseli

Parlament Europejski zatwierdził wypłatę 7,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. To równowartość około 32 mln zł. Środki trafią do 3414 osób, które straciły pracę po wygaszeniu produkcji w brukselskim zakładzie Audi.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to instrument Unii Europejskiej, który ma wspierać pracowników dotkniętych zwolnieniami wynikającymi z restrukturyzacji firm lub przenoszenia produkcji poza UE. Pomoc obejmie nie tylko byłych pracowników fabryki, ale także osoby zatrudnione u firm współpracujących z zakładem. Chodzi głównie o dostawców części oraz przedsiębiorstwa logistyczne powiązane z produkcją.

Decyzja o wypłacie środków została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Za było 593 europosłów, przeciw 55, a 9 wstrzymało się od głosu.

3,4 tys. zwolnionych po zakończeniu produkcji Q8 e-tron

Fabryka w Brukseli zakończyła działalność w lutym 2025 roku, wraz z wyprodukowaniem ostatnich egzemplarzy modelu Q8 e-tron. Zakład był jednym z kluczowych europejskich ośrodków produkcji elektrycznych SUV-ów Audi.

Mimo że pozostawał rentowny, koncern zdecydował się na jego zamknięcie w ramach globalnej restrukturyzacji. Produkcja została przeniesiona głównie do Chin i Meksyku, gdzie koszty pracy i energii są niższe. Część europosłów otwarcie krytykowała tę decyzję. Wskazywano, że europejska fabryka spełniała normy jakościowe i środowiskowe, a o jej losie przesądziła presja konkurencyjna oraz rosnące koszty produkcji w Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Spada produkcja samochodów, więc wiele firm łakomym okiem patrzy na przemysł zbrojeniowy
Wiadomości

Produkowali Porsche i Mercedesy. Teraz będą transportery opancerzone

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

7,5 mln euro wsparcia. Na co trafią pieniądze z UE?

Łączna wartość pakietu pomocowego wynosi 8,8 mln euro, czyli około 38 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. pokrywa Unia Europejska, a pozostałe 15 proc. finansują belgijskie regionalne urzędy pracy.

Pieniądze zostaną przeznaczone na doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, programy przekwalifikowania, pomoc w znalezieniu nowej pracy, wsparcie dla osób zakładających własną działalność.

Brukselski zakład był jednym z najstarszych obiektów produkcyjnych Audi. Funkcjonował nieprzerwanie przez ponad 75 lat i przez dekady stanowił ważny element europejskiej sieci produkcyjnej marki.

Audi, należące do grupy Volkswagen, coraz mocniej reorganizuje swoje globalne moce produkcyjne. Koncern koncentruje się na rynkach o niższych kosztach oraz na rozwoju elektromobilności poza Europą. Jednocześnie rosnące ceny energii, zaostrzone regulacje klimatyczne oraz konkurencja ze strony producentów z Azji sprawiają, że utrzymanie produkcji w UE staje się coraz trudniejsze.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i MultiplaMaciej OlesiukINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze