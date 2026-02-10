W skrócie Ministerstwo Infrastruktury wydłużyło termin składania wniosków o dofinansowanie na wymianę tachografu do 2 marca.

Zniesiono 36-miesięczny zakaz sprzedaży pojazdu ciężarowego objętego dopłatą, wprowadzając obowiązek rejestracji do licencji wspólnotowej do 31 sierpnia 2026 r.

Do tej pory złożono 12,6 tys. wniosków na wymianę tachografów, obejmujących 92,7 tys. pojazdów ciężarowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 1 grudnia 2025 r. właściciele firm transportowych mogą brać udział w programie wymiany tachografów i tym samym skorzystać z dofinansowania, które jest efektem zmienionych unijnych wymogów Pakietu Mobilności. Zgodnie z pierwotnymi założeniami przewoźnicy mogli liczyć na kwotę do 3 tys. zł netto, a nabór wniosków miał trwać do 31 stycznia. W międzyczasie pojawiło się jednak kilka istotnych zmian.

Dofinansowanie do wymiany tachografu. Termin składania wniosków wydłużony

Przypomnijmy, że mowa o obowiązku wymiany tachografów na najnowsze urządzenia G2V2, których montaż w pojazdach realizujących międzynarodowy transport drogowy wymagany jest przez przepisy Pakietu Mobilności. Refundacja ma formę pomocy de minimis i - zgodnie z aktualnymi informacjami opublikowanymi na stronie Krajowego Planu Odbudowy - nadal wynosi do 3 tys. zł netto na jeden tachograf. Zaznaczono, że kwota wsparcia może ulec zwiększeniu, co zapowiadano w najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Co istotne, termin składania wniosków został wydłużony do 2 marca bieżącego roku.

Ważne zmiany w programie dopłat. Nowy wymóg zamiast zakazu sprzedaży

Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu (KOPiPT) oraz sami przewoźnicy zwracali uwagę, że jednym z najbardziej problematycznych zapisów programu był wymóg, aby pojazd ciężarowy objęty dofinansowaniem pozostawał w użytkowaniu danej firmy przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia go w tachograf G2V2. W przypadku sprzedaży pojazdu przed upływem tego terminu konieczne było powiadomienie urzędników oraz uzyskanie stosownej zgody. W przeciwnym razie przewoźnik zobowiązany był do zwrotu dopłaty - częściowo lub w całości - wraz z odsetkami.

Przewoźnicy muszą wymienić tachografy w ciężarówkach. Wkrótce mija termin 123RF/PICSEL

Zapis ten został jednak zmieniony. Rząd zgodził się na zniesienie 36-miesięcznego zakazu sprzedaży pojazdu ciężarowego w zamian za obowiązek zarejestrowania go do licencji wspólnotowej najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r. Dodatkowo przewoźnik musi pamiętać o konieczności przechowywania dokumentów związanych z dofinansowaniem przez 3 lata od momentu zainstalowania tachografu G2V2.

Ile wniosków o dofinansowanie na wymianę tachografów już złożono?

Chociaż termin przyjmowania wniosków został wydłużony to wiele wskazuje na to, że środki przeznaczone na program mogą być bliskie wyczerpania. W najnowszym komunikacie opublikowanym na stronie Krajowego Planu Odbudowy poinformowano, że do tej pory złożono 12,6 tys. wniosków obejmujących około 92,7 tys. pojazdów ciężarowych. Według szacunków obowiązek wymiany tachografów dotyczy około 107 tys. pojazdów, a na realizację programu przeznaczono łącznie 320 mln zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę tachografu?

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O dopłatę mogą ubiegać się wyłącznie przewoźnicy posiadający licencję transportową, niezależnie od liczby pojazdów ciężarowych oraz rodzaju wykonywanych przewozów.

System przyznawania dopłat jest dwustopniowy:

dofinansowanie w pierwszej kolejności otrzymają firmy wnioskujące o wymianę maksymalnie 10 tachografów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa,

pozostałe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy przewoźników wymieniających większą liczbę urządzeń.

We wniosku przedsiębiorca musi podać numer licencji transportowej, dane pojazdów widniejących w bazie BTM, dane warsztatu, który dokonał wymiany urządzenia, a także złożyć oświadczenia dotyczące zakupu i montażu tachografu oraz dołączyć wydruk danych technicznych.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL