W skrócie ElectroMobility Poland otrzymało 4,5 mld zł z KPO na realizację projektu hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie.

Spółka podpisała umowę z Foxconnem, który ma dostarczyć technologię i know-how do rozwoju projektu.

Nowa fabryka w Jaworznie ma być rozbudowanym ekosystemem przemysłowo-technologicznym, wpisującym się w europejskie regulacje wspierające lokalną produkcję.

13 maja 2026 roku podpisano umowę inwestycyjną pomiędzy spółką ElectroMobility Poland i NFOŚiGW. Finansowanie w wysokości 4,5 mld zł pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i ma zostać przeznaczone na stworzenie nowoczesnego hubu przemysłowo-technologicznego w Jaworznie.

4,5 mld zł z KPO dla ElectroMobility Poland i nowy partner

Kilka dni wcześniej EMP poinformowało o zawarciu porozumieniu z tajwańskim gigantem Foxconn, jednym z największych producentów elektroniki na świecie. Firma ma dostarczyć technologie, know-how i kompetencje przemysłowe potrzebne do rozwoju nowego przedsięwzięcia.

Nie zwalniamy tempa. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy porozumienie z partnerem strategicznym - tajwańskim gigantem technologicznym Foxconn. Dziś spółka ElectroMobility Poland uzyskuje stabilne źródło finansowania inwestycji z KPO, co istotnie przybliża nas do rozpoczęcia budowy fabryki w Jaworznie. Środki te, w wysokości 4,5 mld zł, pokazują, że ambitne plany z prezentacji, ale bez zabezpieczenia finansowego zamieniamy w konkretne działania

Fabryka w Jaworznie ma być czymś więcej niż montownią

ElectroMobility Poland podkreśla, że inwestycja nie ograniczy się wyłącznie do produkcji samochodów elektrycznych. Hub w Jaworznie ma działać jako rozbudowany "ekosystem przemysłowo-technologiczny".

"Podpisanie umowy inwestycyjnej z NFOŚiGW stanowi przejście projektu EMP do etapu operacyjnej realizacji. Po ogłoszeniu partnerstwa z Foxconn, budujemy drugi filar całego przedsięwzięcia - stabilne fundamenty finansowe umożliwiające rozwój strategicznego hubu nowej mobilności w Polsce. To projekt, który buduje nowoczesny przemysł oparty na wiedzy, technologii i lokalnych kompetencjach" - powiedział Cyprian Gronkiewicz, Prezes ElectroMobility Poland.

Ambitny plan, podobnie jak niegdyś w przypadku Izery, zakłada budowę zakładu produkcyjnego, wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym. Kluczowe ma być też "budowanie kompetencji związanych z oprogramowaniem".

Prezes EMP Cyprian Gronkiewicz podkreśla, że celem jest "stworzenie europejskiej marki samochodów elektrycznych z centrum decyzyjnym w Polsce".

"Europejska marka samochodów" z Jaworzna

Projekt EMP ma wpisywać się w szerszy plan wzmacniania europejskiej niezależności technologicznej. Chodzi nie tylko o produkcję samochodów, ale również rozwój całego zaplecza przemysłowego wokół elektromobilności.

Przedstawiciele NFOŚiGW zwracają uwagę, że zielona transformacja przestała być wyłącznie elementem polityki klimatycznej. Obecne jest już "element polityki przemysłowej" i "budowania bezpieczeństwa gospodarczego państwa".

W przypadku EMP chodzi m.in. o stworzenie "trwałych kompetencji przemysłowych w sektorze nowej mobilności" i uniezależnianie się od zagranicznych dostawców technologii.

Hub EMP wpisuje się w nowe przepisy Unii Europejskiej

Inwestycja w Jaworznie wpisuje się w założenia europejskiego planu Industrial Accelerator Act. To europejskie regulacje mające wspierać reindustrializację i rozwój lokalnej produkcji w sektorach strategicznych. Dokument wiąże wsparcie publiczne z poziomem "EU content" oraz wprowadza precyzyjne definicje pochodzenia produktów ("Union Origin").

Zgodnie z założeniami inwestycji w Jaworznie, od samego produkcji elektrycznych samochodów w Polsce udział lokalnych komponentów i usług w gotowych pojazdach wynosić ma około 70 proc.

Czy Polska doczeka się własnej marki samochodów elektrycznych?

Projekt ElectroMobility Poland od początku budził ogromne emocje. Przez lata pojawiały się pytania o finansowanie, partnerów technologicznych i realne szanse na uruchomienie produkcji.

Zawarcie umowy z NFOŚiGW i pozyskanie nowego partnera technologicznego to sygnał,że projekt wszedł właśnie w zupełnie nową fazę. Wciąż nie jest to jeszcze gwarancja sukcesu, ale trudno nie zauważyć, że pierwszy raz od długich miesięcy za ambitnymi zapowiedziami poszły wreszcie konkretne decyzje.

