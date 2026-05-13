4,5 mld zł z KPO dla ElectroMobility Poland. Nowa umowa z NFOŚiGW
ElectroMobility Poland dostało finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na budowę hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie. Spółka podpisała właśnie umowę inwestycyjną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o 4,5 mld zł, które pozwolić mają na stworzenie "europejskiej marki samochodów z centrum decyzyjnym w Polsce".
W skrócie
- ElectroMobility Poland otrzymało 4,5 mld zł z KPO na realizację projektu hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie.
- Spółka podpisała umowę z Foxconnem, który ma dostarczyć technologię i know-how do rozwoju projektu.
- Nowa fabryka w Jaworznie ma być rozbudowanym ekosystemem przemysłowo-technologicznym, wpisującym się w europejskie regulacje wspierające lokalną produkcję.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
13 maja 2026 roku podpisano umowę inwestycyjną pomiędzy spółką ElectroMobility Poland i NFOŚiGW. Finansowanie w wysokości 4,5 mld zł pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i ma zostać przeznaczone na stworzenie nowoczesnego hubu przemysłowo-technologicznego w Jaworznie.
4,5 mld zł z KPO dla ElectroMobility Poland i nowy partner
Kilka dni wcześniej EMP poinformowało o zawarciu porozumieniu z tajwańskim gigantem Foxconn, jednym z największych producentów elektroniki na świecie. Firma ma dostarczyć technologie, know-how i kompetencje przemysłowe potrzebne do rozwoju nowego przedsięwzięcia.
Nie zwalniamy tempa. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy porozumienie z partnerem strategicznym - tajwańskim gigantem technologicznym Foxconn. Dziś spółka ElectroMobility Poland uzyskuje stabilne źródło finansowania inwestycji z KPO, co istotnie przybliża nas do rozpoczęcia budowy fabryki w Jaworznie. Środki te, w wysokości 4,5 mld zł, pokazują, że ambitne plany z prezentacji, ale bez zabezpieczenia finansowego zamieniamy w konkretne działania
Fabryka w Jaworznie ma być czymś więcej niż montownią
ElectroMobility Poland podkreśla, że inwestycja nie ograniczy się wyłącznie do produkcji samochodów elektrycznych. Hub w Jaworznie ma działać jako rozbudowany "ekosystem przemysłowo-technologiczny".
"Podpisanie umowy inwestycyjnej z NFOŚiGW stanowi przejście projektu EMP do etapu operacyjnej realizacji. Po ogłoszeniu partnerstwa z Foxconn, budujemy drugi filar całego przedsięwzięcia - stabilne fundamenty finansowe umożliwiające rozwój strategicznego hubu nowej mobilności w Polsce. To projekt, który buduje nowoczesny przemysł oparty na wiedzy, technologii i lokalnych kompetencjach" - powiedział Cyprian Gronkiewicz, Prezes ElectroMobility Poland.
Ambitny plan, podobnie jak niegdyś w przypadku Izery, zakłada budowę zakładu produkcyjnego, wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym. Kluczowe ma być też "budowanie kompetencji związanych z oprogramowaniem".
Prezes EMP Cyprian Gronkiewicz podkreśla, że celem jest "stworzenie europejskiej marki samochodów elektrycznych z centrum decyzyjnym w Polsce".
"Europejska marka samochodów" z Jaworzna
Projekt EMP ma wpisywać się w szerszy plan wzmacniania europejskiej niezależności technologicznej. Chodzi nie tylko o produkcję samochodów, ale również rozwój całego zaplecza przemysłowego wokół elektromobilności.
Przedstawiciele NFOŚiGW zwracają uwagę, że zielona transformacja przestała być wyłącznie elementem polityki klimatycznej. Obecne jest już "element polityki przemysłowej" i "budowania bezpieczeństwa gospodarczego państwa".
W przypadku EMP chodzi m.in. o stworzenie "trwałych kompetencji przemysłowych w sektorze nowej mobilności" i uniezależnianie się od zagranicznych dostawców technologii.
Hub EMP wpisuje się w nowe przepisy Unii Europejskiej
Inwestycja w Jaworznie wpisuje się w założenia europejskiego planu Industrial Accelerator Act. To europejskie regulacje mające wspierać reindustrializację i rozwój lokalnej produkcji w sektorach strategicznych. Dokument wiąże wsparcie publiczne z poziomem "EU content" oraz wprowadza precyzyjne definicje pochodzenia produktów ("Union Origin").
Zgodnie z założeniami inwestycji w Jaworznie, od samego produkcji elektrycznych samochodów w Polsce udział lokalnych komponentów i usług w gotowych pojazdach wynosić ma około 70 proc.
Czy Polska doczeka się własnej marki samochodów elektrycznych?
Projekt ElectroMobility Poland od początku budził ogromne emocje. Przez lata pojawiały się pytania o finansowanie, partnerów technologicznych i realne szanse na uruchomienie produkcji.
Zawarcie umowy z NFOŚiGW i pozyskanie nowego partnera technologicznego to sygnał,że projekt wszedł właśnie w zupełnie nową fazę. Wciąż nie jest to jeszcze gwarancja sukcesu, ale trudno nie zauważyć, że pierwszy raz od długich miesięcy za ambitnymi zapowiedziami poszły wreszcie konkretne decyzje.