W skrócie Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi postępowanie dotyczące awarii silników V8 w pojazdach General Motors.

Stwierdzono przypadki uszkodzenia silnika L87 6.2 V8 także po wykonanej akcji serwisowej, co doprowadziło do formalnej akcji przywoławczej i wstrzymania sprzedaży części aut.

Usterki mogą występować nagle podczas jazdy, powodując utratę napędu oraz wspomagania układów kierowniczego i hamulcowego.

Ryzyko awarii silnika - regulator bada setki tysięcy aut

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) prowadzi postępowanie dotyczące silników V8 montowanych w pojazdach koncernu General Motors. Do urzędu trafiły zgłoszenia kierowców, którzy doświadczyli uszkodzeń lub całkowitej awarii jednostki napędowej, także w autach, które wcześniej przeszły naprawy serwisowe.

Według danych regulatora mowa o kilkudziesięciu potwierdzonych przypadkach awarii, które wystąpiły już po wykonaniu wcześniejszych działań naprawczych. To skłoniło NHTSA do ponownej analizy skuteczności akcji serwisowej oraz do objęcia sprawą szerokiej grupy pojazdów.

Źródłem problemu jest silnik L87 6.2 V8, stosowany w największych i najcięższych modelach koncernu. Dokumenty techniczne wskazują na wady produkcyjne elementów układu korbowo-tłokowego, w tym korbowodów i wału korbowego. Ich uszkodzenie może prowadzić do nagłego zatarcia silnika i całkowitej utraty mocy.

Kluczowe jest to, że awaria może nastąpić bez wcześniejszych, jednoznacznych sygnałów ostrzegawczych. W praktyce oznacza to możliwość nagłej utraty napędu w trakcie jazdy. Kierowcy zgłaszali również utratę wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego, co w ciężkim SUV-ie lub pick-upie znacząco zwiększa ryzyko kolizji.

Dokumenty serwisowe wymieniają potencjalne objawy zbliżającej się awarii, takie jak nietypowe stuki z silnika, zapalenie kontrolki check engine, wzrost obrotów lub pogorszenie osiągów.

Akcja serwisowa GM i decyzja o wstrzymaniu sprzedaży

Wcześniejsza globalna akcja serwisowa objęła ponad 700 tys. pojazdów, z czego blisko 600 tys. trafiło na rynek amerykański. Producent deklarował wówczas, że problem został rozwiązany.

Nowe ustalenia podważyły te zapewnienia. General Motors zdecydowało się na objęcie niemal 600 tys. pojazdów formalną akcją przywoławczą oraz na czasowe wstrzymanie sprzedaży części nowych i używanych egzemplarzy do momentu przygotowania skutecznych napraw. Wstrzymanie sprzedaży dotyczy dealerów i nie oznacza zakazu użytkowania już zarejestrowanych samochodów.

