Jakie jest ograniczenie prędkości na autostradzie w Austrii?

Zmierzając do Austrii, lub przejeżdżając przez ten kraj, kiedy podróżujemy do celu naszego wakacyjnego wypoczynku, musimy pamiętać, że ograniczenie prędkości na autostradach w tym kraju jest nieco niższe niż w Polsce - wynosi 130 km/h dla samochodów osobowych, ale także pojazdów dostawczych do 3,5 tony. Musimy się jednak pilnować, ponieważ jeżeli w godzinach 22:00-5:00 podróżujemy autostradami tranzytowymi (A10, A12, A13, A14) dozwolona prędkość wynosi 110 km/h.

Nie będzie to jednak jedyne zaskoczenie dla osób, które nie do końca orientują się w austriackich przepisach. Może zdarzyć się, że przemierzając drogi szybkiego ruchu w tym kraju, natrafimy na ciężarówkę jadącą, wydawałoby się, znacznie poniżej dopuszczalnego ograniczenia prędkości. Wszystko to jednak wynika ze specyficznego, z polskiego punktu widzenia, prawa.

60 km/h na autostradzie? Takie są przepisy

Z reguły pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony poruszające się austriackimi autostradami mogą jechać z prędkością do 80 km/h, podobnie jak w Polsce. Sytuacja zmienia się, jeżeli pojazd jest cięższy niż 7,5 tony.

Wówczas, zgodnie z austriackim kodeksem drogowym, na autostradach, ale też na innych drogach, w godzinach 22:00-5:00 obowiązuje zakaz prowadzenia takich pojazdów. Z reguły, ponieważ krajowe prawo dopuszcza wyjątki - zwolnione ze stosowania się do tego zakazu są pojazdy służb utrzymania dróg, samochody austriackiego wojska, ale także pojazdy silnikowe o obniżonej emisji hałasu. Te w rozumieniu krajowego prawa to maszyny, które

w czasie jazdy emitują hałas do 78 dB, w przypadku gdy moc nie przekracza 204 KM

w czasie jazdy emitują hałas do 80 dB, jeżeli moc przekracza 204 KM

Dodatkowo kierowcy muszą wozić ze sobą specjalny dokument potwierdzający poziom emisji hałasu w pojeździe - wymagane jest tutaj potwierdzenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela w kraju rejestracji pojazdu, jego ważność wynosi tylko dwa lata od daty wydania. Co więcej, pojazdy muszą mieć specjalne oznaczenie z zewnątrz - z przodu samochodu musi znajdować się okrągły znak z zielonym tłem i białą literą "L" na środku.

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań ciężarówka o masie powyżej 7,5 tony może wyjechać na autostradę (a także inne drogi), ale nie może przekroczyć prędkości 60 km/h. Dlatego też przemierzając Austrię możemy natrafić na pojazd, który sprawia wrażenie, jakby miał problemy techniczne - najpewniej wszystko z nim w porządku, ale nie może jechać szybciej.

Austria podnosi limit prędkości na autostradzie. Do 80 km/h

Austriacy najwidoczniej widzą konieczność przeprowadzenia zmian w tej kwestii. W ramach programu pilotażowego na autostradzie A10 zwiększono dopuszczalną prędkość dla tego typu pojazdów do 80 km/h - testowe ograniczenie obowiązuje na całej trasie, od węzła Salzburg do węzła Villach, w obu kierunkach. Trzeba jednak pamiętać, że podwyższony limit obowiązuje wyłącznie w noce z piątku na sobotę od 22:00 do 5:00. Testy potrwają do 5 września 2026 r.



