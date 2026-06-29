W skrócie Lexus obniżył ceny modeli LBX i UX z rocznika 2026, obejmując zarówno wersje podstawowe, jak i popularne konfiguracje.

Lexus LBX w wersji podstawowej kosztuje teraz od 133 tys. zł, a model UX w wersji Business z pakietem Tech zaczyna się od 168,5 tys. zł po znaczących rabatach.

Dodatkowe korzyści otrzymują osoby należące do programu Lexus More, w tym rabat 2% dla właścicieli Lexus lub Toyota oraz bon powitalny 500 zł dla nowych uczestników.

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Japońska marka opublikowała nowe cenniki obejmujące wybrane wersje dwóch najpopularniejszych crossoverów w swojej ofercie. Promocja dotyczy samochodów z rocznika produkcji 2026 i - zgodnie z informacją producenta - obowiązuje do wyczerpania puli pojazdów objętych ofertą.

Lexus LBX od 133 tys. zł. Cena spadła o ponad 23 tys. zł

Promocją objęty został Lexus LBX - podstawowa wersja została wyceniona na 133 tys. zł, co oznacza obniżkę o 23,4 tys. zł względem ceny katalogowej. Samochód napędzany jest hybrydą o mocy 136 KM. Producent podaje, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje od 9,2 s, a średnie zużycie paliwa wynosi od 4,4 l/100 km.

Lexus LBX z silnikiem o mocy 136 KM jest aktualnie tańszy o 23,4 tys. zł. Lexus materiały prasowe

Na liście standardowego wyposażenia znajdują się m.in. dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, kamera cofania, systemy bezpieczeństwa Lexus Safety System+3, 17-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka oraz system multimedialny z ekranem o przekątnej 9,8 cala i nawigacją w chmurze.

Najpopularniejszy Lexus LBX także jest tańszy. Rabat wynosi prawie 28 tys. zł

Japoński producent obniżył również cenę najczęściej wybieranej odmiany LBX Elegant z pakietem Tech. Obecnie samochód kosztuje od 157,6 tys. zł, czyli o 27,8 tys. zł mniej względem ceny katalogowej. W tej wersji wyposażenia kierowca otrzymuje m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, podgrzewaną kierownicę, sportowe fotele, inteligentny kluczyk oraz regulację wysokości fotela pasażera.

Centralnym elementem wnętrza jest wyświetlacz o przekątnej 12,3-cala. Lexus materiały prasowe

Lexus UX również z niższymi cenami. Rabaty przekraczają 48 tys. zł

Nowa promocyjna oferta obejmuje również większego crossovera Lexusa - model UX z napędem na przednią oś. Wersja Business z pakietem Tech została wyceniona na 168,5 tys. zł, co oznacza obniżkę o 43,4 tys. zł względem standardowego cennika. Model napędzany jest hybrydą piątej generacji, która rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,9 s oraz zużywa średnio 5 litrów paliwa na każde 100 przejechanych kilometrów.

Na liście wyposażenia znajdują się 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownica, reflektory Bi-LED, przyciemniane szyby, 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, ładowarka indukcyjna, inteligentny kluczyk oraz systemy monitorowania martwego pola (BSM), ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania (RCTAB) i ostrzegania przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA).

Jeszcze większy rabat przygotowano dla wersji F SPORT Design. Samochód kosztuje obecnie od 171,6 tys. zł, czyli o 48,3 tys. zł mniej od ceny katalogowej. Odmiana ta wyróżnia się pakietem stylistycznym F SPORT, 18-calowymi felgami F SPORT, 12,3-calowym ekranem systemu multimedialnego z nawigacją, zestawem audio z 10 głośnikami i subwooferem, podgrzewanymi fotelami i kierownicą, elektryczną regulacją foteli oraz elektrycznie otwieraną pokrywą bagażnika.

UX w wersji F Sport Design można kupić taniej o niespełna 50 tys. zł. Lexus materiały prasowe

Dodatkowe rabaty dla uczestników programu Lexus More

Z dodatkowych korzyści skorzystają także osoby uczestniczące w programie Lexus More. Obecni właściciele samochodów marek Lexus lub Toyota mogą otrzymać dodatkowy rabat przy zakupie kolejnego Lexusa w wysokości 2 proc. Z kolei osoby przystępujące do programu po raz pierwszy otrzymują bon powitalny o wartości 500 zł.

Oferta przygotowana przez japońskiego producenta obejmuje samochody z rocznika produkcji 2026 i obowiązuje do wyczerpania dostępności pojazdów objętych promocją.

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