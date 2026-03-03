W skrócie 2 marca 2026 roku poinformowano o uruchomieniu trzech nowych fotoradarów w Polsce.

Najwięcej wykroczeń w 2025 roku zarejestrował fotoradar w Krzyszkowicach na Zakopiance — 51 681 przypadków w 183 dni.

Aktualny taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości w 2026 roku przewiduje kary od 50 do 2,5 tys. zł i od 1 do 15 punktów karnych w zależności od stopnia przekroczenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W minionym roku system Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD zarejestrował blisko 1,3 mln wykroczeń, czyli o 11 proc. więcej niż w 2024 r. Według najnowszych danych z początku bieżącego roku nad Wisłą funkcjonowało 477 fotoradarów, które wychwyciły w 2025 r. 734,8 tys. przekroczeń prędkości, 73 odcinkowe pomiary prędkości (470,5 tys. wykroczeń) oraz 49 systemów Red Light (90,9 tys. wykroczeń). Liczba tych urządzeń stale jednak rośnie, a tylko wczoraj zostały uruchomione trzy kolejne fotoradary.

Nowy fotoradar na drodze krajowej 35. Ograniczenie do 90 km/h

Pierwszą z lokalizacji jest wieś Strzelce w województwie dolnośląskim. Na drodze krajowej nr 35 punktualnie o godzinie 12.00 uruchomiony został nowy fotoradar. W tym miejscu dozwolona prędkość dla samochodów osobowych wynosi 90 km/h oraz 70 km/h dla pojazdów ciężarowych. To trasa łącząca Świdnicę z Bielanami Wrocławskimi. W powiecie świdnickim znajdują się jeszcze dwa fotoradary - na DK35 w Mokrzeszowie oraz na DK5 w Jaroszewie.

Rozwiń

Ograniczenie do 40 km/h. Nowy fotoradar w Świdnicy już działa

Dokładnie tego samego dnia o tej samej porze CANARD uruchomił kolejny fotoradar, który zlokalizowany jest w Świdnicy przy ulicy Zamenhofa, nieopodal przejścia dla pieszych, na którym kilkukrotnie dochodziło do wypadków, w tym również zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi 40 km/h.

Rozwiń

Warto dodać, że w Świdnicy zainstalowany jest również system Red Light na skrzyżowaniu ulic Esperantystów, Łącznej i Stęczyńskiego, który kontroluje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

Fotoradar w Goślicach już działa. Nowe urządzenie na DK60

Kolejne charakterystyczne żółte urządzenie do kontrolowania prędkości przejeżdżających pojazdów zostało zainstalowane w miejscowości Goślice w województwie mazowieckim. Na trasie DK60 fotoradar został uruchomiony również 2 marca o godzinie 12.00. W miejscu pomiaru obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Rozwiń

Najbardziej zapracowany fotoradar w Polsce. Wykroczenie co 5 minut

Fotoradarem-rekordzistą nad Wisłą jest urządzenie zamontowane w lipcu w Krzyszkowicach na Zakopiance (woj. małopolskie). Z danych przekazanych Interii przez GITD wynika, że w zaledwie 183 dni (od 2 lipca 2025 r.) zarejestrował aż 51 681 wykroczeń. Daje to 282 zdjęcia na dobę, czyli jedno przekroczenie prędkości średnio co 5 minut.

Przewaga nad kolejnymi fotoradarami w tym niechlubnym zestawieniu jest potężna. Na drugiej pozycji uplasowało się urządzenie w Bieruniu w województwie śląskim, które zarejestrowało 10 968 wykroczeń. Podium uzupełnia fotoradar w Łodzi na ul. Dąbrowskiego - 10 380 naruszeń.

Przy jakim przekroczeniu prędkości fotoradar robi zdjęcie?

Wśród zmotoryzowanych powielanych jest wiele mitów, według których fotoradar wykona zdjęcie dopiero po przekroczeniu obowiązującego limitu o 20, a nawet 30 km/h, co nie jest prawdą. Kluczowy w tej kwestii jest natomiast przepis, który wymaga ustawienia buforu na ewentualny błąd kierowcy wynoszący do 10 km/h. Powyżej przekroczenia tego dodatkowego limitu urządzenie automatycznie wykona zdjęcie.

Minister określa (...) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości.

Mandaty za prędkość w 2026 r. Aktualny taryfikator

Cennik mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1,6 tys. zł), 9 pkt karnych

ponad 40 km/h - 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł), 11 pkt karnych

ponad 50 km/h - 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł), 13 pkt karnych

ponad 60 km/h - 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł), 14 pkt karnych

ponad 70 km/h - 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł), 15 pkt karnych

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL