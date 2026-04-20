W skrócie Fiat Pandina stała się najtańszym nowym samochodem na rynku w Polsce po ponownej obniżce ceny do 54 900 zł plus opłata transportowa.

Wyposażenie Pandiny za tę cenę obejmuje m.in. systemy ADAS, 7-calowy ekran zegarów, manualną klimatyzację oraz 14-calowe stalowe felgi.

Ceny najbliższych konkurentów, takich jak Dacia Sandero, Hyundai i10 czy MG3, zaczynają się powyżej 60 tys. zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Producenci samochodów robią, co mogą, by podjąć rękawicę rzuconą przez producentów z Chin, którzy podbijają portfele Europejczyków tanimi samochodami. W efekcie po kilku latach gwałtownych wzrostów, ceny wreszcie się zatrzymały, a następnie zaczęły spadać.

Europejskie marki obniżają ceny samochodów

By to było możliwe europejskie firmy podjęły specjalne kroki. Np. Peugeot wprowadził na rynek modele 208 i 2008 w wersji Edition ze specjalnie dobranym wyposażeniem łączonym z bazowymi układami napędowymi. Dzięki temu ceny 208-ki udało się zbić nawet poniżej 70 tys. zł.

Z kolei Volkswagen przygotował specjalne odmiany Pure modeli Taigo i Polo. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ten drugi model, którego ceny zaczynają się teraz od 66 tys. zł.

W tyle nie zostaje Fiat. Najpierw pojawiła się nowa wersja modelu 600, z manualną skrzynią biegów, co umożliwiło obniżenie ceny o około 8 tys. zł. Teraz natomiast obniżono ceny Pandiny, czyli modelu, który od lat był na rynku pod nazwą Panda. To już kolejny taki zabieg, bo pierwszy raz ceny poszły w dół jesienią ubiegłego roku.

Fiat Pandina taniej po raz kolejny

W 2024 roku los Pandy wydawał się przesądzony. W tym wiekowym już modelu (auto debiutowało w 2011 roku), brakowało szeregu elementów wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, które zgodnie z przepisami Unii Europejskiej stało się obowiązkowe. Ostatecznie jednak Włosi zdecydowali, że samochód na rynku pozostanie. Pandę doposażono w wymagane systemy asystujące kierowcy (ADAS), jednocześnie wprowadzając dwie linie modelowe - bazowa nadal nazywała się Panda, a uterenowiona (dawniej znana jako Panda Cross) została przemianowana na Pandinę. Niestety, jednocześnie mocno wzrosły ceny - Pandy po zmianach nie dało się kupić za mniej niż 74 tys. zł.

To oczywiście położyło sprzedaż. W efekcie jesienią ubiegłego roku Fiat zmodyfikował ofertę. Zwykłą Pandę również przemianowano na Pandinę, jednocześnie obniżając ceny i od października 2025 roku samochód dało się kupić w promocji za mniej niż 60 tys. zł. Ale to nie koniec, bo teraz ceny spadają ponownie.

Fiat Pandina Pop za 54 900 zł

Obecnie Fiat Pandina w wersji wyposażenia Pop jest dostępny w cenie 54 900 zł, przy czym do tej kwoty trzeba doliczyć 500 zł tzw. opłaty transportowej.

Tak wygląda Fiat Pandina za 55 tys. zł materiały prasowe

Samochód niezmiennie jest napędzany trzycylindrowym silnikiem 1.0, który współpracuje z manualną skrzynią biegów. Silnik wyposażono w technologię mikrohybrydową, ale jest to najprostszy możliwy system, którego działanie w praktyce jest właściwie nieodczuwalne. Jeszcze w zeszłym roku producent podawał, że moc tego układu napędowego wynosiła 70 KM, obecnie jest to 65 KM.

Jakie wyposażenie ma Pandina za 54 900 zł?

Wyposażenie samochodu stanowią m.in. wymagane przepisami systemy ADAS:

system hamowania awaryjnego,

aktywny system utrzymania pasa ruchu,

system wykrywania zmęczenia kierowcy,

system rozpoznawania znaków drogowych.

Standardem jest 7-calowy ekran cyfrowych zegarów, ale nie ma ekranu systemu infotainment ani nawet radia. Samochód jest wyposażony w 14-calowe stalowe felgi, czarne klamki i osłony lusterek, manualną klimatyzację i elektrycznie sterowane przednie szyby.

Kolor nadwozia dostępny bez dopłaty jest tylko jeden - pastelowy żółty. Zderzaki są w kolorze nadwozia, samochód posiada również czujniki cofania.

Po kolejnej obniżce Fiat Pandina zdecydowanie wysunął się na czoło rankingu najtańszych nowych samochodów w Polsce. Ceny najbliższych konkurentów (Dacia Sandero, Hyundai i10, MG3) zaczynają się powyżej 60 tys. zł.

Fiat Pandina Cross kosztuje około 80 tys. zł materiały prasowe

Warto zauważyć, że Pandina jest również oferowana ze znacznie lepszym wyposażeniem, w tym w uterenowionej wersji Cross. Ale tutaj ceny są już zupełnie inne i sięgają nawet 80 tys. zł.

