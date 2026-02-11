W skrócie Kierowcy w Polsce otrzymują wezwania do zapłaty za przejazdy autostradami sprzed kilku lat, nawet jeśli uregulowali opłaty.

Błędy w systemie e-TOLL, takie jak opóźnienia w rejestracji przejazdów i błędne dane, prowadzą do naliczania niezasadnych opłat.

Kierowcy mają 14 dni na odwołanie się od wezwania, jednak część osób decyduje się zapłacić bez weryfikacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wyobraźmy sobie sytuację - pewnego dnia otrzymujemy pismo o rzekomo nieopłaconej trasie sprzed kilku lat, choć jesteśmy pewni, że wszystko zostało uregulowane. Problem dotyczy zwłaszcza kierowców, którzy dawniej korzystali z aplikacji e‑TOLL lub kupowali bilety na odcinki niestacjonarne, a dziś już nie pamiętają szczegółów swoich przejazdów. Jak się okazuje, takich przypadków w Polsce nie brakuje.

Otrzymał wezwanie do zapłaty. Postanowił przyjrzeć się sprawie

Powyższy problem szczegółowo opisuje serwis Niebezpiecznik. W artykule przywołano przykład kierowcy, który otrzymał wezwanie do zapłaty 500 zł za przejazd autostradą A4 sprzed około trzech lat. Początkowo myślał, że mógł zapomnieć o uiszczeniu opłaty, więc postanowił sprawdzić historię swoich przejazdów w systemie e‑TOLL. Okazało się, że przy zamkniętym koncie rozliczeniowym raporty nie były od razu dostępne, co znacznie utrudniało weryfikację.

Dopiero po kontakcie z infolinią mężczyzna otrzymał wykaz płatności za dawne przejazdy. W raporcie okazało się, że dane o przejazdach były rejestrowane z opóźnieniem i błędnym przypisaniem dat, co mogło skutkować tym, że system uznał brak opłaty, mimo iż kierowca faktycznie uiścił należność we właściwym czasie.

Kierowca bez winy. Problem wynikał z błędnej rejestracji pojazdu

W praktyce bowiem system e‑TOLL rejestruje przejazdy i nalicza opłaty na podstawie danych z urządzeń użytkowników, które przesyłają informacje o godzinie i miejscu wjazdu na płatny odcinek autostrady. Jak pokazuje przykład poszkodowanego kierowcy, błędy mogą wynikać m.in. z opóźnień w rejestracji przejazdów lub niepoprawnego przypisania ich do konkretnego dnia.

Analizując historię lokalizacji oraz datę, godzinę i miejsce wykonania zdjęć w mojej galerii, oszacowałem, że błąd systemu wynosi około 45-60 minut. To oznacza, że zarejestrowane przejazdy mają znaczniki czasowe opóźnione w stosunku do faktycznego czasu przejazdu

Takie przesunięcia mogą prowadzić do sytuacji, w której system nalicza opłatę za przejazd w dniu, kiedy kierowca faktycznie już z autostrady zjechał. Problemy pojawiają się szczególnie przy przejazdach nocnych, gdy system nieprawidłowo grupuje odcinki przejazdu do tego samego dnia, ignorując faktyczny moment wjazdu i zjazdu.

Kierowca może się odwołać. Ma na to 14 dni

Po zwróceniu się z pytaniem do Izby Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów kierowca otrzymał odpowiedź, że opisane błędy mogą zdarzać się w wyjątkowych sytuacjach - głównie, jeśli oprogramowanie lub urządzenia, na których działa aplikacja e-TOLL, działały nieprawidłowo. Resort podkreślił jednak, że takie przypadki nie są częste i nie powinny wpływać na ogólną poprawność poboru opłat.

Urzędnicy przypomnieli również, że zgodnie z przepisami użytkownik może złożyć sprzeciw wobec wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od doręczenia pisma. Sprzeciw można wysłać listownie lub elektronicznie, m.in. przez ePUAP do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, wraz z wyjaśnieniem sytuacji i dowodami uiszczenia opłaty.

Ludzie płacą "dla świętego spokoju". To duży błąd

Niebezpiecznik dotarł też do kilku osób, które w podobnej sytuacji wolały po prostu zapłacić "dla świętego spokoju", mimo że część naliczonych opłat była ewidentnie błędna. Jak przyznał jeden z kierowców: "Zapłaciłem za wszystkie trzy wezwania, które dostałem, żeby się nie przejmować". Takie podejście pokazuje, że problem jest realny i dotyka więcej osób niż pojedynczy przypadek opisany w mediach.

Opisane sytuacje pokazują również, że warto zachowywać dokumentację przejazdów i płatności - nawet sprzed kilku lat. Nawet jeśli większość kierowców woli "zapłacić i nie przejmować się", posiadanie dowodów może uchronić przed niesłusznymi opłatami i stresem związanym z wyjaśnianiem sprawy.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL